Kulturnachrichten

Freitag, 15. März 2019

Hochschulen sollen Digitalisierung vorantreiben Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat in Berlin Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre verabschiedet. Diese richten sich an die Länder, den Bund und an die Hochschulleitungen, die Fakultäten, die Fachbereiche und die Lehrenden selbst, wie es in der Erklärung hieß. Demnach soll jede Universität oder Fachhochschule eine Digitalisierungsstrategie hochschulübergreifend fest auf allen Ebenen verankern. Dies soll von den Hochschulleitungen sichergestellt werden. Dazu gehöre auch, die organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung und Unterstützung der Lehre in der digitalen Welt zu schaffen.

ZDF-Arte-Koproduktion gewinnt FernsehKrimi-Preis Der Deutsche FernsehKrimi-Preis geht in diesem Jahr an "Rufmord", eine Koproduktion von ZDF und Arte. Der Preis wurde im Wiesbadener Programmkino Caligari FilmBühne überreicht. In ihrer Begründung lobte die Jury, der in dem Cybermobbingdrama dargestellte Mikrokosmos sei "ein Abbild unserer Gesellschaft, die ausgeübte digitale Gewalt letztlich nur eine Variation archaischer Rachemotive". Die Regie zu "Rufmord" führte Viviane Andereggen. Als Preis erhielt das Filmteam 1000 Liter Wein. Mit einem Sonderpreis für Regie zeichnete die Jury Julia von Heinz für ihren SWR-Tatort "Für immer und dich" aus. Den Preis als "Beste Darstellerin" erhielt Katrin Wichmann für ihre Rolle im NDR-Tatort "Borowski und das Glück der Anderen". Für die Rolle des LKA-Ermittlers Felix Murot im HR-Tatort "Murot und das Murmeltier", der in einer Wiederholungsschleife denselben Tag immer wieder erleben muss, erhielt Ulrich Tukur den Preis "Bester Darsteller". Tukur und von Heinz nahmen den Preis in Wiesbaden persönlich entgegen.

Choreograph Demis Volpi wird Ballettchef in Düsseldorf Der künftige Leiter des Balletts an der Oper am Rhein steht fest. Demis Volpi wird ab der Spielzeit 2020/21 künstlerischer Leiter in Düsseldorf. "Wir wollten bewusst einen Neuanfang versuchen", sagte Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe bei der Vorstellung des künftigen Ballettchefs. Der erst 33 Jahre alte Volpi war von 2013 bis 2017 Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts und hat mehrere Opern inszeniert. Der bisherige Künstlerische Direktor in Düsseldorf, Martin Schläpfer, hatte vor einem Dreivierteljahr seinen Weggang bekannt gegeben. Er bleibt noch eine Spielzeit. Ab der Saison 2020/21 wird der Schweizer Direktor des Staatsballetts in Wien. Die Oper am Rhein ist eine Theatergemeinschaft der Nachbarstädte Düsseldorf und Duisburg.

Documenta-Kurator Okwui Enwezor gestorben Der Museumskurator und ehemalige Leiter des Münchner Hauses der Kunst, Okwui Enwezor, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Enwezor wurde 1963 in Nigeria geboren und ging 1982 nach New York, um Politikwissenschaft zu studieren. Bald jedoch interessierte er sich mehr für Lyrik und Kunst und wurde außerordentlicher Kurator am International Center of Photography in New York. 1998 bis 2002 leitete er die elfte Documenta in Kassel. Außerdem kuratierte er zahlreiche große Ausstellungen, etwa die Biennalen in Johannesburg, Venedig und Sevilla. 2011 ging er als Leiter an das Haus der Kunst in München. 2018 legte er dieses Amt nieder. Kurz nach seinem Abschied aus dem Haus der Kunst hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Im "Spiegel" sagte er damals, er habe das Gefühl gehabt, in München nicht mehr erwünscht gewesen zu sein.

Zustimmung für Grundgesetzänderung zum Digitalpakt Der Bundesrat hat einer Grundgesetzänderung zur Finanzierung der Digitalisierung an Schulen zugestimmt. Damit kann der Bund künftig Geld für die Bildungsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Konkret ist zunächst der sogenannte Digitalpakt Schule geplant. Dieser sieht vor, dass der Bund die Länder mit fünf Milliarden Euro bei der Ausstattung etwa mit Breitbandanschlüssen und technischen Geräten unterstützt. Der Bundesrat beschloss die Grundgesetzänderung einstimmig. Zuvor hatte der Bundestag bereits zugestimmt. Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag bereits für eine entsprechende Grundgesetzänderung gestimmt. Der Bundesrat hatte diese jedoch abgelehnt, weil die Länder fürchteten, zu viele Kompetenzen zu verlieren. Für Änderungen ist im Bundestag und in der Länderkammer jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Gefährdung von Kindern im Netz nimmt laut Experten zu Die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch das Internet nimmt trotz aller Bemühungen um Prävention und Aufklärung weiter zu. Es gebe immer neue Apps und Programme, auf die Kinder Zugriff hätten, sagte die Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann bei der vierten Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock. Zudem hätten sie immer früher die entsprechende Technik in der Hand. Als Beispiel nannte Stückmann ein soziales Netzwerk, das sich auf kurze selbstgedrehte Tanz- und Gesangsvideos spezialisiert hat. "Die wenigsten Kinder stellen sich eine Privatsphäre ein, das ist in der Regel alles öffentlich." Die Kinder und Jugendlichen bewegten sich oft leicht bekleidet vor der Kamera. "Das ist für Pädophile sehr attraktiv", sagte Stückmann. Bei der bis Sonntag dauernden Konferenz diskutieren rund 300 sogenannte Medienscouts aus ganz Deutschland, wie sie Mitschüler im Umgang mit sozialen Netzwerken beraten können.