Kulturnachrichten

Samstag, 31. August 2019

Historisches Museumsschiff sinkt im Hafen Das Wahrzeichen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, der Dreimastsegler "Seute Deern", ist im Museumshafen gesunken. Das knapp 62 Meter lange Holzschiff sei in der Nacht zum Samstag zunächst in eine gefährliche Schräglage gekommen und anschließend rund zwei Meter auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor sei es zu einem massiven Wassereinbruch gekommen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der unsicheren Situation könne das Schiff zur Zeit nicht weiter erkundet werden, hieß es. Medienberichten zufolge ist seit Jahren ein umfassender Renovierungsbedarf deutlich. Der Rumpf sei leck, so dass Pumpen täglich rund 150.000 Liter Wasser aus dem Schiff leiten mussten. Im Februar war aus ungeklärter Ursache ein Feuer an Bord ausgebrochen.

Solidaritätslesungen für Proteste in Hongkong Zur symbolischen Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong haben das Internationale Literaturfestival Berlin und das PEN Zentrum Deutschland zu einer deutschlandweiten Lesung aufgerufen. Die Aktion solle am 21. September stattfinden. "Mit der Lesung soll der Solidarität mit der Demokratiebewegung in Hongkong Ausdruck verliehen werden, die sich unter anderem gegen Auslieferungen von Regimekritikern ans chinesische Festland, polizeiliche und militärische Gewalt und für die Freilassung von politischen Gefangenen richtet." Seit dem 9. Juni kommt es in der Finanzmetropole immer wieder zu Protesten, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei endeten. Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong.

Neuer Polanski-Film feiert Premiere in Venedig Beim Filmfestival in Venedig hat am Samstag Roman Polanskis neuer Film "J'accuse " Premiere gefeiert. Dabei war der Regisseur nicht anwesend. Vor der Aufführung hatte es Kontroversen gegeben. Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Jahr 1977. Polanski hatte zugegeben, damals Sex mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben. Vor einer möglichen Verurteilung floh er aus den USA und lebt in Frankreich. Trotz der Debatte um Polanski ist der Film vom Publikum gut aufgenommen worden.

Wiener Staatsoper hält an Placido Domingo fest Ungeachtet der Vorwürfe einiger Frauen wegen sexueller Belästigung hält auch die Wiener Staatsoper an den vereinbarten Engagements mit Opernstar Placido Domingo fest. Aus seiner Sicht gebe es keinen rechtlich haltbaren Grund, bestehende Verträge nicht zu erfüllen, sagte der Direktor der Staatsoper Dominique Meyer. Er könne die Vorwürfe nicht beurteilen und wolle sie auch nicht verharmlosen, meinte Meyer. "Gleichzeitig will ich auch Placido Domingo nicht vorverurteilen." Die geplanten Auftritte des 78-Jährigen als Macbeth im Oktober 2019 sowie als Nabucco und als Dirigent von "La traviata" im Juni 2020 blieben bestehen.

Kassel vergibt Auszeichnung im Gedenken an NSU-Opfer Kassel will im kommenden Jahr erstmals eine Auszeichnung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds vergeben. Gewürdigt werden sollen herausragende wissenschaftliche und journalistische Arbeiten, die sich insbesondere mit Rechtsextremismus, Anti-Islamismus und Antisemitismus auseinandersetzen. "Die Opfer rechtsextremistischer Gewalttaten, unter ihnen der Kasseler Bürger Halit Yozgat und Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, mahnen uns, konsequent gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit vorzugehen und wachsam zu sein", sagte Oberbürgermeister Christian Geselle von der SPD. Die jährliche Auszeichnung werde den Titel "Kasseler Demokratie-Impuls" tragen und mit 3000 Euro dotiert sein.