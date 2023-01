Fußballlegenden

Max-Jacob Ost ist 37. Da liegt die Frage nahe - Ost lacht kurz, weil er die Frage ahnt - wie ein 37-jähriger an eine Person kommt, die inzwischen 71 ist? "Na, ich bin erst Fußballfan geworden und jetzt inzwischen Sportjournalist. Dann kommt man an Uli Hoeneß nicht vorbei, weil er eine der prägendsten, vielleicht sogar die prägendste Figur des deutschen Fußballs war. Er war über fünf Jahrzehnte in der Öffentlichkeit, das heißt, ich habe ihn auf vielfache Art und Weise erlebt, obwohl ich natürlich nicht seine Beginn als Spieler verfolgt habe."

Die Spiele kann man nachsehen. Doch da gäbe es ja immerhin die andere ´Lichtgestalt´, somit nicht Uns-Uwe, sondern den Kaiser, zudem ebenfalls noch aus dem gleichen Verein wie Hoeneß und Ost auch: "Von Uli Hoeneß ging für mich eine Faszination aus und ich glaube, das betrifft viele Menschen. Das habe ich eben nie so ganz verstanden. Gleichzeitig war ich mir auch meiner eigenen Haltung nicht bewusst. Das war der Keim, aus dem dieses Buch entstanden ist."

Faszination Hoeneß: Autor und Podcaster Max-Jacob Ost © imago images / Steffen Kuttner / Steffen Kuttner via www.imago-images.de

Geschäftsmodell Fußball

Seit der vergangenen Weltmeisterschaft hat "Haltung" per se eine ganz neue Güte und, ja, Anteilnahme bekommen, das nebenbei. Hoeneß´ Haltung zu Katar? Über Geschäftsfreunde nur Gutes. Osts Haltung zu Hoeneß war und ist - wie vieles im Leben - voller Zwischentöne und damit ambivalent: nicht hingerissen.

"Aber ich bin, wenn man so will, hingerissen von der Hingerissenheit. Wenn wir uns den deutschen Fußball heute angucken und die Frage stellen, wie konnte der denn so dominant werden? Wie konnte das so ein großes Geschäft werden, in dem Milliarden umgesetzt werden? Mir würden da nur wenige einfallen, die das anhand ihrer eigenen Biografie erklären könnten."

Flugzeugabsturz überlebt

Uli Hoeneß also. Ein paar Stichworte zu ihm: In Ulm geboren, Metzgerssohn, Deutschland ist wieder was und wer, allgemein als Wirtschaftswunder tituliert. Dann FC Bayern, mit 29 Manager, ein Flugzeugabsturz, den Hoeneß als einziger von vieren überlebt. Wieder der FC Bayern, diesmal mit Hoeneß in anderer Funktion. Die allgegenwärtige Zuneigung zur bayrischen Staatspartei. Die Aktien, die Steuern, wobei Hoeneß äußert, er habe weit mehr gespendet als je an Steuern hinterzogen. Und dann ein bisschen Demut - wie sich das gehört.

Max-Jacob Ost: "Natürlich kann das die Ebene einer Biografie sein. Aber mit meinem Buch habe ich versucht, eben mehr zu erklären als nur das Leben von Uli Hoeneß. Da findet auch manche gesellschaftspolitische Entwicklung im Fußball ihren Widerhall. Aber für all diese Erzählstränge brauche ich den privaten Hoeneß, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Deshalb habe ich ihn weggelassen."

Zuverlässig, sozial, zufrieden

Osts Biografie ist ein Kaleidoskop der Bundesrepublik seit Hoeneß´ Geburt. Aus Liebe zum Spiel - Ost glaubt bestimmt, und diese Bemerkung ist alles andere als ironisch, dass Hoeneß wie Ost und West und Nord und Süd dieses Spiel liebt! Hoeneß´ vielleicht bekanntestes Zitat, er sei nicht Mutter Theresa... die war kleiner, nahezu winzig, deren Geschäftsmodell noch ein wenig verworrener UND tatsächlich heiliggesprochen.

Ost ist Hoeneß am Ende auch begegnet: "'Wie würden Sie sich in drei Begriffen beschreiben, Herr Hoeneß?' Er zögert wiederum nicht lange, und dann sagt er: Zuverlässig, unglaublich sozial und zufrieden. Ja, so war´s."