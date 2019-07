Historiker Peter Brandt Der Frieden ist bedrohter, als viele denken

Peter Brandt im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Der Historiker Peter Brandt warnt vor zunehmenden politischen Spannungen, die in militärische Konflikte münden könnten. (imago / Jens Jeske)

Der Historiker Peter Brandt warnt in seinem neuen Buch davor, trotz drängender Umweltfragen das Thema Frieden zu vernachlässigen. Denn die internationalen Spannungen nähmen derzeit akut zu. Auch den alten Ost-West-Gegensatz gebe es noch.

"Frieden! Jetzt! Überall!" So heißt das neue Buch, das der Historiker Peter Brandt gemeinsam mit Reiner Braun und Michael Müller herausgegeben hat. Es versammelt Texte von aktuellen oder früheren Politikern wie Michail Gorbatschow, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Matthias Platzeck. Der Tenor: Frieden muss wieder ein zentrales Thema unserer Gesellschaft werden.

Dass die meisten, die zu diesem Buch beigetragen haben, eher der älteren Generation angehören, ist Peter Brandt zufolge kein Zufall. Denn für die Jungen stehe momentan der Klimawandel im Mittelpunkt, für die Bedrohung des Friedens hätten sie kein Bewusstsein.

Neuer Supermacht-Konflikt mit China

Doch es gebe eine ganze Reihe von Anzeichen, dass die internationalen Spannungen akut zunähmen, warnte der Historiker im Deutschlandfunk Kultur.

"Im Hintergrund steht ein neuer Supermacht-Konflikt zwischen den USA und China. Gleichzeitig hat sich aber auch der alte Ost-West-Gegensatz gewissermaßen nach Osten verschoben, zwischen den USA und der NATO auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite."

Hinzu kommen, so Brandt, der ungelöste militärische Konflikt in der Ukraine und der Syrien-Krieg. Und nicht zuletzt sei auch die Umweltfrage friedensbedrohend: "Weil wir in der Zukunft Kriege um Wasser, um Rohstoffe befürchten müssen", betonte Brandt.

Peter Brandt et al. (Hg.): "Frieden! Jetzt! Überall! Ein Aufruf"

Westend-Verlag 2019

336 Seiten, 22 Euro