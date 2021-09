Kulturnachrichten

Samstag, 25. September 2021

Heidenreich hält Gendersprache für vorübergehend Die Schriftstellerin Elke Heidenreich hält gegenderte Sprache für ein vorübergehendes Phänomen. "Ich glaube, dass sich diese Genderei wieder beruhigt", sagte Heidenreich der "Augsburger Allgemeinen" vom Samstag. Sie halte auch nichts davon, dass man nachträglich alte Bücher auf das heutige angepasste Reden und Denken frisierte. "Das ist Schwachsinn, und das wird hoffentlich wieder aufhören", fügte sie hinzu. Wichtiger sei für Heidenreich laut Zeitung, dass Frauen im Literaturbetrieb eine immer größere Rolle spielten. "Autorinnen sind sehr auf dem Vormarsch", betonte sie. Die Dichterin Amanda Gorman etwa, die bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden aufgetreten ist, sei das weltweit größte deutliche Zeichen dafür.

Katholische Kirche in Kanada entschuldigt sich Die katholischen Bischöfe in Kanada haben sich für das Leid entschuldigt, das durch die Beteiligung der Kirche am früheren Internatssystem für indigene Kinder verursacht wurde. "Wir erkennen den schweren Missbrauch an, der von einigen Mitgliedern unserer katholischen Gemeinschaft begangen wurde: physisch, psychologisch, emotional, spirituell, kulturell und sexuell", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Es ist die bislang umfassendste Äußerung der katholischen Kirche zu dem seit Monaten schwelenden Thema. Die Bischöfe kündigen darin zudem an, im ganzen Land Spendenkampagnen zu starten, um Initiativen zu unterstützen, die von indigenen Gemeinschaften ins Leben gerufen wurden. Zudem werde man mit dem Vatikan und indigenen Partnern zusammenarbeiten, um die Möglichkeit eines Pastoralbesuchs des Papstes in Kanada zu prüfen.

Friedensverband fordert Strategien gegen Rechts Angesichts eines wachsenden Rechtspopulismus hat sich die evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) für Gegenstrategien ausgesprochen. Rechtspopulisten und Rechtsextreme seien eine Gefahr für die Demokratie, sagte die Geschäftsführerin der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Jutta Weduwen, bei der AGDF-Mitgliederversammlung in Wetzlar. Es sei wichtig, diese Tendenzen wahrzunehmen. Auch in den Kirchen fänden sich Anhänger rechtspopulistischen Gedankenguts, mahnte Weduwen. Auch komme es bisweilen zu Bündnissen von Teilen der Friedensbewegung mit Rechtspopulisten. Es brauche eine verstärkte Bildungsarbeit zu diesem Thema, forderte Christine Schweitzer vom Bund für soziale Verteidigung. AGDF-Geschäftsführer Jan Gildemeister betonte, dass eine Weiterarbeit an dem Thema notwendig sei.

Zahlreiche Musiker singen gegen Klimawandel Bei einer weltweiten Konzertreihe der Nichtregierungsorganisation "Global Citizen" treten an diesem Wochenende zahlreiche Musikstars auf, darunter Elton John, Coldplay, Jennifer Lopez und Billie Eilish. Ziel sei es, für mehr Klimabewusstein, für eine faire Verteilung von Impfstoffen und gegen Hunger und Armut zu kämpfen, sagte Friederike Meister, Deutschland-Direktorin von "Global Citizen", im Deutschlandfunk Kultur. Die Konzerte beginnen um 19 Uhr deutscher Zeit und finden weltweit in verschiedenen Städten statt, wie zum Beispiel New York, Paris, London und Mumbai. Sie werden von verschiedenen Fernsehsendern und im Internet über 24 Stunden hinweg live übertragen und setzen den Schlusspunkt einer Woche, die unter anderem im Zeichen der UN-Generaldebatte und der "Fridays for Future"-Demonstrationen stand.

Ralph Dutli mit Deutschem Sprachpreis geehrt Der Romanautor und Übersetzer Ralph Dutli ist mit dem Deutschen Sprachpreis geehrt worden. Er erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung in Wittenberg, wie die Henning-Kaufmann-Stiftung mitteilte. Sie vergibt den Preis zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache. Der Germanist Michael Knoche würdigte den 66jährigen Dutli in seiner Laudatio im Alten Rathaus der Lutherstadt als Sprechkunstvirtuosen, dessen Werke eigentlich alles Hörbücher seien. Preisträger Dutli sagte in seiner Dankesrede, die Henning-Kaufmann-Stiftung habe sich zwar die Pflege der Reinheit der deutschen Sprache zur Aufgabe gemacht, er selbst pflege aber auch die "Unreinheit" der Sprache, wenn er diese dröhnen und Knarzen lasse. Poesie entstehe im Mund. Bekannt wurde der Schweizer Dutli durch die von ihm herausgegebene zehnbändige Ossip-Mandelstam-Gesamtausgabe; zuletzt erschien eine von ihm übersetzte Sammlung der Gedichte von Marina Zwetajewa.

Norwegischer Schriftsteller Kjell Askildsen gestorben Der norwegische Schriftsteller Kjell Askildsen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte der norwegische Verlag Oktober am Freitag mit. Askildsen hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Schaffenszeit etliche Romane und Novellen geschrieben und gilt mit seinem nüchternen und minimalistischen Stil als einer der größten Schriftsteller der norwegischen Nachkriegszeit. "Er hat einen ganz eigenen Standard für die Novellen- und Prosakunst gesetzt, und es ist ein großer Verlust für die norwegische Literatur und den Verlag Oktober", erklärte Verlagschefin Ingeri Engelstad. Sein Debüt hatte der Norweger 1953 mit "Heretter følger jeg deg helt hjem" (Von nun an begleite ich dich nach Hause) gegeben. Für seine Werke wurde er mehrmals ausgezeichnet, darunter 2009 mit dem Nordischen Preis der Schwedischen Akademie. 2019 kam Askildsens Gesamtwerk übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel auch auf Deutsch heraus.

China beschränkt Computerspiele weiter Mehr als 200 chinesische Firmen haben sich verpflichtet, stärker gegen Spielsucht vorzugehen. Um Minderjährige besser zu schützen, werde auch über den Einsatz von Gesichtserkennungs-Software nachgedacht, teilte der regierungsnahe Spieleverband CGIGC mit. Eines der Unternehmen, der Branchenriese Tencent, setzt eine solche Software schon ein. Sie ermöglicht es Eltern zu verhindern, dass ihre Anmeldeinformationen von den Kindern genutzt werden. Bereits Ende August hatte die chinesische Regierung Einschränkungen bei Online-Spielen für Minderjährige angekündigt. Medienberichten zufolge dürfen demnach unter 18-Jährige pro Woche nur noch drei Stunden spielen - und zwar jeden Freitag sowie an Wochenenden und Feiertagen eine Stunde. Die Regierung in Peking begründete die neue Regel mit ihrem Bestreben, der zunehmenden Spielsucht im Land einen Riegel vorschieben zu wollen.