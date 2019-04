Hermann Kurzke zu seinem Vater "Das Dritte Reich – es liebte dich"

Hermann Kurzke im Gespräch mit Florian Felix Weyh

Hermann Kurzke schrieb ein Buch über seinen Vater, der zwölf Jahre als Rüstungsexperte für dier Nationalsozialisten arbeitete. (dpa)

Der Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke hat sich die Hinterlassenschaften seines Vaters vorgeknöpft, der im NS-Staat als Rüstungsforscher arbeitete. Und Kurzke hat darüber ein Werk verfasst, in dem er mit seinem Vater in Dialog tritt über dessen Rolle.

Florian Felix Weyh: "Er ist mir fremd, dieser Torpedoreiter, dieser piezoelektrische, Salzvater, dieser Bombenzündervater, dieser Knallfeld- und Mündungsblitzmesser, auch dieser Alkali-Halogenet-Kristalite-Blauschriftvater", schreibt Hermann Kurzke über seinen Vater Herbert Kurzke. Auch wenn man es auf Anhieb vermutlich gar nicht versteht, was der Vater dieser Beschreibung nach ist - Literaturwissenschaftler, Theologe, wie sein Sohn, wird er jedenfalls nicht gewesen sein -, darüber kann uns Hermann Kurzke jetzt selbst aufklären. Er sitzt in einem Studio in Mainz. Guten Tag!

Hermann Kurzke: Guten Tag!

Weyh: Sein Fall war, ich zitiere noch mal: "der gute Mensch im NS-Staat, der anständige Mann unter Hitler. Er gab sich Mühe, aber gerade das war falsch." Wobei gab sich ihr Vater Mühe?

!Kurzke:!! Er hat versucht, das zu tun, was er für seine Pflicht hielt, und er hat kurioserweise schon vor Hitler angefangen, in einer Abteilung geheim Rüstungsforschung zu machen, und die Nazis haben ihn dann übernommen, und er bliebt zwölf Jahre in der Rüstungsforschung.

Weyh: Als Physiker.

!Kurzke:!! Als Physiker. Aber er war nicht in der Partei, was zeigt auch, dass er im Grunde ein unpolitischer Mensch war.

Weyh: Nun ist die Geschichte dieses Materials ja einigermaßen ungewöhnlich. Ihr Vater starb 1982, das ist 37 Jahre her. Dann hinterließ er Hinterlassenschaften, Dokumente, wie auch immer, und Sie fangen, als Sie selber 72 geworden sind – so alt war Ihr Vater, als er starb –, fast 35 Jahre später erst an, sich damit zu beschäftigen. Warum so spät?

!Kurzke:!! Ich habe anfangs nichts gewusst, wie heiß dieses Material war. Ich wusste zwar, dass da was ist, aber ich habe es nicht für so wichtig gehalten. Es stellte sich dann heraus, dass eine Menge Nazi-Akten da waren, also auch Listen seiner wehrphysikalischen Projekte, interessanterweise auch übrigens Listen, die er für die Amerikaner machte, nämlich er wollte sich nach dem Untergang Hitlers den Amerikanern anbieten als Rüstungsexperte. So schrieb er 1946 eine 160 Positionen umfassende Liste von wehrphysikalischen Projekten.

Von Seniettensalz und Piezoelektrizität

Weyh: Da waren unter anderem, um das mal aufzuklären, "Seniettensalzvater", da geht es um piezoelektrische Vorgänge. Da waren Bombenzünder dabei, die so verzögert zünden und Schiffskörper durchschlagen können.

!Kurzke:!! Ja. Also Zündungen waren das Spezialgebiet meines Vaters und genau zu messen, was passiert, wenn man zum Beispiel ein Schiff untergehen lassen will, also wo an welcher Stelle muss die Zündung erfolgen, damit man auch die stärkste Panzerung noch durchschlägt. Also da gab es sehr genaue Überlegungen.

Weyh: Nun ist das Buch, das Sie geschrieben haben, in mehrfacher Weise ungewöhnlich. Ein emeritierter Professor für Literaturwissenschaft und Theologe zugleich, der sich mit Physik beschäftigt und Rüstungsforschung, und zwar sehr, sehr detailliert, über Seiten hinweg uns erklärt, wie so ein Bombenzünder funktioniert. Wie war das für Sie? Warum haben Sie das genau angeschaut?

!Kurzke:!! Also ich wusste ja immer, dass mein Vater Physiker ist, und ich habe mich immer bemüht, schon während der Schulzeit, ein gutes Verhältnis zur Physik zu haben und das zu verstehen. Andererseits wurde ich Theologe, mein Vater aber war fromm und gläubig. Das war ich in dem Sinne nie. Ich war immer ein kritischer Theologe, der wissen wollte, wie funktioniert das, wozu dient das, und ich wollte bei meinem Vater auch wissen, wozu diente die Frömmigkeit im Verhältnis zur Wehrphysik, zur Rüstungsforschung. Ich habe mich bemüht, ziemlich sogfältig herauszufinden, wie beides zueinander passte.

