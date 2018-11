Kulturnachrichten

Freitag, 16. November 2018

Hockney-Gemälde für Rekordpreis versteigert Bild erzielt bei Auktion in New York mehr als 90 Millionen US-Dollar Für umgerechnet knapp 80 Millionen Euro wechselte das Bild "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" den Besitzer - versteigert wurde es im Auktionshaus Christie's. Damit ist es das teuerste je versteigerte Werk eines lebenden Künstlers. Das Gemälde des britischen Künstlers aus dem Jahr 1972 zeigt zwei Männer - einen beim Brustschwimmen unter Wasser, den anderen am Schwimmbecken stehend. Das teuerste Werk eines zeitgenössischen Künstlers war bisher Jeff Koons' "Balloon Dog", 2013 wurde es für 58,4 Millionen Dollar versteigert.

Umbau des Buddenbrookhauses verzögert sich Grund ist eine Klage gegen das Ergebnis des Architekturwettbewerbs Der Umbau des Lübecker Buddenbrookhauses verzögert sich um ein halbes Jahr. Weil Architekten gegen das Ergebnis des Architekturwettbewerbs vor das Oberlandesgericht Schleswig gezogen sind, kann mit dem Bau frühestens 2020 begonnen werden, teilten die Lübecker Museen mit. 20 Millionen Euro sollen investiert werden, um neben dem bisherigen Gebäude auch das Nachbarhaus zu nutzen. Ende 2022 könnte das neue Museum dann eröffnet werden. Das Buddenbrookhaus in der historischen Altstadt wird mit dem Nachbargebäude zusammengelegt, um die Ausstellungsfläche auf 2.000 Quadratmeter zu verdoppeln. Das Buddenbrookhaus informiert über die Schriftstellerfamilie von Heinrich und Thomas Mann.

Grütters: Tod von Hoppe Verlust für Schauspielkunst Rolf Hoppe habe deutsch-deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den verstorbenen Schauspieler Rolf Hoppe gewürdigt. Mit ihm verliere "die deutschsprachige Schauspielkunst einen markanten Charakterdarsteller und eines seiner großen Talente", sagte sie laut Mitteilung in Berlin. "Der Theater-, TV- und Kinodarsteller hat wie wenige deutsch-deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben." Er habe mit variantenreicher Darstellung unterschiedlichster Charaktere brilliert, mit unverwechselbarem Spiel, kunstfertig eingesetzter Stimme, Körperlichkeit und ausdrucksstarken Gesten begeistert, wie bei der Interpretation des Hermann Göring als "gleichermaßen listigen wie gefährlichen Gewaltmenschen" im Oscar-prämierten Welterfolg "Mephisto" 1981. Rolf Hoppe war am Mittwoch mit 87 Jahren gestorben.

Jorge Drexler gewinnt drei Latin Grammys Marc Anthony, Will Smith und Bad Bunny im Musikprogramm Bei der 19. Verleihung der Latin Grammys in Las Vegas hat der urugayische Musiker Jorge Drexler drei Trophäen verliehen bekommen. Der studierte Mediziner gewann die Auszeichnungen für den Song des Jahres, die Aufnahme des Jahres und für das beste Singer-Songwriter-Album. Die spanische Sängerin und Schauspielerin Rosalia hat zwei Awards gewonnen ("best urban fusion/performance" und "best alternative song"). Vergeben wurden die Latin Grammys bei einer Gala in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, bei der unter anderem auch Marc Anthony, Will Smith und Bad Bunny auftraten.

Bombendrohung bei "Feine Sahne Fischfilet"-Konzert Auftritt in Chemnitz wurde unterbrochen, später aber fortgesetzt Wegen einer Bombendrohung ist ein Konzert mit der linken Punkband "Feine Sahne Fischfilet" in Chemnitz unterbrochen worden. Nach Angaben der Polizei ging gegen 20 Uhr eine telefonische Drohung gegen das Konzert im Lagezentrum ein. Daraufhin wurde die Veranstaltung im Chemnitzer Alternativen Jugendzentrums unterbrochen. Die etwa 550 Besucher mussten das Gebäude verlassen. Nach der Überprüfung des Gebäudes konnte knapp zwei Stunden später das Konzert fortgesetzt werden. Laut "Freier Presse" spielte gerade die Vorband, als die Polizei die Evakuierung anordnete. Gegen den Auftritt von "Feine Sahne Fischfilet" in Chemnitz hatten zuvor Rechtsextreme massiv mobilisiert und einen Sturm auf das Jugendzentrum angekündigt.

