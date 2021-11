Hochschule will mit KI Hate Speech erkennen

Dienstag, 2. November 2021

Sachsen-Anhalt gibt am Freitag in seiner Landesvertretung in Berlin Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück. Die insgesamt 13 Objekte - Figuren, eine Vase, Teller sowie Teilstücke - wurden nach Informationen des vormaligen Besitzers auf einem Grundstück in Klötze in der Altmark entdeckt, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Sie stammen demnach aus der Zeit um 250 bis 850 nach Christus "und wurden wahrscheinlich von Raubgräbern verkauft", hieß es. Die Übergabe der Kulturgüter erfolgt durch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an den Botschafter von Guatemala, Jorge Lemcke, und den Botschafter von Mexiko, Francisco Quiroga.