"Hörprobe" live aus Hannover Individuelle Ausbildung für die gemeinsame Kunst

Moderation: Petra Rieß

Heute ist der Übertragungswagen von Deutschlandfunk Kultur für die "Hörprobe" in Hannover unterwegs (Deutschlandfunk Kultur)

Die Sendereihe "Hörprobe" besucht jeweils eine der 24 deutschen Musikhochschulen. Dort studieren junge Musiker, um an ihre "musikalischen Sehnsuchtsorte" zu gelangen. Wie es sich in Hannover studiert, darüber berichten die Jungmusiker.

Die "Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover" zählt zu den renommiertesten künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland. Wer hier in Niedersachsen studiert, trifft auf gute Studienbedingungen und zahlreiche internationale Persönlichkeiten aus Kunst, Pädagogik und Wissenschaft.

In der "Hörprobe" von Deutschlandfunk Kultur stellt Petra Rieß Solisten und Ensembles aus den verschiedenen Abteilungen der Musikhochschule mit ihrer Musik und im Gespräch vor.

Begehrtes Institut

Fast 1500 junge Menschen aus aller Welt versuchen in der Musikhochschule in Hannover in den vielen Abteilungen und Instituten tagtäglich eine "eigene" Stimme zu finden. Die exzellente künstlerische Ausbildung in Hannover eröffnet den Studierenden dabei viele Perspektiven und nicht jede ist vorhersehbar oder gar selbstverständlich.

Einfach ist das alles nicht: Grenzen ausloten und überschreiten. Räume für Experimente nutzen. Ein Scheitern inbegriffen auf der Suche nach eigenen künstlerischen Wegen. Spannend aber ist das allemal. Es gilt nicht nur das Handwerk eines Instrumentalisten oder Sängers oder eben auch das eines Schauspielers zu erlernen, sondern auch, einen eigenen Blick auf die Welt zu entwerfen und zu finden. Individualität ist wichtig, zugleich zählt aber auch die gemeinsame Position – denn Mehrstimmigkeit erzeugt eine besonders tiefe Harmonie.

Live aus der Hochschule

Moritz Aring

'Was nun"

Jazz-Sextett:

Moritz Aring, Saxofon

Marvin Zimmermann, Trompete

Jan Frederic Schmidt, Posaune

Anthony David Milliams, Klavier

Markus Lewyn, Kontrabass

Erik Mrotzek, Schlagzeug

Mili Balakirew

"Islamey", Orientalische Fantasie op. 18

Cunmo Yin, Klavier

Anthony Blog

Three Miniatures für Tuba und Klavier

Péter Kánya, Tuba

Maria Lebed, Klavier

Rebecca Saunders

"Hauch" für Violine solo

Cosima Soulez Larivière, Violine

Darius Milhaud

"Scaramouche" für Saxofon und Klavier

"Modéré" und 'Barzileira'

David Patyra, Saxofon

Mert Yalniz, Klavier

Clara Schumann

Liebesfrühling, op. 12

"Warum willst du andre fragen"

Vera Ivanova

"Un-Now"

Clara Schumann

Sechs Lieder op. 13

"Der Mond kommt still gegangen"

Sofia Gubaidulina

"Aus den Visionen der Hildegard von Bingen"

Clara Schumann

"Loreley" für Stimme und Klavier



Arvid Fagerfjäll, Gesang

Bogna Bernagiewicz, Gesang

Clara Kunzke, Gesang

Jacopo Giovanni, Klavier

Maurice Ravel

"Le tombeau de Couperin" für Holfbläserquintett

Holzbläserquintett der HMTM