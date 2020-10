Highlights Jazz im November

Von Matthias Wegner

Rob Luft und Elina Duni (Nicolas Masson)

Selbst in diesen merkwürdigen Zeiten wird noch immer bemerkenswerter Jazz veröffentlicht. In diesem Monat u.a. von den Sängerinnen Elina Duni und Lucia Cadotsch, sowie vom Bandoneon-Spieler Dino Saluzzi.

Montag, 02. November / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Keith Jarrett: "Budapest Concert" zum Ende der Live-Karriere

Keith Jarrett (Henry Leutwyler)

Der Pianist Keith Jarrett hat kürzlich angekündigt, dass er aus gesundheitlichen Gründen, keine Konzerte mehr geben kann. Mit dem "Budapest Concert" von 2016 wird nun immerhin ein weiterer Solo-Live-Mitschnitt von ihm veröffentlicht.

Dienstag, 03. November / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Jazz-Wohlklang in merkwürdigen Zeiten

Die Jazzerin Melody Gardot am 27. Juni 2019 beim Montreal International Jazz Festival in Kanada (imago/Hans Lucas/David Himbert)

"Meine Musik ist immer so etwas wie der Ort, an dem ich gerade am liebsten wäre" – sagt Till Brönner, und dementsprechend heißt das neue Album des Trompeters nicht nur "On Vacation", sondern klingt auch nach einem sonnigen Tag am Strand. Auch andere Jazz-Künstler wie Martin Tingvall oder zuletzt Melody Gardot verharren nicht im Krisen-Modus, sondern machen aus der Not eine Tugend und schicken mit ihrer Musik viel positive Energie hinaus in die Welt. Mit Wohlklang gegen die Tristesse.

Mittwoch, 04. November / Tonart 11:05 Uhr und 15:05 Uhr

Jazzkolumne: Das muss man gehört haben im Jazz

Der Jazzpianist und Komponist Alexander von Schlippenbach 2009 am DJ-Pult in Berlin beim Verve Club. (picture alliance / dpa / XAMAX)

Mit neuen Alben von Ben Wendel, Grapha und Alexander von Schlippenbach.

Freitag, 6. November / Konzert 20:03 – 22:00 Uhr

Live vom Jazzfest Berlin

Nadin Deventer (Christoph Neumann)

"Jetzt erst recht!" – so lautet ein Motto des diesjährigen Jazzfestes in Berlin. Bis zum letzten Moment bleibt es spannend, wie die Streaming-Variante des Festivals aussehen wird, das die künstlerische Leiterin Nadin Deventer in diesem Jahr präsentieren kann. Deutschlandfunk Kultur ist auf jeden Fall live dabei.

Montag, 09. November / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Der Bandoneon-Spieler Dino Saluzzi und "Albores"

Dino Saluzzi (Juan Hitters / ECM Records)

Der 85-jährige Argentinier Dino Saluzzi hat schon vor Jahrzehnten das Bandoneon im Jazz etabliert und auf diesem Instrument eine beeindruckende Diskographie eingespielt. Werk eingespielt. Sein neues (Solo-) Album "Albores" entzieht sich sämtlichen Kategorien und lädt uns ein zu einer großen spirituellen Erfahrung.

Montag, 9. November/ In Concert 20:03 – 21:30 Uhr

Expressionismus pur: der Saxofonist Emile Parisien

Der französische Sopransaxophonist Émile Parisien (Sylvain Gripoix)

Der französische Saxophonist Emile Parisien ist ein sehr vielseitiger Musiker und auch bei uns in Deutschland ziemlich bekannt. Nicht zuletzt durch sein unschlagbares Duo mit dem Bandoneonisten Vincent Peirani. Emile Parisien hat in den letzten Jahren auch sein exzellentes Quartett weiter vorangetrieben und ist damit noch kurz vor dem 1. Lockdown im Grillo Theater in Essen aufgetreten.

Emile Parisien Quartet

Emile Parisien, Sopransaxofon

Julien Touery, Piano

Ivan Gélugne, Bass

Julien Loutelier, Schlagzeug

Grillo Theater, Essen

Aufzeichnung vom 01.03.2020

Dienstag, 10. November / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Hard-Bop – ein "unkaputtbarer" Jazz-Stil

Der Jazz-Saxofonist Dexter Gordon in den 1980er-Jahren.

Mit Musik u.a. von Dexter Gordon, Lee Morgan und Bobby Timmons

Montag, 16. November / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

"A Gershwin Playground" – das Guy Mintus Trio

Der 29-jährige, auch klassiksozialisierte Jazzpianist Guy Mintus ist nach sieben New Yorker Lehr- und Wanderjahren in seine israelische Heimat Israel zurückgekehrt. Nun feiert er samt Trio sein Debüt beim Label enja mit "A Gerswhin Playgound", einer wahrlich spiel- und experimentierfreudigen Neulektüre einiger emblematischer Werke des US-Amerikaners.

Dienstag, 17. November / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Blue Note Re:Imagined - Klassiker versus Neuinterpretationen

Die jüngere britische Jazzszene hat alte Klassiker des Labels Blue Note neu interpretiert und auf einem neuen Doppel-Album zusammengestellt. Können diese Versionen mit den Originalen mithalten? Interessant ist auf jeden Fall eine Gegenüberstellung.

Mittwoch, 18. November / Tonart 11:05 Uhr und 15:05 Uhr

Jazzkolumne: Das muss man gehört haben im Jazz

Montag, 23. November / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

"Lost ships" - Elina Duni und Rob Luft

Rob Luft und Elina Duni (Nicolas Masson)

Montag, 23. November/ In Concert 20:03 – 21:30 Uhr

Höhepunkte vom Jazzfest Berlin 2020

Lakecia Benjamin (Elizabeth Leitzell)

Lakecia Benjamin "Pursuance - The Coltranes"

Lakecia Benjamin, Altsaxofon

Charenee Wade, Gesang

Zaccai Curtis, Piano

Lonnie Plaxico, Bass

Darrell Green, Schlagzeug

Craig Taborn Trio

Craig Taborn, Piano

Tomeka Reid, Violoncello

Ches Smith, Schlagzeug

Jazzfest Berlin

Aus dem Club Roulette in New York

Aufzeichnungen vom 06.11.2020

Dienstag, 24. November / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Jazz-Talk mit der Saxofonistin Ingrid Laubrock

Aki Takase (Klavier) und Ingrid Laubrock (Saxofon) beim Jazzfest Berlin 2016. (Camille Blake)

Montag, 30. November / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Die Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch und "Speak Low II"

Lucia Cadotsch (Dovile Sermokas)

Als die Sängerin Lucia Cadotsch vor fünf Jahren ihr Trio-Album "Speak Low" vorlegte, war die Jazzwelt verblüfft. Soviel Direktheit, Schönheit und Intensität auf einmal hatte man lange nicht gehört. Nun gibt es den zweiten Streich auf dem Lucia Cadotsch ihre Band noch erweitert hat. Als Gäste sind dabei: Kit Downes an der Hammondorgel und Lucy Railton am Cello.

