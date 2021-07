Hörspiel: Apollo 11 und die vedische Astrologie Die Gesänge der Raumfahrer Ein Fernlehrgang Hörspiel, 56 min Von Patricia Görg Die Mondlandung 1969 – eine technische Hochleistung; das Raubvogelzeremoniell – eine spirituelle Hochleistung. Apollo 11 startet mit einem gewaltigen Feuerball; Gott Agni wird mit Feuer und vedischem Gesang herbeigerufen. Beide Wege führen zum Mond.

Der Start der Saturn V- Rakete mit der Raumfähre Apollo 11 am 16. Juli 1969 in Cape Kernnedy/USA. (picture-alliance / dpa)

Juli 1969: Drei Familienväter in weißen Druckanzügen liegen in einer Blechbüchse, die zum Mond fliegt. Die Leere, die die Raumfahrer der Apollo 11 umgibt, schweißt sie zusammen. Sie packen Lachssalat aus und hören Lieder auf einem schwebenden Kassettenrekorder: Ohne die Musik an Bord wären Armstrong, Aldrin und Collins in der Ferne des Alls wohl verloren. Der "Fernlehrgang" von Patricia Görg führt über die vedische Astrologie auf eine spirituelle Reise zum Mond. Feuer und Gesänge rufen Agni, den Gott des Feuers herbei, damit dieser den Weg in den Himmelsraum möglich macht.

Fotos aus unserem Studio











Die Gesänge der Raumfahrer

Ein Fernlehrgang

Von Patricia Görg

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Maria Hartmann, Anne Müller, Martin Engler, Michael Rotschopf, Matthias Bundschuh, Tilla Kratochwil, Walter Kreye und Bettina Kurth

Komposition: Seby Ciurcina

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56'19

Eine Wiederholung vom 17.7.2019

Patricia Görg (Deutschlandradio / Philip Bartkowiak)Patricia Görg, geboren 1960 in Frankfurt/Main, Autorin von Essays, Romanen, Hörspielen. Für das Hörspiel "Zoo" (SWF/RB 1994) erhielt sie den Hörspielpreis "Lautsprecher" der Akademie der Künste Berlin. Zu ihren weiteren Auszeichnungen gehört der Italo-Svevo-Preis (2019) für "literarische Spielarten des ästhetischen Eigensinns". Für Deutschlandradio Kultur u.a.: "Vater, Mutter, Zuckerstreuer" (DKultur/RB/HR 2009) und "Kunckels Kunst" (2017). Sie ist außerdem Autorin mehrerer "Wurfsendungen" (für Deutschlandfunk Kultur).

Hintergrund-Interview mit Hörspiel-Autorin Patricia Görg:

Hörspiel zu 50 Jahren Mondlandung - „Beim Start der Apollo 11 liegt es nahe, an einen Feuerkult zu denken“

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspielmagazin, 13.07.2019)

Wie kam Patricia Görg auf die unerhörten Details zur Mondlandung?