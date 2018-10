Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Oktober 2018

Hessen sagt sechs Millionen für geplantes documenta-Institut zu Die Baukosten für das Institut werden bisher auf 24 Millionen Euro geschätzt Hessen will den geplanten Bau eines documenta-Instituts in Kassel mit sechs Millionen Euro unterstützen. Außerdem werde das Land langfristig Mittel für den Betrieb und die Ausstattung des Instituts bereitstellen, kündigte Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) in Kassel an. Das große Besucherinteresse an der documenta 14 im vergangenen Jahr habe die ungebrochene Begeisterung für die zeitgenössische Kunst gezeigt. Das documenta-Institut ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Kassel, des Landes Hessen, der Uni Kassel und der documenta mit Unterstützung des Bundes. Es soll aus dem bestehenden documenta-Archiv heraus entwickelt werden und die weltweit bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst erforschen und ihre Geschichte aufarbeiten. Die Baukosten für das Institut werden bisher auf 24 Millionen Euro geschätzt. Ein Platz für den Neubau nahe der Universität wurde bereits ausgewählt.

Fünf unversehrte Skelette von Pompeji entdeckt Fund verrät Neues über Zeitpunkt des Vulkan-Ausbruchs Bei Ausgrabungen in der antiken Stadt Pompeji haben Archäologen fünf unversehrte menschliche Skelette gefunden. Bei den zwei Frauen und drei Kindern dürfte es sich um Opfer des Ausbruchs des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus gehandelt haben, sagte der Direktor der archäologischen Stätte von Pompeji, Massimo Osanna, der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Denn Experten zufolge lässt der Fund neue Schlüsse über den Zeitpunkt des Vulkanausbruchs zu, der Pompeji damals unter sich begrub. Bisher dachten Historiker, er hätte sich im August 79 ereignet. Doch Kohlezeichnungen in dem Raum, in dem die Skelette gefunden wurden, deuten auf einen Ausbruch im Oktober hin. Die Frauen und Kinder suchten nach Ansicht der Archäologen Schutz in dem Raum, wurden aber entweder vom Dach des Hauses erdrückt oder verbrannten.

Künstler will Werke aus dem Bauhaus Dessau abziehen Berliner Künstler Clemens Krauss kritisiert Konzertabsage scharf Aus Protest gegen die Absage des Konzerts von Feine Sahne Fischfilet will der Berliner Künstler Clemens Krauss Werke aus dem Bauhaus Dessau abziehen. In einem Brief an Bauhaus-Chefin Claudia Perren schrieb Krauss: "Eine Musikgruppe auszuladen, weil man Bedenken wegen möglicher Demonstrationen "rechter" Gegner hat, halte ich nicht nur für falsch, sondern für ein Fanal". Und: "Vereinfacht gesagt lasst Ihr Euch damit von Demokratiefeinden wichtige demokratische Grundrechte nehmen." Eine Kulturinstitution dürfe Kunst nicht unterbinden, solange sie nicht nachgewiesenermaßen verfassungsfeindlich sei. "Schon gar nicht in diesen Zeiten. Schon gar nicht die Stiftung Bauhaus." Er bitte Perren daher, seine Arbeiten aus der Ausstellung anlässlich 100 Jahre Bauhaus zu nehmen. Krauss lebte und arbeitete 2017 zwei Monate lang im Haus Schlemmer in Dessau.