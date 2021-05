Kulturnachrichten

Montag, 24. Mai 2021

Historische Schätze aus englischem Schloss gestohlen Diebe haben aus einem Schloss in Südengland historische Schätze im Wert von mehr als einer Million Pfund gestohlen. Darunter ist auch ein Rosenkranz, den die schottische Königin Maria Stuart zu ihrer Exekution 1587 mitgenommen hatte, wie die BBC berichtete. Ein Sprecher des Schlosses Arundel, rund 80 Kilometer südlich von London, sagte, es handele sich um ein Andenken von "unbezahlbarer historischer Bedeutung". Gestohlen wurden außerdem mehrere Krönungspokale sowie Gold- und Silberstücke. Die wertvollen Artefakte waren in einer Vitrine aufbewahrt worden, die entlang des Besucherwegs durch das Schloss steht. Es hat erst wieder seit einer knappen Woche geöffnet.

Zehn Billboard Music Awards für "The Weeknd" Der kanadische R&B-Popstar The Weeknd ist der große Gewinner der Billboard Music Awards. Bei der Live-Show in Los Angeles wurde er mit zehn Preisen ausgezeichnet. Der 31-Jährige wurde unter anderem als "Top Artist", als "Bester Sänger" und für das beste R&B-Album geehrt. Rapper Pop Smoke erhielt fünf Preise, darunter als bester Rap-Künstler und als Top New Artist. Mehrere Trophäen gingen auch an die südkoreanische Popgruppe BTS, Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico, Rocker Machine Gun Kelly, Lady Gaga und Taylor Swift. US-Sängerin Pink nahm den Ehrenpreis "Icon Award" für besondere Verdienste in der Musikwelt entgegen. Der Kanadier Drake erhielt die Sonderauszeichnung als "Künstler des Jahrzehnts".

Mehrheit lehnt gendergerechte Sprache ab Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen einer Umfrage zufolge eine gendergerechte Sprache ab. 65 Prozent der Bevölkerung halten nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter, wie eine Befragung von Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag" ergab. Im vergangenen Jahr lag die Ablehnung noch bei 56 Prozent. Die Mehrheit der Deutschen lehnt damit Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" und die Nutzung des großen Binnen-I ("WählerInnen") in der Schriftsprache ebenso ab wie eine Pause vor der zweiten Worthälfte ("Pendler_innen") in der gesprochenen Sprache. Frauen bewerten die gendergerechte Sprache insgesamt positiver als Männer, dennoch stieg bei ihnen die Ablehnung von 52 auf 59 Prozent. Ein Verbot der gendergerechten Sprache in öffentlichen Einrichtungen, so wie es die französische Regierung kürzlich als Gesetzentwurf in die Nationalversammlung eingebracht hat, lehnen jedoch 51 Prozent der Deutschen "eher ab".

Rückgabe der Benin-Bronzen nimmt Gestalt an Die geplante Restitution von als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Beständen muss sich an den Bedürfnissen des Empfängerlandes Nigeria ausrichten, sagt Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Man muss dort auch genügend Möglichkeiten haben, sich entsprechend vorzubereiten und vor Ort zu organisieren." Außerdem sei es wichtig, die Sammlungen online zu stellen. Noch lasse sich nicht sagen, wie viele Güter vom kommenden Jahr an zurückgegeben werden können. "Jedes Objekt hat einen anderen Stellenwert. Das müssen wir mit den Experten in Nigeria besprechen. Diese Gespräche werden sicher länger dauern." Plankensteiner rechnet damit, dass die Rückgaben "alle emotional überwältigen, nicht nur unsere nigerianischen Freunde, sondern auch uns".

Ex-BBC-Chef gibt Vorsitz der Nationalgalerie ab Nach der heftigen Kritik am Zustandekommen des BBC-Interviews mit Prinzessin Diana im Jahr 1995 ist der frühere BBC-Chef Tony Hall als Vorsitzender der National Gallery in London zurückgetreten. Ein Verbleib in seinem Amt würde von den Errungenschaften des renommierten Museums ablenken, das "ihm so sehr am Herzen liege", erklärte Hall. Ein unabhängiger Untersuchungsbericht war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass der Journalist Martin Bashir sein berühmtes Interview mit Prinzessin Diana 1995 mit unlauteren Mitteln erschlichen hatte.

Hall, der als damaliger Redaktionschef eine interne Untersuchung geleitet hatte, räumte ein, dass diese "weit hinter dem zurückblieb, was erforderlich war". 2013 hatte Hall die Leitung der BBC übernommen, im vergangenen Juli trat er dann den Vorsitz der Nationalgalerie an.