Hip-Hop und Medien Bei schlechter Presse kommt der Anwalt?

Johann Voigt im Gespräch mit Katja Bigalke und Martin Böttcher

Der Rapper Gzuz ist mit Gewaltvorwürfen konfrontiert. Aber wer darüber schreibt, riskiert Post von Gzuz' Anwalt. (imago / Jan Huebner)

Ein offenbar ruppiges Verhältnis pflegen viele Rapper zu den Medien: Bei einer schlechten Kritik müsse man damit rechnen, dass sich Manager melden oder "irgendwelche Hintermänner", die einem Gewalt androhten, sagt Johann Voigt. Jüngstes Beispiel: Gzuz.

Der Rapper Gzuz soll gegenüber einer Frau gewalttätig geworden sein. Das jedenfalls hatte diese in mehreren Instagram-Stories behauptet. Die wurden aber mittlerweile gelöscht, genauso wie die Artikel, die diverse Hip-Hop-Medien und bild.de dazu veröffentlicht haben.

Noch zu lesen ist dagegen der Artikel, den Johann Voigt danach auf "Vice" schrieb. Darin heißt es: "Unsere Anfragen an die mutmaßlich betroffene Person und an das Management von Gzuz zu den Vorwürfen blieben unbeantwortet. Stattdessen meldete sich eine Anwaltskanzlei im Auftrag von Gzuz bei uns."

"Diese Verunglimpfungen passieren sehr oft"

Ein kritischer Bericht und schon kommt jemand mit Anwälten an - ist das normal in der Hip-Hop-Szene? In dieser Dimension passiere das "relativ selten", meint Johann Voigt. Gleichwohl wirft der Fall ein schräges Licht auf das Verhältnis von Rappern und Medien:

Denn in seiner Zeit beim "Juice"-Magazin hat der Musikjournalist erlebt, dass man bei einer schlechten Kritik rechnen müsse, "dass sich Manager melden, dass sich vielleicht auch Promoter oder Promoterinnen melden, dass sich Labels melden, dass sich irgendwelche Hintermänner melden, die einem Gewalt androhen. Dass in Social Media Stimmung gegen einen gemacht wird", so Voigt. "Diese Verunglimpfungen passieren sehr oft."

Allerdings hätten sich die meisten Journalisten, die für Hip-Hop-Medien arbeiteten daran gewöhnt und müssten das abkönnen. "Es ist einfach, wie es ist. Es passiert regelmäßig, seit Jahren."

Die Rapper brauchen die Medien nicht mehr

Dass sich Hip-Hop-Künstler dieses Auftreten gegenüber Journalisten offenbar leisten können, liegt Voigt zufolge daran, dass sie gar nicht mehr auf klassische Medien angewiesen sind: Vor allem erfolgreiche Straßenrapper, "die jetzt sehr erfolgreich sind, vor allen Dingen online, die viel gestreamt werden, viel geklickt werden", sagt der Vice-Journalist. "Die geben vielleicht mal irgendeiner Plattform ein Interview, wo sie dann einen Monolog führen, geführt, aber sonst machen die eben Instagram-Stories und kommunizieren da mit ihren Fans, beantworten Fragen und haben das einfach nicht nötig."

Oder sie nutzten Unterhaltungsformate wie Jugendsender im Radio, wo sie dann mal ins Mikrofon rappten oder irgendwelche Witzchen machten. "Die interessiert dann nicht ein Interview, wo sich jemand eine Stunde mit denen hinsetzt und denen Fragen stellt darüber, warum sie jetzt sexistische Lines auf ihren Alben haben oder warum sie eine Woche zuvor noch einen anderen Rapper bedroht haben oder so."

(uko)