Doku über Helmut Berger: Regisseur verklagt Der Film sei ohne Bergers Wissen entstanden Der österreichische Schauspieler Helmut Berger hat drei Jahre nach Erscheinen eines Dokumentarfilms über ihn den Regisseur Andreas Horvath verklagt. Berger fordert 50 000 Euro Schadenersatz und die Unterlassung der Weiterverbreitung. Laut der Klage, über die zuerst die "Kronen-Zeitung" berichtete, sei der Film ohne Bergers Wissen entstanden. Einige Szenen seien "bloßstellend und herabsetzend". Horvaths Anwalt erklärte, dass Berger vor den Dreharbeiten eine Einverständniserklärung unterzeichnet und den Film auch gesehen habe. Bergers Anwalt bezweifelt nach seinen Angaben allerdings, dass sein Mandat geschäftsfähig war, als er die Einverständniserklärung unterschrieb. Die Kombination aus seinen damals sehr starken Medikamenten und Alkohol sei ein "Horrorcocktail" gewesen. Helmut Berger war in den 1960er und 1970er Jahren ein Star des europäischen Kinos.

Olsenbande-Schauspieler Grunwald gestorben Er war das letzte lebende Mitglied des dänischen Filmtrios Olsenbande Er war der Letzte aus der legendären Olsenbande: Der dänische Schauspieler Morten Grunwald ist im Alter von 83 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte seine Familie der dänischen Zeitung "Politiken" mit. Grunwald hatte in mehr als 50 Filmen mitgewirkt, darunter in 14 über die berühmte Olsenbande, in denen er Benny mit den gelben Socken spielte. Die Filme seien soziale Satire gewesen, sagte Grunwald der dpa zum 50jährigen Jubiläum der Filme. Der kleine Mann gegen die Reichen und Mächtigen. Wohl auch deshalb sei die Olsenbande in der DDR so beliebt gewesen. Jenseits der Olsenbande feierte Morten Grundwald auch als Theaterschauspieler und -direktor Erfolge. In den Kinos war er 2014 zum letzten Mal zu sehen.

Uruguayerin Ida Vitale erhält Cervantes-Literaturpreis Wichtigste literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt Die uruguayische Schriftstellerin Ida Vitale wird mit dem diesjährigen Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet. Dies gab der spanische Kulturminister José Guirao in Madrid bekannt. Der Cervantes-Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt und ist mit 125 000 Euro dotiert. Die Jury hielt sich mit ihrer Entscheidung dieses Mal nicht an die ungeschriebene Regel, wonach die Ehrung abwechselnd spanischen und lateinamerikanischen Autoren zuerkannt wird: Im vergangenen Jahr hatte der nicaraguanische Autor und Menschenrechtler Sergio Ramírez den "Premio Cervantes" erhalten. Die 95jährige Vitale ist erst die fünfte Frau, der die wichtige Ehrung zuteil wird.

Zu wenig Frauen zitiert: Financial Times warnt Autoren Zeitung will mehr Leserinnen gewinnen Autoren der Financial Times werden automatisch gewarnt, wenn sie in ihren Artikeln zu wenige Frauen zitieren. Das berichtete die englische Zeitung The Guardian. Dafür habe die Financial Times extra ein Text-Analyse-Tool eingerichtet, das Pronomen und Vornamen analysiert. Bislang stammen nur 21 Prozent der Zitate von Frauen. Außerdem sollen mehr Fotos von Frauen erscheinen. Mit diesen Maßnahmen will die Zeitung ihren Anteil an Leserinnen erhöhen. Bereits gelungen ist ihr die Steigerung von Kommentaren die von Frauen geschrieben wurden. Von März bis August erhöhte sich ihre Zahl von 20 auf 30 Prozent.