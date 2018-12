Kulturnachrichten

Montag, 17. Dezember 2018

Historische Moschee in Mossul wird wieder aufgebaut Grundstein in irakischer Altstadt gelegt In Mossul hat der Aufbau einer durch IS-Terroristen zerstörten historischen Moschee begonnen. Bei einer Feier in der Altstadt wurde der Grundstein gelegt. Die Al-Nuri-Moschee war im 12. Jahrhundert erbaut worden. Das schiefstehende 45 Meter hohe Minarett ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Terrormiliz IS hatte das Gebetshaus im Sommer 2017 gesprengt, als der Kampf um Mossul in den letzten Zügen lag. Unterstützt wird der Wiederaufbau vor allem von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie beteiligen sich mit rund 50 Millionen Dollar.

Sonia Seymour Mikich erhält Preis für Lebenswerk Branchenzeitschrift "medium magazin" nennt sie "Ikone des Journalismus" Die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich wird von der Jury des Preises "Journalisten und Journalistinnen des Jahres" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Branchenzeitschrift "medium magazin" mit. "Sonia Seymour Mikich ist eine Ikone im Journalismus: kluge Reporterin, unerschrockene Korrespondentin, ausdrucksstarke Publizistin, kämpferischer Führungsgeist", heißt es in der Begründung. Mikich leitete das ARD-Büro Moskau und zehn Jahre lang die Redaktion des Politikmagazins "Monitor". "Als Leiterin der WDR-Programmgruppe Inland und als Chefredakteurin WDR-Fernsehen setzte sie wichtige Impulse und schuf Freiraum für Dokumentationen und investigative Recherchen", betont die Jury. In all ihren Positionen sei sie stets ihrer Haltung als werteorientierter Journalistin treu geblieben. Sie sei ein Vorbild für künftige Generationen im Journalismus.

Ossietzky-Medaillen vergeben Kurdische Politikerin Imret und Sozialarbeiter Miles-Paul ausgezeichnet Die kurdische Kommunalpolitikerin Leyla Imret und der Diplom-Sozialarbeiter Ottmar Miles-Paul aus Kassel sind in Berlin mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Beide wurden für ihre Zivilcourage und ihren Einsatz bei der Verwirklichung der Menschenrechte geehrt, teilte die Liga mit. Mit ihrem herausragenden Engagement setzten sie sich mit allem Nachdruck für die Rechte benachteiligter und unterdrückter Menschen ein und lenkten den Blick der Öffentlichkeit auf die soziale und politische Ausgrenzung von Minderheiten. Leyla Imret lebt im deutschen Exil, weil in der Türkei gegen sie wegen "terroristischer Propaganda" ermittelt werde, weil sie sich für die Rechte der kurdischen Minderheit eingesetzt habe. Ottmar Miles-Paul engagiere sich seit über 30 Jahren in der Behindertenbewegung und sei an der Gründung und dem Aufbau zahlreicher Initiativen und Projekte von Betroffenen für Betroffene beteiligt. Die Auszeichnungen wurden bei einem Festakt im Berliner Grips-Theater überreicht.