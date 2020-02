Kulturnachrichten

Samstag, 29. Februar 2020

Historisches Ereignis wegen Coronavirus verschoben Erstmals seit 1535 hätte am Samstag wieder ein katholischer Gottesdienst in der reformierten Kathedrale Saint Pierre in Genf stattfinden sollen. Doch das Coronavirus machte den Veranstaltern in der Stadt von Reformator Johannes Calvin einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag wurden in der Schweiz Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Verbot gilt zunächst bis zum 15. März. In der Schweiz gibt es laut Medienberichten bislang mindestens 15 Coronavirus-Fälle; mehr als 100 Personen befinden sich in Quarantäne.

Redaktion von "Cahiers du Cinéma" zurückgetreten Die komplette Redaktion der französischen Filmzeitschrift "Cahiers du Cinéma" ist nach einem Eigentümerwechsel zurückgetreten, weil sie um ihre redaktionelle Unabhängigkeit fürchtet. "Zu den neuen Aktionären gehören acht Produzenten, wodurch ein Interessenkonflikt für eine weiterhin kritische Veröffentlichung entsteht", werden die 15 Journalisten im britischen "Guardian" zitiert. "Egal welche Artikel nun veröffentlicht werden, es besteht der Verdacht auf Einmischung." Letzten Monat wurde die Zeitschrift an 20 Anteilseigner verkauft, die von Grégoire Chertok, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Bank Rothschild & Co, angeführt werden, darunter besagte Produzenten.

Berlinale: Weitere Nebenjury-Preise vergeben Auf der 70. Berlinale erhielt der Film "Effacer l'historique" ("Delete history"), in dem Benoît Delépine und Gustave Kervern humorvoll von drei Underdogs im Kampf gegen die Allmacht von Internet und Konsumterror erzählen, den Publikumspreis der "Berliner Morgenpost". Den Filmpreis der deutschen Sektion von Amnesty International bekam "Welcome to Chechnya". Der neue Preis AG Kino Gilde 14plus ging an "Jumbo" von Zoé Wittock über die Liebe einer jungen Frau zu einem Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Der Internationale Verband der Filmkunsttheater Cicae zeichnete "Digger" von Georgis Grigorakis aus, der einen Vater-Sohn-Konflikt thematisiert, sowie Song Fang für ihren Film "Ping jing" ("The Calming") über das Leben einer Chinesin nach ihrer Trennung. Den Preis des "Tagesspiegels" konnte sich Alex Piperno aus Uruguay sichern, der in "Chico ventana también quisiera tener un submarino" ("Window Boy Would Also Like to Have a Submarine") Geschichten zu einem filmischen Labyrinth verbindet.

Berlinale: Kirchenpreis für "Es gibt kein Böses" Der Film "Es gibt kein Böses" des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof hat auf der Berlinale den Hauptpreis der Ökumenischen Jury der Kirchen erhalten. Den Preis in der Sektion Panorama erhielt "Otac" ("Vater") von Srdan Golubović; "Saudi Runaway" von Susanne Regina Meures erhielt in der gleichen Kategorie eine lobende Erwähnung. In der Sparte Forum wurde "Seishin 0" ("Zero") von Kazuhiro Soda ausgezeichnet, wie die Jury am Samstag in Berlin mitteilte. Laut Jury ist "Es gibt kein Böses" herausragend erzählt, von großer filmischer Qualität und mit überzeugenden darstellerischen Leistungen. Der Film zeige "eine grundsätzliche Kritik der Todesstrafe im Allgemeinen und des repressiven iranischen Systems im Besonderen". Der Episodenfilm dreht sich um die Wichtigkeit des Gewissens in den Geschichten von vier jungen Männern, die die Todesstrafe vollstrecken sollen, und ihres Umfelds.

Berlinale: Panorama-Publikumspreise vergeben Gewinner des 22. Panorama-Publikumspreises ist der serbisch französische Film "Otac". Regisseur Srdan Golubović erzählt die Geschichte eines Vaters, dem seine beiden Kinder nach dem Selbstmordversuch ihrer Mutter weggenommen werden. Das Sozialamt in dem kleinen serbischen Dorf entscheidet, er sei zu arm, um sie zu versorgen. Der beharrliche Vater legt sich mit den Behörden an und zeigt ihnen, wie weit er zu gehen bereit ist für seine Kinder. Der bereits mit dem Teddy Activist Award ausgezeichnete Film "Welcome to Chechnya" ist als bester Dokumentarfilm vom Publikum gewählt worden. Der US-amerikanische Filmemacher und Investigativ-Journalist David France begleitet LGBT-Menschen bei ihrer Flucht aus Tschetschenien. In einer koordinierten Aktion verhafteten tschetschenischen Behörden 2017 zahlreiche homosexuelle Menschen. Sie wurden in illegalen Haftanstalten gefoltert und ermordet.

