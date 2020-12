Hilfspaket: Kultur braucht 112 Millionen Euro mehr

Freitag, 11. Dezember 2020

Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und zehn weitere Nobelpreisträger sind im Rahmen einer Online-Zeremonie für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften gewürdigt worden. Auf der feierlichen, aber wegen Corona deutlich reduzierten Zeremonie im Rathaus von Stockholm zollten die Nobel-Institutionen den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften ihren Respekt. Persönlich anwesend war keiner der Geehrten. Der Friedensnobelpreis war kurz zuvor in Rom dem Welternährungsprogramm überreicht worden.

Vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler erhalten den renommierten Leibniz-Preis 2021. Die mit einem Forschungsgeld von je zweieinhalb Millionen Euro verbundene Auszeichnung geht an jeweils zwei Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften und aus den Ingenieurwissenschaften sowie vier aus den Lebenswissenschaften. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn mit. Jüngster Preisträger ist der 40 Jahre alte Biodiversitätsforscher Prof. Nico Eisenhauer von der Universität Leipzig. Außerdem ausgezeichnet werden die Epigenetikerin Asifa Akhtar vom Max-Planck- Institut in Freiburg und der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wird der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis am 15. März 2021 in einem virtuellen Rahmen verliehen.