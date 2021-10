Herrenvokalensemble ffortissibros Auch Schnapsideen können erfolgreich sein

Beim Männerchor-Wettbewerb in Limburg hatten sie einen erfolgreichen Start - das Herrenvokalensemble "ffortissibros". (ffortissibros)

Zwölf junge Männer kennen sich aus dem Schulchor. Eines Abends in der Kneipe erzählt einer, er habe bei einem Chorwettbewerb einen Männerchor angemeldet. Er fragt: Wer macht mit? Und so fingen sie an zu proben – und fuhren zum Wettbewerb.

Die zwölf jungen Sänger der ffortissibros kennen sich alle aus dem Schulchor am Schweriner Musikgymnasium. "Musikalisch hatten wir alle dieselbe Sozialisation", sagt Florian Michels. Es sei auch so gewesen, dass sie bei gemeinsamen Treffen oft Noten gesichtet hätten, und irgendeiner habe immer ein Lied angestimmt. "Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das in einen Chor mündet", sagt Johannes Keller.

Üben für den Wettbewerb

Abends beim Bier in einer Kneipe kam ein anderer und erzählte, er habe unter dem Namen "ffortissibros" einen Männerchor bei einem Wettbewerb angemeldet und er fragte: Wer macht mit? So trafen sie sich zu einer ersten Probe und merkten: Auch wenn das schon ganz gut klang, für einen Wettbewerb müssen sie noch ordentlich üben.

Schließlich fuhren sie zum Wettbewerb und schafften auf Anhieb ein respektables Ergebnis. So ermutigt kehrten sie nach Schwerin zurück und beschlossen, den Chor ffortissibros auch formell zu gründen. Mittlerweile studieren sie an Universitäten in ganz Deutschland. Zu den Proben treffen sie sich weiterhin reihum – irgendwo in Deutschland.