Mit neuem Kunstpreis Grenzen überwinden Es gibt einen neuen hochdotierten Preis für Kunst, die Gattungs- und Genregrenzen überwindet: "Hannes Malte Mahler - it is art" ist nach dem Universalkünstler benannt, der 2016 bei einem Fahrradunfall gestorben ist. Der Preis soll künftig am 29. Februar in Hannover vergeben werden - also alle vier Jahre, und ist mit 15.000 Euro dotiert. Darüber hinaus gibt es ein Budget von bis zu 105.000 Euro für ein künstlerisches Projekt. Das teilte der Verein Feinkunst mit, der den Preis ins Leben gerufen hat. Der erste Preisträger soll ausnahmsweise am 18. Juli 2021, dem fünften Todestag Mahlers, bekanntgegeben werden - im Rahmen eines Benefizkonzertes des Pianisten Igor Levit. Bewerbungen können vom 1. April bis zum 30. September 2020 eingereicht werden, eine Jury entscheidet über die Vergabe.

Michelin sagt Sterneverleihung wegen Coronavirus ab Der Restaurantführer Guide Michelin hat die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. Als Grund nannte Michelin Europe North am Samstag in einer Mitteilung die gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer. Die Auszeichnung der Restaurants erfolge in einer "digitalen Pressekommunikation".

Umstrittener Filmemacher Polanski gewinnt César Ungeachtet heftiger Proteste im Vorfeld ist der umstrittene Filmemacher Roman Polanski in Paris mit dem César ausgezeichnet worden. Er erhielt den höchsten französischen Filmpreis in der Kategorie "Beste Regie". Im Vorfeld der Gala hatte sich unter anderem Frankreichs Kulturminister Riester gegen eine solche Auszeichnung für den mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Polanski ausgesprochen. Der 86-Jährige war bei der Preisverleihung nicht anwesend. Unmittelbar vor der Gala gab es nahe des Veranstaltungsortes wütende Demonstrationen gegen ihn. Der César für den besten Film ging an "Die Wütenden" von Regisseur Ladj Ly.

Gare de Lyon wegen Ausschreitungen geschlossen Im Südosten von Paris ist es rund um ein Konzert eines kongolesischen Sängers zu Ausschreitungen gekommen. Flammen und eine große schwarze Rauchwolke stiegen nach Angaben von Korrespondenten am Bahnhof Gare de Lyon auf. Der Bahnhof wurde evakuiert und geschlossen. Laut Polizei hatte es zuvor in sozialen Netzwerken Aufrufe zu Protesten gegeben. Exil-Kongolesen werfen dem Musiker vor, dem ehemaligen Präsidenten Kabila und dessen Nachfolger Snahe zu stehen.

Baden-Württemberg baut Provenienzforschung aus Baden-Württemberg will die Provenienzforschung ausbauen, außerdem werde die sogenannte Namibia-Initiative mit weiteren 2,25 Millionen Euro unterstützt, kündigte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Stuttgart an. Im Rahmen der Initiative werden die Kolonialgeschichte aufgearbeitet und die Zusammenarbeit von Museen, Hochschulen und Archiven in den beiden Ländern unterstützt. Baden-Württemberg könne und möchte bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit und ihrer Folgen Vorreiter sein, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz, auf der sich Experten über Konzepte für ethnologische Museen austauschen.

Jane Goodall sieht noch Chancen für Klimaschutz Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall (85), glaubt fest daran, dass die Menschheit in Sachen Klimaschutz noch ein Zeitfenster hat. Voraussetzung sei allerdings, dass jetzt gehandelt werde, sagte sie in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Deswegen ermutige es sie auch, wie Schüler sich heute mit Themen wie Überfischung, Bienen und Aufforstung beschäftigten. Grundsätzlich könne jeder etwas für die Nachhaltigkeit beitragen und empfiehlt, kein Fleisch mehr zu essen - sie selbst lebe seit Jahrzehnten ohne Fleisch. Schüler, die freitags nicht zur Schule gingen, sollten allerdings lieber konkrete Dinge tun, wie Bäume pflanzen oder Flüsse säubern, statt mit Plakaten zu marschieren. Goodall gilt als eine der bekanntesten Affenforscherinnen.

700 Konzerte beim Deutschen Chorfest in Leipzig Mehr als 500 Chöre des Deutschen Chorverbandes werden sich beim Deutschen Chorfest, das in diesem Jahr in Leipzig stattfindet, in rund 700 Konzerten präsentieren. "Wir bespielen dabei alle Spielstätten, die verfügbar sind und sind in Kirchen sowie Einrichtungen wie dem Kunstkraftwerk und dem Haus Leipzig vertreten", so der künstlerischer Leiter des Deutschen Chorfests, Tobias Rosenthal. Ein Schwerpunkt soll in diesem Jahr auf dem Bereich der Kinder- und Jugendchöre liegen. So werden unter anderem die Thüringer Sängerknaben, der Kinderchor der Oper Leipzig und der Gewandhaus Kinderchor auftreten. Das Spektrum der Teilnehmer umfasst aber auch auch gemischte Ensembles, Männergesangsvereine, Kantoreien und Vocal Bands. Das Deutsche Chorfest findet vom 30. April bis zum 3. Mai statt.