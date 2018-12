Hörprobe aus der Musikhochschule Mainz Die Besten live auf dem Podium

Moderation: Petra Rieß

Modernes Ambiente für den Studienzweig Musik in Mainz (Hochschule für Musik Mainz / Martina Pipprich)

Warum möchte ich Musiker sein? Was bedeutet Musik? Diese Fragen stellen sich die Studierenden tagtäglich in Mainz. Die Hörprobe präsentiert wieder spannende Musiker und Ensembles und gibt Einblicke in den Alltag junger MusikerInnen.

Die Redaktion der "Hörprobe" reist regelmäßig zu Musikhochschulen des Landes und veranstaltet vor Ort Konzerte, in denen sich zahlreiche junge Studierende vorstellen können. Deutschlandfunk Kultur überträgt immer live, heute aus Mainz. Die jungen Musikerinnen und Musiker kommen aus den Abteilungen Klavier, Blas- und Streichinstrumente, der Jazz- und Popmusik sowie aus dem Exzellenzprojekt 'Barock vocal'.

Der Universität angeschlossen

Als die Johannes Gutenberg-Universität 1946 den Lehrbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufnahm, wurde auch der Studiengang 'Musik an höheren Schulen' eingerichtet. Ein halbes Jahrhundert später ist aus dem Studiengang eine spannende, eigenständige Musikhochschule geworden, die der Rhein-Main-Region einer der wichtigsten "Konzertveranstalter" ist.

In der Musikhochschule für Musik in Mainz wird bis in die späten Abendstunden geübt. (Hochschule für Musik Main / Martina Pipprich)

Für die Studierenden hat das viele Vorteile, denn künstlerische Ausbildung, Forschung und Lehre sind auf einem Campus möglich.

Fest für das Neue Haus

In diesem Sommer brachten Studierende, Professoren und Lehrkräfte ihr Haus in einem festlichen Konzert zum Klingen, denn vor zehn Jahren zogen sie aus den alten, provisorischen, beengten Räumen in ein modernes, praktisches Gebäude auf dem Campus. Den rund 400 Studierenden aus aller Welt bietet die Musikhochschule viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, zu experimentieren und ihre Träume zu verwirklichen.

Live aus dem Roten Saal der Hochschule für Musik Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Richard Strauss

Serenade für 13 Blasinstrumente op. 7

Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Bläserabteilung

Leitung: Wolfram Koloseus

Peter Tschaikowsky

Arie "Da, chas nastal!" aus "Die Jungfrau von Orleans"

Hyemi Jung, Mezzosopran

Seung Jo Cha, Klavier

Eduardo Angulo

"Die Vögel" für Gitarre und Streichquartett

Russell Poyner, Gitarre

Marta Kovalova, Violine

Friederike Kampick, Violine

Tim Düllberg, Viola

Lucija Rupert, Violoncello

Latin Percussion Ensemble

mit Congas, Mallets, Effektinstrumenten

Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Abteilung Elementare Musikpädagogik

Lea Schnoor,

Shiyuan Peng,

Dominik Wilson,

Marcia Lopez,

Hye-Min Lee,

Leitung: Berchon Dias

Felix Mendelssohn Bartholdy

Grave-Allegro, aus: Streichersinfonie Nr. 9 C-Dur

Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Abteilung Streichinstrumente

Leitung: Benjamin Bergmann

Jean Francaix

1. und 2. Satz aus: Trio für Klarinette, Viola und Klavier

Mathilde Uhlig, Klarinette

Seina Ao, Viola

Yun-Hsiang Huang, Klavier

Carlo Gesualdo

Drei Madrigale aus dem 6. Madrigalbuch:

"Beltà, poi che t’assenti"

"O dolce mio tesoro"

"Ardo per te, mio bene"

Sonja Grevenbrock, Sopran

Ruth Katharina Peeck, Sopran

Christian Rohrbach, Altus

Jonas Boy, Tenor

Florian Küppers, Bass

Toshinori Ozaki, Laute

Jazz-Trio

Victor Fox, Saxofon

Niklas Schumacher, Kontrabass

Leo Asal, Schlagzeug