Kulturnachrichten

Mittwoch, 16. Januar 2019

"Hello Dolly"-Star Carol Channing gestorben US-Sängerin wurde 97 Jahre Die US-Sängerin und Schauspielerin Carol Channing, die durch das Broadway-Musical "Hello Dolly" berühmt wurde, ist tot. Die "Legende und Ikone" sei in ihrem Haus in Kalifornien gestorben, so ihr Sprecher. Kollegen wie Lin-Manuel Miranda, George Takei und Sandra Bernhard zollten dem Bühnenstar in den sozialen Medien Tribut. Channing wirkte auch in vielen Film- und Fernsehproduktionen mit. Mit ihrer Rolle in dem Filmmusical "Modern Millie - Reicher Mann gesucht" (1967) an der Seite von Julie Andrews holte sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Facebook will Millionen in Journalismus investieren Schwerpunkt auf Lokaljournalismus Facebook will den Journalismus in den USA und international mit einer Finanzspritze von 300 Millionen Dollar (263 Millionen Euro) unterstützen. Das Geld solle in den kommenden drei Jahren in Nachrichtenprogramme, Partnerschaften und Inhalte fließen. Facebook-Managerin Campbell Brown sagte, als Schwerpunkt seien die Lokalnachrichten vorgesehen. Der Schritt folgt auf Vorwürfe aus der Medienbranche, große Internetkonzerne wie Google oder Facebook setzten den Verlagen und ihren Geschäftsmodellen massiv zu. Ein ähnliches Programm hatte auch Google für Medien und Journalisten auf den Weg gebracht.

Sanierung der Düsseldorfer Oper auf mehr als 85 Millionen geschätzt Neubau im Gespräch Eine Sanierung der Oper in Düsseldorf dürfte in den nächsten 25 Jahren rund 86 Millionen Euro kosten. Das sagte Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. Rechne man Preissteigerungen mit ein, liege der Sanierungsbedarf nach einer ersten Schätzung bei mehr als 100 Millionen Euro. In dem Nachkriegsbau aus den 1950er Jahren in der Innenstadt sind unter anderem Haustechnik und Wasserrohre veraltet. Angesichts der umfangreichen notwendigen Sanierung der denkmalgeschützten Oper ist in Düsseldorf auch ein Neubau im Gespräch. Hintergrund sind die aus dem Ruder laufenden Sanierungskosten anderer Nachkriegsbauten, etwa der Beethovenhalle in Bonn.

Entschuldigung bei Schriftsteller Menasse EKD-Kulturbeauftragter: Reaktion sei "zu scharf" gewesen Wegen seiner scharfen Kritik an Robert Menasse hat sich der evangelische Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen bei dem Schriftsteller und dessen Familie entschuldigt. Er habe sich über Menasses Erklärungen in der Zeitung "Die Welt" geärgert und zu schnell und zu scharf reagiert. Robert Menasse war öffentlich in die Kritik geraten, weil er fälschlicherweise behauptet hatte, Walter Hallstein habe seine Antrittsrede als erster europäischer Kommissionschef in Auschwitz gehalten. Eva Menasse, die Schwester des österreichischen Autors, hatte ihren Bruder vergangenen Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung verteidigt und dabei auch Claussens Vorwurf des "Holo-Kitsch" zurückgewiesen. Claussen nahm nach eigenen Angaben daraufhin Kontakt zu ihr auf. Seine Entschuldigung sei angenommen worden. Menasse ist Autor des Brüssel-Romans "Die Hauptstadt" und engagiert sich in politischen Essays für die europapolitische Idee.

Sängerin Alicia Keys moderiert Grammys Keys hat selbst schon 15 Grammys gewonnen Die US-Sängerin Alicia Keys wird in diesem Jahr erstmals die Verleihung der Musikpreise Grammys moderieren. "Ich weiß, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen, und ich werde diese Stimmung und diese Energie mitbringen", sagte Keys laut Mitteilung der Recording Academy, die die Gala veranstaltet. Die Grammys, von denen Keys selbst schon 15 gewonnen hat, gehören zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt und werden in diesem Jahr zum 61. Mal verliehen. Die Gala findet am 10. Februar in Los Angeles statt. Im vergangenen Jahr hatte der Comedian James Corden durch die Veranstaltung geführt. Sängerin Keys war vor allem mit Songs wie "Fallin" oder "Empire State of Mind" bekannt geworden.