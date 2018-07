Hörspiel: Coming of Age in der kanadischen Provinz Schwingungen

Von Sébastien David

Der Schauspieler Max Hegewald (picture-alliance / dpa / Jens Wolf)

Ein 16-Jähriger wird aus der Großstadt in eine öde Kleinstadt katapultiert. Seine Mutter befindet sich in einer Klinik, sein Vater ist mit der Organisation des neuen Lebens beschäftigt. Es ist Sommer, alle sind in den Ferien, außer denen, die sich keine leisten können. Da lernt er die 16-Jährige Greta kennen und seinen Nachbarn, einen Komponisten und Außenseiter. Aber was will er von ihm?

Ursendung

Schwingungen

Hörspiel von Sébastien David

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Max Hegewald, Anne Müller, Michael Heinsohn

Komposition: Kai Fagaschinski, Jean Szymczak

Ton: Burckhard Pitzer-Landeck, Jean Szymczak

Produktion: SR/Deutschlandfunk Kultur 2017



Länge: 54'30

Sébastien David, Schauspieler, Regisseur und Autor, geboren in Montréal. "Les morb(y)des", eines seiner bisher vier Stücke, erhielt den Prix coup de cœur du public der Comédie Française. "Les haut-parleurs"/"Schwingungen" erhielt 2017 beim Festival der frankophonen Gegenwartsdramatik "Primeurs" den Publikumspreis und den Übersetzerpreis.