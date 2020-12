Helene Blum und Harald Haugaard Band feat. Esbjörn Hazelius Nordic Christmas 2020

Moderation: Holger Beythien

(v.l.n.r. Sune Rahbek, Esbjörn Hazelius, Harald Haugaard, Helene Blum, Mikkel Grue, Kirstine Elise Pedersen (Foto: Ard Jongsma/stillwords.com)

Seit 13 Jahren gehen die dänischen Folkmusiker Helene Blum und Harald Haugaard auf vorweihnachtliche Tourneen durch Dänemark, Deutschland und Österreich. In diesem Jahr konnten nur einige Konzerte in ihrem Heimatland stattfinden.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eigentlich voller Musik, doch in diesem Jahr ist es sehr still. Die Coronamaßnahmen haben die Konzerttätigkeit nahezu zum Erliegen gebracht. In Deutschland. Nicht aber in Dänemark, wo Konzerte mit reduziertem Publikum Anfang Dezember noch erlaubt waren. So fielen auch für Helene Blum und die Harald Haugaard Band die in Deutschland geplanten Konzerte ihrer 14. Nordic Christmas Tour ins Wasser. Konzerte, von denen wir eines als Medienpartner der Tour im Leipziger Gewandhaus mitschneiden wollten. In enger Zusammenarbeit mit den Musikern, deren Team und der Agentur Laviola gelang es uns dennoch, das Eröffnungskonzert der 14. Nordic Tour im dänischen Faarborg zur Sendung zu bringen.

Musikalisches Folkweihnachten

Zu hören waren am 3. Dezember neben traditionellen, zumeist dänischen Volksliedern und Tänzen u.a. auch Eigenkompositionen sowie folkige Bearbeitungen von Werken Antonio Vivaldis, Franz Schuberts oder Carl Nielsens. Eine schwedische Komponente brachte Special Guest Esbjörn Hazelius mit seinen eigenen Liedern ein. Allen Stücken war dabei eines gemeinsam: musikalische Weihnachten in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren.

Helene Blum - Gesang, Geige

Harald Haugaard - Geige

Mikkel Grue - Gitarren

Kirstine Elise Pedersen Cello

Sune Rahbek – Perkussion

Special Guest: Esbjörn Hazelius - Mandola u.a.

Aufzeichnung vom 03.12.2020 im Helios Teatret Faaborg

"Ind under Jul" von 2013

Als Ergänzung bringen wir noch Ausschnitte aus einem vorweihnachtlichen Konzert mit Helene Blum und Harald Haugaard, das am 9. Dezember 2013 im Möllner Stadthauptmannshof von uns mitgeschnitten wurde. Damals stand die Tour unter dem Motto "Ind under Jul", also "Auf zum Weihnachtsfest", und im Mittelpunkt stand schwedische Musik... .