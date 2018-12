Hörprobe aus Mainz Studium unter dem Dach einer Universität

Moderation: Petra Rieß

In der Musikhochschule für Musik in Mainz wird bis in die späten Abendstunden geübt. (Hochschule für Musik Main / Martina Pipprich)

Dieses Mal ist die Hörprobe in Mainz zu Gast - einer Musikhochschule, die an eine Universität gekoppelt ist. Dass das entscheidende Vorteile für die Studierende bringt, erfahren wir in den Interviews mit den Musikerinnen und Pädagogen.

Als die Johannes Gutenberg-Universität 1946 den Lehrbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufnahm, wurde auch der Studiengang ‚Musik an höheren Schulen‘ eingerichtet. Ein halbes Jahrhundert später ist aus dem Studiengang eine spannende, eigenständige Musikhochschule geworden, die der Rhein-Main-Region einer der wichtigsten "Konzertveranstalter" ist. Deutschlandfunk Kultur ist zu Gast. Im Konzert können sich ausgewählte Musiker und Musikerinnen präsentieren.

Das Konzert wird live übertragen und ist im Anschluss nachzuhören.