Weyh: So sorgfältig, dass Sie anfangen, ein Rollenspiel zu machen. "Für mich persönlich", Zitat, "war 1933 ein glänzendes Jahr." Das lassen Sie als Ich-Prosa Ihren Vater sagen in einem Dialog mit Ihnen, und diese Dialoge durchbrechen immer wieder den sachlichen Erzähltext. Das hat eine sehr hohe Intensität und Intimität, was Sie da geschrieben haben. Warum machen Sie das?

!Kurzke:!! Es war mir wichtig, den Vater zum Sprechen zu bringen, das zu tun, was er in seinem Leben nicht tat. Ich glaube, ich kannte ihn ja gut, und ich bin ihm ähnlich. Außerdem hatte ich gute Quellen. Ich hatte die Listen der wehrphysikalischen Projekte, ich hatte sehr viele ausführliche Dinge im Reichspatentamt, ich habe Archive untersucht, und ich habe erstaunlich viele Dokumente gefunden, die wirklich sehr wahrscheinlich von seiner Hand sind, sodass ich nicht etwa irgendwas x-beliebiges erfunden habe, sondern diese Dinge haben alle eine hohe Plausibilität und eine hohe dokumentarische Echtheit.

Dazugehören, ohne innerlich dazuzugehören

Weyh: Auf der Sachebene, aber wir sprechen ja auch über Ihre Einfühlung, und die ist, finde ich, wirklich verblüffend. Also da gibt es so eine kurze Dialogpassage, da sagt der Vater, lassen Sie ihn sagen: "Ganz so übel ist meine Nazi-Bilanz nicht, ich führe mein Leben im Großen und Ganzen vergleichsweise in Ordnung." Sie sagen dann: "Dann reden wir aneinander vorbei, ein solcher Satz hätte nicht fallen dürfen." Gleichzeitig ist ja dadurch, dass Sie den Satz erfinden, auch eine gewisse Identifikation mit dem Vater da als Opportunist in dieser Lage.

!Kurzke:!! Ich meine, ich bin Literaturwissenschaftler, und ich habe mich viel beschäftigt mit der Literatur der Nazi-Zeit und mit der Literatur der inneren Emigration, und da gibt es viel Ähnlichkeiten mit meinem Vater. Also er musste ja dazugehören ohne eigentlich innerlich dazuzugehören. Innerlich war er vor allem katholisch, aber er dachte, er muss diesem Staat, dieser Obrigkeit gehorchen.

Weyh: "Vielleicht liebtest du", sagen Sie zu ihm, "das Dritte Reich nicht, aber es liebte dich."

!Kurzke:!! Ich glaube, er hat nicht das gewusst über das Dritte Reich, was wir wissen. Ich glaube, er hat das nur genommen als einen Staat, der nach der Weimarer Republik, die er mit vielen anderen für gescheitert hielt, der nach der Weimarer Republik wieder Ordnung schuf, den Staat so einstellte, dass man wieder mal wusste, wo es langgeht.

Im Hintergrund stehen und nur von Gott gesehen werden

Weyh: Er hat übrigens ein Karfreitagsritual, dass er viele Kirchen besuchte am Karfreitag, und Sie sagen, er stellte sich für ein paar Minuten da neben die Orgel. Was ist das denn?

!Kurzke:!! Ja, er wollte bescheiden sein. Er stand ganz hinten neben der Orgel. Er war nicht sichtbar. Also er wollte nicht ein Christ sein, der sich zeigt und der vorne steht, sondern er wollte bescheiden im Hintergrund stehen und dort nur von seinem Gott gesehen werden.

Weyh: Diese Bescheidenheit ist ja gleichzeitig auch die Unauffälligkeit des Opportunisten. Ist Bescheidenheit auch manchmal eine Sünde?

!Kurzke:!! Ja, ich würde das so sagen, aber ich glaube, ein solcher Gedankengang wäre ihm völlig fremd gewesen. Das ist etwas, was wir seit der Studentenbewegung gelernt haben.

Weyh: "Im Gebet sich versammeln", schreiben Sie, "ist sein Ich wiederherstellen, auch im Schlimmsten. Die Religion diente dazu, das Ich zusammenzuhalten, die Identität zu bewahren. Wer römisch-katholisch ist, ist etwas, ist nicht nichts." Das ist ja ein sehr massiver Vorwurf eigentlich auch über die Rolle der Kirche.

!Kurzke:!! Ja, wir vermissen ja alle, dass eine so große Macht wie die katholische Kirche nicht stärker als Widerstandsmacht zu erkennen war. Stattdessen hatte sie als erstes 1933 ein Konkordat mit Hitler gemacht. Was sollten die Leute denken. Die Leute dachten sich: 'Ja, Rom, der Papst ist voll auf Seiten Hitlers, und Hitler war ja auch katholisch bekanntlich und hat viel gelernt von der katholischen Kirche.' Seine Propagandatheorie hat ja dazu gewisse Beziehungen.

Weyh: Das nehme ich jetzt mal provokantes Schlusswort an diesem Ostersamstag! Vielen Dank, Hermann Kurzke!

Hermann Kurzke: "Was mein Vater nicht erzählte. Geschichte eines Mitläufers"

C.H.Beck, München 2019, 24,95 Euro