Hörprobe Musik als soziale Kunstform

Moderation: Petra Rieß

Vokalensemble Pop-up (HfM Detmold, Foto: Sebastian Palzhoff)

Die Musikhochschule Detmold bietet jungen Menschen aus aller Welt künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche Exzellenz in über 30 Studiengängen. Die Hörprobe ist zu Gast in dieser "Werkstatt der Zukunft" und stellt die Musiker im Gespräch und mit ihrer Musik vor.

"Hier wird viel musiziert", schrieb Johannes Brahms, als er 1858 am Fürstenhof in Detmold weilte und als Pianist und Dirigent arbeitete. Diese Aussage ist auch heute noch aktuell. Knapp 800 Studierende aus aller Welt bereiten sich hier auf ein Leben als Künstler, Kirchenmusiker, Tonmeister oder auch als Musikvermittler vor. Mit mehr als 400 Veranstaltungen jährlich ist die Musik in der Region Ostwestfalen-Lippe sehr präsent.

Mitten im denkmalgeschützen Palaisgarten liegt der Campus der Musikhochschule, die 1946 eröffnet wurde. Hier gibt es in vielen alten und neuen Gebäuden optimale Bedinungen zum Studieren und Üben rund um die Uhr. Im Erich-Thienhaus-Institut beschäftigen sich die angehenden Tonmeister mit den künstlerischen Aspekten einer Musikübertragung.

Musikhochschulen sind die Werkstätten der Zukunft. Hier werden neue Wege gewagt. Vielleicht auch Grenzen überschritten. In diesen geschützen Räumen können sich die jungen Musiker*innen von morgen ausprobieren und einander zuhören. Die Studierenden und Lehrenden in Detmold wollen mit ihrer Musik als "sozialer Kunstform" einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Live aus der Hochschule für Musik Detmold

Johannes Brahms

Aus: Serenade für kleines Orchester Nr.2 A-Dur op. 16

Hochschulorchester

Leitung: Florian Ludwig

Jean Guillou

Toccata für Orgel op. 9

Laura Schlappa, Orgel

Alexander Skrjabin

Sonate für Klavier Nr. 5 Fis-Dur op. 53

Yiran Wu, Klavier

Nino Rota

Intermezzo für Viola und Klavier

Martin Moriarty, Viola

Juan Diego Galíndez Gutiérrez, Klavier

Clara Schumann

Die stillle Lotosblume (Geibel)

Am Strande (Burns)

Die gute Nacht, die ich dir sage (Rückert)

Annina Battaglia, Sopran

Yangfan Xu, Klavier

Tzvi Avni

Aus: Two Pieces for 4 Clarinets (1965): Nr. 2 "No Exit"

Astrid AufderKlamm, Debora Buschmann, Charlotte Gombert, Man-Chi Chan: Klarinette

Artie Butler/ Phyllis Molinary

Here’s to life





Janella Monae/ Arr. Manuel Grunden

Make me feel

Vokalensemble Pop-up

Leitung: Anne Kohler