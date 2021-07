Highlights Jazz im Juli

Von Matthias Wegner

Emma-Jean Thackray (Joe Magowan)

Es gibt kein Sommerloch im Jazz. Selbst im Juli ist die Veröffentlichungsfreude ungebrochen. Und so auch die Live-Szene blüht ja langsam wieder auf. Wir stellen u.a. neue Musik von Vince Mendoza, Emma-Jean Thackray und von Laura vor.

Montag, 05. Juli / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Das Multitalent Emma-Jean Thackray und "Yellow"

Emma-Jean Thackray hat sich in den vergangenen zwei Jahren einen Namen in der jungen britischen Jazzszene gemacht, als virtuose Trompeterin, die ihre Tonreihen aber auch elektronisch zu manipulieren weiß. Demonstriert hat sie das in Aufnahmen und Auftritten mit Londoner Musikern, aber auch mit aktuellen Protagonisten des Chicago-Jazz wie Makaya McCraven und Angel Bat Dawid. Nach vier EPs erscheint jetzt ihr erstes eigenes Album "Yellow", darauf lotet sie ihr künstlerisches Spektrum eindrucksvoll aus – von der freien Improvisation im Ensemble bis zu tanzbaren Tracks, die sich an klassischen Stilen der Black Music orientieren.

Autor: Frank Sawatzki

Dienstag, 06. Juli / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Ein Debüt mit prominenter Unterstützung: Die Sängerin LAURA

Die Sängerin LAURA (Matthais Scheu)

Vor ein paar Jahren wurde ihr von einer echten Jazz-Legende eine große Karriere vorhergesagt: Sie sei hervorragend, und man werde in Zukunft noch von ihr hören, sagte kein Geringerer als Quincy Jones über die Sängerin LAURA. Jetzt geht sie den nächsten Schritt, um diese Prophezeiung wahrzumachen – am 2. Juli erschient ihr Debüt-Album "Quiet Land", bei dem es sie aus dem heimischen Schwabenländle hinauszieht in die große, weite Musikwelt, vom Pariser Chanson über Soul und Südstaaten-Blues bis hin zu süffigen Hollywood-Klängen.

Über musikalische Weltreisen, übers Geschichtenerzählen und wie man mit Vorschusslorbeeren umgeht spricht LAURA in der Tonart Jazz – am 6. Juli um 1:05 Uhr im Deutschlandfunk

Moderation: Vincent Neumann

Dienstag, 06. Juli / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Vor 50 Jahren gestorben: Louis Armstrong – Interview mit Wolfram Knauer (Jazzinstitut Darmstadt)

Louis Armstrong mit seiner Trompete im Jazzclub Aquarium in New York City im Juli 1946. (imago / Cinema Publishers Collection / William P. Gottlieb)

Der Leiter vom Jazzinstitut Darmstadt, Wolfgang Knauer, hat sich zum 50. Todestag erneut mit der Jazzlegende Louis Armstrong und dessen Werk auseinandersetzt. Sein Buch "Black and Blue" hat er noch einmal überarbeitet und aktualisiert.

Moderation: Carsten Beyer

Montag, 12. Juli / Tonart am Vormittag, 11:05 Uhr

Der Arrangeur Vince Mendoza und sein Werk"Freedom is everything"

Der US-Amerikaner Vince Mendoza ist einer der gefragtesten Klangbildner unserer Zeit. Er arrangiert Orchesterparts für Stars wie Björk, Robbie Williams oder Sting, er komponiert für Big Bands und Orchester, etwa für das niederländische Metropole Orkest oder das Czech National Sympony Orchstra. Mit dem Ensemble aus Prag hat Mendoza jetzt ein weiteres Werk realisiert. Mit dem 'Concerto for Orchestra' nimmt er auch ausdrücklich zu gesellschaftlichen Themen Stellung. Jan Tengeler hat den Mann aus Los Angeles vor wenigen Tagen in Köln getroffen.

