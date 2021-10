Heinrich Schütz Musikfest Jesus Leid in schönster Musik

Moderation: Ruth Jarre

Die Dornenkrone wird in vielen Gemälden als Zeichen der Leiden Jesu gezeigt. (imago / epd)

Die "Matthäus-Passion" erzählt musikalisch die Leidensgeschichte von Jesus. Die berühmteste Fassung hat Bach hinterlassen. Doch 60 Jahre zuvor komponierte der Schütz-Schüler Johann Theile seine herb-schöne Passion. Die "Hamburger Ratsmusik" stellt sie vor.

Das Heinrich Schütz Musikfest - neben der Musik des Komponisten selbst, werden beim Heinrich Schütz Musikfest immer auch Werke seiner Zeitgenossen präsentiert.



Vom 7. bis 17. Oktober fand das Fest auch in diesem Jahr statt - in verschiedenen Städten Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens, an Orten, an denen Heinrich Schütz einst wirkte. So veranstaltete das Festival Konzerte in seinem Geburtsort Bad Köstritz, in Dresden oder auch in Weißenfels, wo Heinrich Schütz unter anderem seine Kindheit verbracht hatte.

In der Schlosskirche auf Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels spielte die Hamburger Ratsmusik eine "Matthäus-Passion" von Johann Theile und eine Trauer- und Begräbnismusik von Diedrich Becker.

Schütz-Schüler-Werk

Der gebürtige Naumburger Johann Theile war Schütz-Schüler, lebte und arbeitete dann an unterschiedlichsten Orten wie in Naumburg und Merseburg, in Berlin und Wolfenbüttel. Mit seiner Passionsmusik nach dem Evangelium des Matthäus befindet sich Theile musikalisch zwischen seinem Lehrer Schütz und der kommenden Größe Johann Sebastian Bach, der 60 Jahre später eine Matthäus-Passion verfassen sollte. Inhalt ist die Leidensgeschichte von Jesu Christi, wie sie das Evangelium nach Matthäus beschreibt.

Wiedergewonnen nach rund 350 Jahren

Vielleicht ist Heinrich Schütz seinem Kollegen Diedrich Becker in Hamburg begegnet, als Schütz von 1642 bis 1645 Dänemark, Lübeck und Hamburg bereiste. Becker, der von 1623 bis 1679 lebte, wurde in Hamburg geboren und kam in seine Heimatstadt zurück, um als Violinist bei der damaligen Hamburger Ratsmusik zu arbeiten.

Dorothee Mields (3. v. l. untere Reihe) ist regelmäßiger Gast beim Heinrich Schütz Musikfest, hier mit den Hamburger Ratsmusikern. (Matthias Marx)

Becker komponierte im Jahr 1678 seine "Trauer- und Begräbnismusik für Johann Helm", der unter anderem Kanzler der Fürstentümer Schleswig-Holstein war. Diese Musik wurde wahrscheinlich danach nie wieder aufgeführt.

Die Noten landeten in einer Bibliothek in Kopenhagen, wo sie die Gambistin Simone Eckert, auch Leiterin der heutigen Hamburger Ratsmusik, fand und für diese Aufführung wieder hervorholte.

Heinrich Schütz Musikfest

Aufzeichnung vom 14. Oktober 2021 in der Schlosskirche auf Schloss Augustusburg, Weißenfels

Johann Theile

"Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Evang: Matthæum"

(Matthäus-Passion)

Diedrich Becker

"Traur- und Begräbnisz-Music … über Johann Helms"

Dorothee Mields, Sopran,

Hanna Zumsande, Sopran

David Erler, Alt

Mirko Ludwig, Tenor

Klaus Mertens, Bass



Hamburger Ratsmusik:

Christoph Heidemann, Barockvioline

Gabriele Steinfeld, Barockvioline

Hermann Hickethier, Viola da gamba

Anke Dennert, Orgel

Ulrich Wedemeier, Theorbe

Cord Boy, Violone



Leitung und Viola da gamba: Simone Eckert