Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Februar 2019

Heinrich-Mann-Preis 2019 an Danilo Scholz Jury: "Europäischer Geist" Der Ideenhistoriker, Autor und Übersetzer Danilo Scholz erhält den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste. "Danilo Scholz ist ein ebenso kenntnisreicher wie leichtfüßiger und witziger Intellektueller, der die öffentliche Debatte mit begrifflicher Schärfe und brillanter Formulierungskunst bereichert", erklärte die Jury in Berlin zur Begründung. Scholz sei ein europäischer Geist, seine Vielsprachigkeit, internationale Erfahrenheit und Vertrautheit mit der französischen Szene machten ihn als Vermittler und Polemiker zu einem würdigen Nachfolger des Schriftstellers Heinrich Mann (1871-1950) im Kampf gegen deutsche Provinzialismen. Der Preis für Essayistik ist mit 8.000 Euro dotiert und soll am 27. März, dem Geburtstag Heinrich Manns, in Berlin verliehen werden.

Großkundgebung in Paris gegen Antisemitismus Unter dem Motto: "Es reicht" Nach dem massiven Anstieg antisemitischer Übergriffe hat Frankreichs Premierminister Edouard Philippe zu einem entschlossenen Eintreten gegen Judenfeindlichkeit aufgerufen. Der Antisemitismus sei "sehr tief in der französischen Gesellschaft verankert", sagte Philippe der Zeitschrift "L'Express". Unter dem Motto "Es reicht" ("Ça suffit!") wollen Vertreter fast aller französischen Parteien heute Abend bei Kundgebungen in mehreren Städten ein Zeichen setzen. Die zentrale Kundgebung ist ab 19.00 Uhr am Pariser Platz der Republik geplant. Der Kampf gegen den Antisemitismus müsse "total entschlossen" geführt werden, sagte Philippe mit Blick auf den Anstieg der Übergriffe um 74 Prozent im vergangenen Jahr. Erst am Wochenende war der jüdische Philosoph Alain Finkielkraut am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration beleidigt worden. Der Vorfall zog eine Welle der Verurteilungen bis hin zu Präsident Emmanuel Macron nach sich. Vertreter von rechtspopulistischen und rechtsnationalen Parteien nehmen an den Kundgebungen nicht teil.

Regisseur Tykwer wirbt erneut für Mauer-Projekt DAU soll doch noch nach Berlin kommen Der Regisseur Tom Tykwer hat sich dafür ausgesprochen, das umstrittene DAU-Kunstprojekt nun in diesem Jahr in die deutsche Hauptstadt zu holen. "Ich würde mir sehr wünschen, dass das Projekt zum Beispiel im November zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin stattfindet", sagte Tykwer der "Berliner Zeitung". Bis zum Wochenende lief DAU in Paris. In Berlin hatte der Bezirk Mitte im Herbst 2018 unter Berufung auf eine zu kurze Antragsfrist, Sicherheitsbedenken und technische Probleme keine Genehmigung erteilt. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können. Es geht auf ein europäisches Film- und Performanceprojekt unter Leitung des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky zurück. Nach seinem Besuch des Projektes in Paris zog Tom Tykwer eine positive Bilanz. "Ich bin wirklich selten in meinem Leben von etwas so begeistert gewesen", sagte Tykwer. Die Presse hatte das Projekt allerdings mehrheitlich verissen: Von einem "gigantischen Fiasko" schrieb z.B. die Tageszeitung "Le Figaro".

WhatsApp-Nutzung an Schulen erhitzt Gemüter Klare Linie gefordert Der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz (CDU) fordert eine klare Linie bei der Nutzung von Kurznachrichtendiensten durch Lehrer. "Klar ist in jeden Fall, dass über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste Lehrkräfte oder sonstige an den Schulen tätige Personen keine personenbezogenen Daten ausgetauscht werden dürfen", sagte der hessische Kultusminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich warb der Minister um Verständnis, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Nutzung von WhatsApp zwischen Lehrkräften und Eltern von Bundesland zu Bundesland variieren. Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger fordert stattdessen Online-Portale für Lehrer und Eltern: "In solchen Elternportalen findet die Kommunikation unter Aufsicht der Schulen in einem passwortgeschützten Bereich statt. Da wären eigentlich die Bundesländer in der Pflicht. Aber genauso wie bei landesweiten Lernplattformen und Schoolclouds hinken sie auch da hinterher", beklagte Meidinger.

