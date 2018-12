Kulturnachrichten

Samstag, 1. Dezember 2018

Helga Schütz erhält Preis der Defa-Stiftung Schütz hat über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten für die Defa gearbeitet Die Potsdamer Schriftstellerin und Dramaturgin Helga Schütz ist mit dem Preis der Defa-Stiftung ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis werde Schütz für ihr künstlerisches Lebenswerk verliehen, teilte die Defa-Stiftung am Freitag mit. Schütz hat über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten für die Defa gearbeitet. "Eine langjährige berufliche und private Beziehung verband sie mit dem Filmemacher Egon Günther. Zusammen arbeiteten sie unter anderem an den Produktionen 'Lots Weib', 'Wenn du groß bist, lieber Adam', 'Die Schlüssel', 'Die Leiden des jungen Werthers' und 'Stein'." Der mit ebenfalls 10.000 Euro dotierte Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film geht an die Filmemacherin Tamara Trampe. Den mit 5.000 Euro dotieren Förderpreis für junges Kino vergab die Defa-Stiftung an Regisseur Jan Zabeil.

Der Journalist Dagobert Lindlau ist tot Er ist im Alter von 88 Jahren gestorben Der Fernsehjournalist Dagobert Lindlau ist am Freitag im Alter von 88 gestorben. Er war lange Chefreporter für den Bayerischen Rundfunk und moderierte den "Weltspiegel". Für sein Wirken wurde er unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Lindlau galt als Urgestein des kritisch-engagierten Fernsehjournalismus. Mit seinen Reportagen - etwa über Methoden der Schutzgelderpressung und des Rauschgifthandels - löste er häufig kontroverse Diskussionen aus, ebenso mit seinem Buch "Der Mob - Recherchen zum Organisierten Verbrechen".

DAFF-Preise für "Bad Banks" und "Babylon Berlin" Beste männliche Hauptrolle: Barry Atsma Die beiden TV-Serien "Bad Banks" und "Babylon Berlin" haben bei der Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen abgeräumt. Die Jury prämierte "Bad Banks" mit gleich sechs Auszeichnungen, u. a. für den besten männlichen Hauptdarsteller (Barry Atsma) und die besten Nebenrollen (Désirée Nosbusch und Albrecht Schuch). Auch die bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedachte historische Krimiserie "Babylon Berlin" überzeugte die Jury. Die Deutsche Akademie für Fernsehen sprach ihr fünf Preise zu, u. a. für das beste Kostümbild (Pierre-Yves Gayraud) und die beste Musik (Tom Tykwer und Johnny Klimek). Die Deutsche Akademie für Fernsehen zeichnet jährlich herausragende Leistungen in deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen in 21 Kategorien aus.

Fernsehfilmpreis Baden-Baden für "Fremder Feind" Der 3sat-Zuschauerpreis geht an "Kästner und der kleine Dienstag" Der Film "Fremder Feind" hat den Fernsehfilmpreis 2018 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste beim Festival in Baden-Baden gewonnen. "Ein Vater flieht vor seinem Familientrauma an den denkbar entlegensten Ort - um ausgerechnet dort vom Trauma eingeholt zu werden", teilte die Jury am Freitag mit. Der Vater wird gespielt von Ulrich Matthes. Der Sohn verpflichtete sich für einen Auslandseinsatz und fiel im Kriegsgebiet. "Aus dem inneren Kampf zwischen Verdrängung und insgeheimer Sehnsucht nach der Nachempfindung dessen, was der Sohn im Krieg erlebt hat, entsteht ein wahrhaftiges Psychogramm", urteilte die Jury. Zwölf Fernsehfilme standen im Wettbewerb. Der 3sat-Zuschauerpreis geht an "Kästner und der kleine Dienstag". Den Sonderpreis für herausragende darstellerische Leistungen bekommen Elisa Schlott und Hassan Akkouch ("Fremde Tochter"). Mit einem Sonderpreis für die Regie von "Tatort - Die Musik stirbt zuletzt" wird Dani Levy ausgezeichnet. Der Preis der Studierenden geht an das Drehbuch für "Die Notlüge".