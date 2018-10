Kulturnachrichten

Dienstag, 9. Oktober 2018

High Court in London untersagt Google-Sammelklage Richter: Kläger haben keinen Schaden davongetragen Einer der wichtigsten Gerichtshöfe in Großbritannien hat eine Klage gegen Google wegen des Sammelns der persönlichen Daten von Millionen iPhone-Nutzern zurückgewiesen. Das Vorgehen der Alphabet-Tochter Google sei zwar "unrechtmäßig" gewesen, allerdings hätten die Kläger keinen Schaden davongetragen, urteilte der Richter vom High Court. Nutznießer einer Klage wären nur die Anwälte sowie diejenigen gewesen, die diese finanziert hätten. Der Fall war von einem Verbraucheraktivisten vorgebracht worden. Er geht davon aus, dass Google bei den Betroffenen die Datenschutzeinstellungen der Apple-Smartphones umging und deswegen die Online-Suchaktivitäten verfolgen konnte.

Mahnwache für getötete Journalistin Wiktoria Marinowa Motiv an Mord der Fernsehjournalistin noch unklar Hunderte Menschen nahmen an einer Mahnwache für die ermordete Journalistin Wiktoria Marinowa in der Donaustadt Russe teil. Trauernde sagten, sie hätten "null Vertrauen" in die Behörden. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen zeigten sich ebenso alarmiert über den Mordfall wie die deutsche Bundesregierung. EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas sagte: "Wir müssen sicherstellen, dass Journalisten überall sicher sind und ihre Beiträge zu unseren demokratischen Gesellschaften leisten, die von unschätzbarem Wert sind." Ob die Enthüllungsjournalistin wegen ihrer Arbeit getötet wurde, ist noch unklar. Der Chefankläger des Landes will sich derzeit nicht festlegen und warnt vor unbedachten Äußerungen. Man gehe jedem Hinweis nach. Die Leiche der 30 Jahre alten Journalistin wurde laut Polizei am Samstag in einem Park der Stadt Russe brutal zugerichtet entdeckt. Marinowa hatte kurz zuvor über mögliche missbräuchliche Verwendung von Mitteln der Europäischen Union berichtet.

Inger-Maria Mahlke gewinnt Deutschen Buchpreis 2018 Bester deutschsprachiger Roman Die Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke ist am Montagabend in Frankfurt am Main für ihren Roman "Archipel" mit dem Deutschen Buchpreis 2018 ausgezeichnet worden. Das im Rowohlt-Verlag erschienene Werk spielt auf Teneriffa und zeichnet ein Sittengemälde dreier kanarischer Familien von 1919 bis heute. Mahlke erhielt 25.000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Roman "Die Hauptstadt" von Robert Menasse das Rennen gemacht. Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jährlich zu Beginn der Frankfurter Buchmesse den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus.

Jugendkulturprojekte erhalten Schimon-Peres-Preis Jeweils mit 10.000 Euro dotierter Preis Zwei Deutsch-Israelische Kulturprojekte sind mit dem Schimon-Peres-Preis ausgezeichnet worden. Außenminister Heiko Maas (SPD) überreichte den Preis am Montagabend in Berlin an das Caravana-Orchestra und das Filmprojekt Out Of Place. Die Kunst sei ein wichtiger Brückenbauer zwischen Deutschland und Israel, sagte Maas laut Redemanuskript. Der ehemalige israelische Präsident Schimon Peres stehe für Aussöhnung und Verständigung zwischen beiden Ländern. Maas forderte dazu auf, antisemitischen und rassistischen Tendenzen in Deutschland entgegenzutreten. Das Caravana-Orchestra ist eine Kooperation der Universität Haifa und der thüringischen Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Junge Musiker aus beiden Ländern kommen zu dreiwöchigen Projektwochen zusammen und erarbeiten ein gemeinsames Konzertprogramm. Das Filmprojekt Out Of Place aus Tel Aviv, Jerusalem und Berlin vereint zehn Kurzfilme zu den Themen Ausgrenzung und Diskriminierung. Der Preis wird vom Deutsch-Israelischen Zukunftsforum und dem Auswärtige Amt vergeben.

Russischer Menschenrechtler mit Preis geehrt Ojub Titijew erhält den Vaclav-Havel-Preis des Europarates Ein Stellvertreter nahm die Ehrung am Montag in Straßburg entgegen. Ojub Titijew, der knapp zehn Jahre lang das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny leitete, sitzt seit Monaten wegen angeblichen Drogenbesitzes in Untersuchungshaft. In einer verlesenen Nachricht des 61-Jährigen hieß es: Zwar sei Memorial zahlreichen Schikanen ausgesetzt. Sein eigenes Büro sei geschlossen worden, ein Kollege in der Nordkaukasusrepublik Dagestan sei auf offener Straße verprügelt worden. "Aber es gibt eine Sache, von der ich überzeugt bin: Diese Arbeit, die Menschenrechte in Tschetschenien und Russland zu schützen, muss weitergehen, und internationale Solidarität kann uns dabei helfen." Memorial befasst sich unter anderem mit Gräueltaten in Tschetschenien oder erinnert an die Verbrechen während der Stalin-Ära. In Russland steht die 1988 gegründete Organisation massiv unter Druck.