Didacta: Digitale Kompetenzen bei Kleinkindern stärken Bereits ab dem zweiten Lebensjahr Der Präsident des Didacta-Verbands, Wassilios Fthenakis, hat sich dafür ausgesprochen, digitale Medien verstärkt schon bei der Erziehung kleiner Kinder einzusetzen. Bereits ab dem zweiten Lebensjahr verfügten Kinder über digitale Kompetenzen, die gefördert werden sollten, sagte Fthenakis zum Start der Bildungsmesse Didacta in Köln. "Das ist Aufgabe eines modernen Bildungssystems." Nach der Kita müsse das digitale Lernen dann in der Schule konsequent fortgesetzt werden. Die Digitalisierung ist eines der Schwerpunktthemen auf der Didacta, zu der bis zum Samstag mehr als 100 000 Besucher erwartet werden. Die rund 900 Aussteller zeigen vor allem neue Lehr- und Lernmaterialien - vom Kindergarten über Schule und Hochschule bis zur Beruflichen Bildung. Zum Rahmenprogramm gehören zahlreiche Veranstaltungen zu aktuellen Themen wie Inklusion oder Fachkräftemangel.

Kinostart für nächsten James-Bond erneut verschoben April 2020 soll es soweit sein Der Kinostart für den neuen James-Bond-Film ist erneut verschoben worden. "Wir sind hellauf begeistert, am 8. April 2020 Bond 25 zu veröffentlichen", teilten die Produzenten mit. Bleibt es bei diesem Termin, kehrt 007 im nächsten Jahr unmittelbar vor Ostern zurück. Allerdings wurde der Start bereits mehrfach verschoben: Ursprünglich war der Kinostart in Großbritannien für Ende Oktober 2019 geplant. Zuletzt hieß es, er käme am 14. Februar 2020 heraus. Es wird voraussichtlich der letzte Einsatz von Daniel Craig als Geheimagent sein. Im August 2018 kam es zu einem Eklat, als Danny Boyle nach Meinungsverschiedenheiten als Regisseur des 25. Bond-Abenteuers absprang. Sein Nachfolger ist der Amerikaner Cary Fukunaga, der auch bei der Netflix-Serie "Maniac" Regie führte.

Hans Zimmer sieht Menschheit akut bedroht "Es ist eine selbstverschuldete Katastrophe" Film-Komponist Hans Zimmer (61) sieht die Menschheit akut bedroht und sich selbst zu Warnungen verpflichtet. Zimmer arbeitet gerade an dem Soundtrack für eine neue BBC-Doku-Serie mit dem Titel "One Planet, Seven Worlds" (übersetzt: "Ein Planet, sieben Welten"), die den Einfluss des Menschen auf die Umwelt untersucht. "Es ist lustig, ich denke eigentlich, dass dies das Wichtigste ist, woran ich gearbeitet habe", sagte er der britischen Nachrichtenagentur PA. Es mache ihm auch nichts aus, wenn dies seine Karriere in Hollywood für immer ruinieren sollte. Er befasse sich mit dem Thema Umweltzerstörung seit seiner Kindheit, weil sein Vater "Wissenschaftler durch und durch" gewesen sei. "Ich bin mit dem ständigen Bewusstsein aufgewachsen, dass wir uns in Richtung der letzten Tage der Menschheit bewegen. Es ist eine selbstverschuldete Katastrophe." Zimmer steuerte die Filmmusik zu Werken wie "Fluch der Karibik", "The Da Vinci Code" und "König der Löwen" bei. Der gebürtige Frankfurter wurde mit dem Oscar und mehreren Golden Globes ausgezeichnet.