Helge Schneider droht Rechtsstreit nach Konzertabbruch

Montag, 26. Juli 2021

Der Abbruch eines Konzertes durch Helge Schneider in Augsburg könnte für den Künstler in einem Rechtsstreit enden. Der Veranstalter hat nach eigenen Angaben inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Nun soll geprüft werden, ob Schneider Schadenersatz leisten müsse. Schneider hatte am Freitagabend bei dem Festival "Strandkorb Open Air" seine Show abgebrochen, weil ihn herumlaufende Leute störten. In einem Video auf Twitter erklärte der Musiker, er habe erst nicht gewusst, dass diese Menschen zur Gastronomie gehörten und das Publikum bedienten. Ein Versuch des Veranstalters, mit Schneider nach dem abrupten Abbruch seiner Show zu sprechen, sei gescheitert. Man hätte sogar das Bewirten eingestellt, wenn Schneider weitergemacht hätte. Dem Veranstalter zufolge kann das Augsburger Publikum seine Eintrittskarten zurückgeben und bekommt das Geld zurück.

Er stand noch mit fast 100 Jahren auf der Bühne. Herbert Köfer, einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und auch nach dem Mauerfall erfolgreich, ist am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte seine Witwe Heike Köfer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Der gebürtige Berliner stand rund 80 Jahre auf der Bühne. Er war Theater- und Filmschauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Vor allem in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernseh-Serie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Köfer war von Anfang an ein prägendes Gesicht des DDR-Fernsehens: 1952 verlas er dort die ersten Nachrichten - in der "Aktuellen Kamera". Auch bei der letzten Sendung an Silvester 1991 war er dabei. Er spielte in DEFA-Filmen wie "Nackt unter Wölfen" (1963) und nach der Wende in beliebten TV-Serien wie "In aller Freundschaft" oder "SOKO Leipzig".