Hörspiel des Monats Woanders Ein Hörspiel in Auseinandersetzung mit Texten von Thomas Brasch Hörspiel, 51 min Von Diana Näcke, Masha Qrella und Christina Runge „Wer sind wir eigentlich noch?“, fragte der Schriftsteller Thomas Brasch, und Masha Qrella singt diese Zeilen. Sie und ihre Mitmusikerinnen machen Braschs Lyrik zu Songtexten. Im musikalischen Zwiegespräch folgen sie seinem Beispiel, sich mit der Welt und der eigenen Existenz in ihr auseinanderzusetzen.

1975 als Mariana Kurella in Ost-Berlin geboren: Masha Qrella (C. Rorarius)

Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste:

"Thomas Brasch, der von der Geschichte zu Unrecht scheinbar verschluckte Schriftsteller, bekommt eine neue Chance. Zwanzig Jahre nach seinem Tod legt das Hörspiel "Woanders" die in jedem einzelnen Wort seiner Dichtkunst gespeicherte Kraft frei.

Dafür haben Diana Näcke, Christina Runge und Masha Qrella einen bemerkenswerten musikästhetischen Weg gewählt, der die Lyrik neu zum Leben erweckt: Thomas Brasch goes Techno (nicht nur). Die Sätze hallen keineswegs wie Relikte aus einer fernen Vergangenheit nach, sondern treffen mit den Sounds der Berliner Sängerin Masha Qrella auf verblüffend geschmeidige Weise mitten hinein in gegenwärtige Befindlichkeiten und gesellschaftspolitische Fragestellungen (Sie hat daraus erfreulicherweise ein ganzes Album gemacht).

Das ist einerseits einer konzisen Textauswahl geschuldet, die jeden Satz für uns Hörerinnen und Hörer fruchtbar macht. Denn auch wir sind Formen der Entpersonalisierung und Vereinsamung ausgesetzt, wie sie Brasch immer wieder thematisiert hat.

Einmal heißt es: "Die Arbeit ist auch ein Mittel geworden, im Zeitalter der Automatisierung seine Zeit zu verbringen. (...) Mich interessiert ein arbeitsloses Land, durch das zwei Frauen reisen."

Andererseits glückt die Wiedererweckung dieser Literatur vor allem dank der musikalischen Erzählweise.

In der strengen, aber leichthändig wirkenden Partitur stehen Braschs Texte in mehreren "Seinszuständen" nebeneinander: als von Qrella gesprochenes Zitat, als von ihr, Andreas Bonkowski und Chris Imler vertonte Lyrik oder als Originalton Braschs aus dem Archiv. Sie spiegeln sich effektvoll ineinander.

Die Arbeit gibt den Sätzen Raum - Raum, den Lyrik kaum je zugesprochen bekommt. Das Tonstudio und seine Geräusche sind dabei immer nur leicht aus der Ferne wahrnehmbar.

Wir hören also ein vom Produktionsgrund emanzipiertes Hörspiel, das "woanders" spielt, in einer ganz eigenen, unabhängigen und berückenden Tonwelt."

Von Diana Näcke, Masha Qrella und Christina Runge

Regie: die Autorinnen

Mit: Masha Qrella

Komposition: Masha Qrella

Musik: Andreas Bonkowski, Chris Imler, Masha Qrella

Gäste: Andreas Spechtl, Tarwater

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Gunda Herke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