Autor: Jan Tengeler

Montag, 12. Juli / In Concert 20:03 – 21:30 Uhr

Eva Klesse Quartett live im Kölner Loft

Eva Klesse Quartett. (V.l. Evgeny Ring, Eva Kesse, Stefan Schönegg, Philip Frischkorn) (Sally Lazic)

Eva Klesse ist die offizielle Bandleaderin, aber ihr Quartett besteht aus vier besonderen Persönlichkeiten, die alle großen Anteil am Sound dieser Band haben. Klesse mit ihrem unaufdringlich pulsierenden Schlagzeug-Spiel, Philipp Frischkorn mit seinem lässigen Anschlag am Klavier, Evgeny Ring mit seinem hymnischen Spiel am Altsaxofon und Stefan Schönegg mit einer großen Souveränität an den dicken Bass-Saiten. Alle vier sind zudem auch als Komponisten aktiv. Mitten im 2. Lockdown gastierte das Quartett im Kölner Loft.

Eva Klesse Quartett:

Evgeny Ring, Altsaxofon

Philip Frischkorn, Klavier

Stefan Schönegg, Kontrabass

Eva Klesse, Schlagzeug

Loft, Köln

Aufzeichnung vom 09.02.2021

Moderation: Matthias Wegner

Dienstag, 13. Juli / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Das faszinierende Werk von Alice Coltrane

Alice Coltrane (Frans Schellekens/Redferns)

Moderation: Oliver Schwesig

Mittwoch, 14. Juli / Tonart 11:05 Uhr und 15:05 Uhr

Neue Jazz-Alben: Das muss man gehört haben... oder auch nicht

Autor: Ulrich Habersetzer

Dienstag, 20. Juli / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Ehrliche Worte aus dem Multi-Genre Melting Pot: Die Sängerin Rebekka Salomea

Die Band Salomea (Salomea)

Wenn Rebekka Salomea Musik macht, dann ist "Boss Time". Zumindest, wenn es nach einer aktuellen Single der Sängerin und Komponistin geht: "Boss Time" - ein Track, der daran erinnern soll, Verantwortung zu übernehmen, in Aktion zu treten und sich der eigenen Wahrheit bewusst zu werden. Ihre persönliche Sicht auf die Dinge präsentiert die Musikerin im Zusammenspiel mit ihrer Kölner Band "SALOMEA". Gemeinsam werden ihre ehrlich direkten Lyrics in vielschichtige Songs verpackt, die sich kunstvoll zwischen Hiphop, Jazz, R'n'B und elektronischen Sounds einfinden. Oder wie "SALOMEA" selbst erklären: Es ist Musik aus einem "contemporary multi-genre melting pot". Diesen mutigen Mix hat die Band auch 2020 auf dem Album "Bathing In Flowers" festgehalten und konnte damit eine Nominierung für den"Deutschen Jazzpreis" einheimsen. In der "Tonart Jazz" spricht Rebekka Salomea über musikalische Einflüsse und aktuelle Projekte.

Moderation: Sophia Fischer

Montag, 26. Juli / In Concert 20:03 – 21:30 Uhr

Funkhauskonzert mit der Band Masaa

Die Band Masaa arbeitet gern mit der arabischen Sprache, weil sie das Thema Liebe besonders schön zum Ausdruck bringen kann. (Masaa / Dominik Wagner )

Arabische Verse und zeitgenössischer Jazz.

Masaa:

Rabih Lahoud, Gesang

Marcus Rust, Trompete

Reentko Dirks, Gitarre

Demian Kappenstein, Schlagzeug

Funkhauskonzert aus dem Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur

Aufzeichnung vom 28.09.2020

Moderation: Matthias Wegner

Dienstag, 27. Juli / Tonart Jazz, 1:05 – 5:00 Uhr

Hot Grooves und Coole Beats - New & Old Latin Jazz

Mit Musik u.a. von Gretchen Parlato, Roberto Fonseca, Joao Gilberto, Kate Hamann, Que Vola?, Gregor Huebner, Gerald Toto, Ensemble Novo, Marialy Pacheco, Angela Frontera u.v.m.

Moderation: Manuela Krause

Mittwoch, 28. Juli / Tonart 11:05 Uhr und 15:05 Uhr

Neue Jazz-Alben: Das muss man gehört haben... oder auch nicht

Autor: Jan Tengeler