Kulturnachrichten

Samstag, 29. Februar 2020

Historikerin hält Synagogen-Nachbau für falsch Den geplanten originalgetreuen Neubau von Hamburgs einst größter Synagoge hält die jüdische Historikerin Miriam Rürup für das falsche Signal. Das sagte die Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden der Katholischen Nachrichten-Agentur. Die frühere Bornplatz-Synagoge sei nicht einfach durch Naturgewalt zerstört worden, sondern in der Pogromnacht 1938 von Hamburgern angegriffen und von der jüdischen Gemeinde unter Zwang abgebaut worden. Es scheine fast, als wolle man als geläuterte Gesellschaft dort anknüpfen, wo man 1933 aufgehört habe, um zumindest architektonisch ungeschehen zu machen, was die eigenen Großeltern und Urgroßeltern angerichtet haben, sagte Rürup. Aber Geschichte ließe sich nicht korrigieren. Die Expertin plädierte dafür, einen zukunftsorientiert gestalteten Neubau zu errichten.

Umstrittener Filmemacher Polanski gewinnt César Ungeachtet heftiger Proteste im Vorfeld ist der umstrittene Filmemacher Roman Polanski in Paris mit dem César ausgezeichnet worden. Er erhielt den höchsten französischen Filmpreis in der Kategorie "Beste Regie". Im Vorfeld der Gala hatte sich unter anderem Frankreichs Kulturminister Riester gegen eine solche Auszeichnung für den mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Polanski ausgesprochen. Der 86-Jährige war bei der Preisverleihung nicht anwesend. Unmittelbar vor der Gala gab es nahe des Veranstaltungsortes wütende Demonstrationen gegen ihn. Der César für den besten Film ging an "Die Wütenden" von Regisseur Ladj Ly.

Gare de Lyon wegen Ausschreitungen geschlossen Im Südosten von Paris ist es rund um ein Konzert eines kongolesischen Sängers zu Ausschreitungen gekommen. Flammen und eine große schwarze Rauchwolke stiegen nach Angaben von Korrespondenten am Bahnhof Gare de Lyon auf. Der Bahnhof wurde evakuiert und geschlossen. Laut Polizei hatte es zuvor in sozialen Netzwerken Aufrufe zu Protesten gegeben. Exil-Kongolesen werfen dem Musiker vor, dem ehemaligen Präsidenten Kabila und dessen Nachfolger Snahe zu stehen.

Baden-Württemberg baut Provenienzforschung aus Baden-Württemberg will die Provenienzforschung ausbauen, außerdem werde die sogenannte Namibia-Initiative mit weiteren 2,25 Millionen Euro unterstützt, kündigte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Stuttgart an. Im Rahmen der Initiative werden die Kolonialgeschichte aufgearbeitet und die Zusammenarbeit von Museen, Hochschulen und Archiven in den beiden Ländern unterstützt. Baden-Württemberg könne und möchte bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit und ihrer Folgen Vorreiter sein, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz, auf der sich Experten über Konzepte für ethnologische Museen austauschen.

Jane Goodall sieht noch Chancen für Klimaschutz Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall (85), glaubt fest daran, dass die Menschheit in Sachen Klimaschutz noch ein Zeitfenster hat. Voraussetzung sei allerdings, dass jetzt gehandelt werde, sagte sie in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Deswegen ermutige es sie auch, wie Schüler sich heute mit Themen wie Überfischung, Bienen und Aufforstung beschäftigten. Grundsätzlich könne jeder etwas für die Nachhaltigkeit beitragen und empfiehlt, kein Fleisch mehr zu essen - sie selbst lebe seit Jahrzehnten ohne Fleisch. Schüler, die freitags nicht zur Schule gingen, sollten allerdings lieber konkrete Dinge tun, wie Bäume pflanzen oder Flüsse säubern, statt mit Plakaten zu marschieren. Goodall gilt als eine der bekanntesten Affenforscherinnen.