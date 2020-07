Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Juli 2020

Hesse-Preis für Adichie und Schwaab Der Internationale Hermann-Hesse-Preis geht in diesem Jahr an die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie und ihre Übersetzerin Judith Schwaab. Das teilte die Calwer Hermann-Hesse-Stiftung mit. Gewürdigt wird der 2003 erschienene erste Roman Adichies, "Blauer Hibiskus", den Schwaab später aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte. Selten habe man einen so spannenden und ausgereiften Roman gelesen, in dem alles stimmte, begründete die Jury ihre Wahl. Die mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird coronabedingt nicht wie sonst auf einem Festakt verliehen. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt laut Statut eine "schriftstellerische Leistung von internationalem Rang in Verbindung mit ihrer Übersetzung".

Türkisches Gericht berät über Hagia Sophia Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei prüft ab heute, ob die Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee umgewandelt werden darf. Der imposante Kuppelbau war nach der Republikgründung 1923 in ein Museum umgewandelt worden. Seit dem Amtsantritt der islamisch-konservativen Regierung von Recep Tayyip Erdogan gibt es jedoch Bestrebungen, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen.

Nicht nur die säkulare türkische Opposition, sondern auch Griechenland und die USA lehnen die Umwandlung aber entschieden ab. Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Basilika errichtet worden. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt.

Die Geigerin Ida Haendel ist gestorben Die in Polen geborene britische Geigerin Ida Haendel ist tot. Sie sei in ihrem Haus im US-amerikanischen Miami in der Nacht zum Dienstag gestorben, teilte ihr Neffe auf Facebook mit. Zu ihrem Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Sie wurde jedoch über 90 Jahre alt. Haendel galt als eine der bedeutendsten Violinistinnen des 20. Jahrhunderts. Sie trat mehr als 60 Mal bei den "Proms" genannten Britischen Promenadenkonzerten auf und wurde 1991 mit dem "Order of the British Empire" ausgezeichnet. 2006 trat sie im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau für Papst Benedikt XVI. auf und spielte das "Dettinger Te Deum" von Händel.

Georg Ratzinger gestorben Der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., Georg Ratzinger, ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren in Regensburg. Georg Ratzinger war Priester und Kirchenmusiker. Bis 1994 war er drei Jahrzehnte lang Domkapellmeister und Leiter der Regensburger Domspatzen.

Unruhen in Äthiopien nach dem Tod eines Sängers In Äthiopien sind bei Protesten nach der Ermordung des prominenten Sängers und Aktivisten, Hachalu Hundessa, mindestens 59 Menschen getötet worden. Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Er gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an.

Koalition will Verlage mit 220 Millionen Euro fördern Die Koalitionsfraktionen aus Union und SPD wollen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland in den kommenden Jahren mit maximal 220 Millionen Euro fördern. Das geht aus einem Entwurf der Fraktionen für den zweiten Nachtragshaushalt 2020 hervor, der am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen wurde, wie die CDU-Fraktion mitteilte. Am Donnerstag befasst sich der Bundestag damit. Für dieses Jahr sieht der Entwurf 20 Millionen Euro vor und in den Folgejahren insgesamt 200 Millionen Euro. Die Mittel sollen helfen, um den Erhalt der Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland zu sichern und den Journalismus zu stärken.