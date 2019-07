Heidemarie Brosche: "Jungs-Mamas" Vom Glück, Söhne zu haben

Moderation: Ute Welty

Man muss die Jungs annehmen, wie sie sind, sagt die Pädagogin und Autorin Heidemarie Brosche. (dpa / picture alliance / xim.gs / Philipp Szyza)

Jungs stehen in dem Ruf, schwieriger zu bändigen zu sein als Töchter. Vielleicht auch, weil das eigene Geschlecht Müttern näher zu sein scheint. Die Autorin Heidemarie Brosche hält dagegen. Sie will Müttern Mut machen, ihre Jungs so anzunehmen, wie sie sind.

Werde ich als Frau bei meinen Söhnen alles richtig machen? Wie werde ich die Schulzeit mit meinen wilden Kerlen überstehen? Und was wird es in mir auslösen, wenn aus den Kleinen Männer werden? Fragen, die sich Heidemarie Brosche wie wahrscheinlich viele Mütter von Söhnen stellte. Töchter gelten allgemein als pflegeleichter – und sie gehen oft auch nicht so stark auf Distanz zu Mama und Papa, wenn sie älter werden.

Die Pädagogin und Autorin Brosche meint, dass das auch anders sein kann. Man müsse die Jungs annehmen, wie sie sind, sagt sie – dann könne gar nicht so viel schiefgehen. Brosche hat selbst drei Söhne groß gezogen und über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben.

Heidemarie Brosche: "Jungs-Mamas: Jede Menge Anregungen für ein schönes Leben mit Söhnen"

Kösel-Verlag, München 2019

208 Seiten, 17 Euro