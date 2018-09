Mein Geld, dein Geld - das gibt es für die 30-jährige Hjördi nicht mehr, denn sie lebt in einer Finanzkommune, in der das Einkommen aller in einen gemeinsamen Topf geht. Jede Ausgabe muss vom Plenum genehmigt werden und wird so zu einer großen Angelegenheit. Mehr

Erst eine Quote für Elektroautos in China weckte die großen deutschen Autobauer aus ihrem Dornröschenschlaf in Sachen E-Mobilität. Plötzlich werden Milliarden investiert. Doch schaffen VW, Mercedes & Co. noch den Anschluss an die internationale Konkurrenz? Mehr