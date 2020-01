Donnerstag, 2. Januar 2020

Helene Fischer liefert das "Album des Jahrzehnts"

Das Album "Farbenspiel" von Helene Fischer ist das erfolgreichste Album des Jahrzehnts. Kein anderes Album wurde zwischen 2010 und 2019 häufiger verkauft. Nach Angaben der Marktforscher von GfK Entertainment lag "Farbenspiel" 15 Wochen lang auf Platz Eins der Charts, war 247 Wochen in den Top 100 und zweimal hintereinander (2013 und 2014) erfolgreichstes Album des Jahres. Außerdem schaffte es Fischer noch mit drei weiteren Tonträgern unter die Top Ten, darunter auch ihr "Best of"-Album. Am zweitmeisten verkauft wurde "Große Freiheit" von Unheilig, auf Rang vier und sechs liegen die Alben "21" und "25" von Adele, und auf den Rängen acht neun bis zehn folgen "MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic" von Udo Lindenberg, "Ballast der Republik" von den Toten Hosen und "Muttersprache" von Sarah Connor. Beste Single des Jahrzehnts war "Shape Of You" von Ed Sheeran. Der Song stand 2017 insgesamt 15 Wochen auf Platz Eins und war 91 Wochen in den Top 100.