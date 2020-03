Hörspiel: Achterbahnkindheit mit einer psychisch kranken Mutter Bei Trost Hörspiel, 55 min Von Naema Gabriel

Illustration von Naema Gabriel

Beinahe wäre Mo mit ihrer Mutter gestorben, als sie noch in deren Bauch war. Doch ein beherzter Tritt von Baby Mo im richtigen Moment an die Bauchdecke ihrer Mama hält diese vom Selbstmord ab. Mos Aufgabe für die nächsten Jahre ist damit geklärt, ob sie will oder nicht. Ihre Kindheit an der Seite ihrer manisch-depressiven Mutter ist eine emotionale Achterbahnfahrt voller Schönheit und Gefahr, zwischen überbordender Mutterliebe und völliger Vernachlässigung. Naema Gabriel erzählt ihre Lebensgeschichte als Road-Movie über das Erwachsenwerden und das Gesundbleiben der Seele.

Produktionsfotos

Bei Trost

Von Naema Gabriel

Regie: Bernadette Sonnenbichler

Mit: Laura Maire, Nina Petri, Oliver Konietzny, Claudia Hübbecker, Moritz Führmann, David Campling, Harald Pfeiffer, Antonio Putignano, Cornelia Niemann, Lisa Charlotte Friederich

Musik: Tobias Vethake

Ton: Thomas Rombach

Produktion: HR 2018

Länge: ca. 56'30

Naema Gabriel, Autorin und Illustratorin. Sie hat Bildende Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert. Das Manuskript zu ihrem ersten Hörspiel "Bei Trost" war ihre Masterarbeit. Vorlage war ihre 2014 erschienene Graphic Novel SINUS. Sie arbeitet in einer Designagentur und engagiert sich für die Belange von Kindern psychisch erkrankter Eltern. "Bei Trost" erhielt den zweiten Platz beim Publikums-Award der ARD-Hörspieltage 2018.