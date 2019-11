Kulturnachrichten

Dienstag, 5. November 2019

Historikerpreis für Ulinka Rublack Die in Großbritannien lehrende Historikerin und Autorin Ulinka Rublack wird mit dem Historikerpreis 2019 ausgezeichnet. Die Auszeichnung des Historischen Kollegs wird ihr am Freitag in München überreicht. Die ursprünglich aus Tübingen stammende Wissenschaftlerin wird für das historische Familiendrama "Der Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit" geehrt. In ihrem Buch richtet Rublack den Blick auf eine eher wenig bekannte Episode aus dem Leben des Astronomen Kepler: der Anklage seiner Mutter als Hexe. Der Preis des Historischen Kollegs wird seit 1983 alle drei Jahre verliehen. Frühere Preisträger waren unter anderen Karl Schlögel, Barbara Stollberg-Rilinger und Christopher Clark. Der Historikerpreis ist mit 30.000 Euro dotiert.

Türkische Journalisten kommen unter Auflagen frei Nach mehr als drei Jahren Haft hat ein türkisches Gericht die Freilassung zweier prominenter Journalisten und Autoren angeordnet. Die Reporter Ahmet Altan und Nazli Ilicak wurden allerdings zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Das Istanbuler Gericht verurteilte Altan demnach zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft, Ilicak erhielt eine Strafe von acht Jahren und neun Monaten. Die beiden Journalisten würden unter Auflagen freigelassen, sie müssten sich regelmäßig bei der Polizei melden. Altan und Ilicak waren kurz nach dem Umsturzversuch verhaftet worden. Im Februar 2018 waren sie wegen angeblicher Gülen-Verbindungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein höheres Gericht hob die Haftstrafen im Juli jedoch wieder auf und wies den Fall an das untergeordnete Gericht zurück.

DeGeneres bekommt Preis für Lebenswerk Die US-Moderatorin Ellen DeGeneres wird bei den Golden Globes im kommenden Jahr für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie erhält bei der Gala am 5. Januar den Carol-Burnett-Preis. Das teilten die Veranstalter mit. Die Ehrung für besondere TV-Persönlichkeiten war in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen worden - an die namensgebende Schauspielerin Carol Burnett. DeGeneres sei eine Pionierin, die ihre Zuschauer seit fast 25 Jahren mit unbestreitbarem Charme und Witz unterhalte, hieß es vom Verband der Auslandspresse (HFPA), der die Golden Globes vergibt. DeGeneres hat unter anderem eine tägliche nach ihr benannte Talkshow in den USA.

Hongkonger Publizist erhält Preis für verfolgte Schriftsteller Der inhaftierte Hongkonger Buchhändler und Publizist Gui Minhai bekommt den diesjährigen Tucholsky-Preis der schwedischen Sektion des PEN-Clubs. Verliehen werde die mit umgerechnet rund 14.000 Euro dotierte Auszeichnung am 15. November, teilte der Autorenverband mit. Ein leerer Stuhl werde Gui Minhais Abwesenheit symbolisieren. Der politische Autor und Verleger lebte jahrelang in Schweden und hat die schwedische Staatsbürgerschaft. 2015 verschwand er in Thailand und tauchte in China wieder auf, wo er seitdem festgehalten wird.

Prix Goncourt geht an Jean-Paul Dubois Der französische Schriftsteller Jean Paul Dubois wurde heute mit dem Prix Goncourt geehrt. Er bekam die Auszeichnung für seinen Roman "Tous les hommes n´habitent pas le monde de la même facon". Es ist bereits der 22. Roman des französischen Schriftstellers, der nun mit dem wichtigsten Literaturpreis Frankreichs ausgezeichnet wurde. Der Vorsitzende der Jury, Bernard Pivot, sagte, Dubois habe einen ausgezeichneten Roman geschrieben. Die Jury wolle mit dem Prix Goncourt allerdings auch das literarische Gesamtwerk des Autors ehren.