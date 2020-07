Kulturnachrichten

Dienstag, 28. Juli 2020

Hegel-Haus Stuttgart öffnet an dessen 250. Geburtstag Das Museum Hegel-Haus in Stuttgart wird am 250. Geburtstag des Philosophen am 27. August wiedereröffnet. Die neue Dauerausstellung widmet sich Leben und Werk von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der 1770 in dem Haus zur Welt kam und 1831 in Berlin starb. Multimediale Installationen und interaktive Stationen sollen Hegel auch Besuchern ohne philosophische Vorkenntnisse näherbringen, sagte Museumsleiterin Christiane Sutter. Hegels Wirkungsgeschichte sei enorm, auch wenn seine Gedankenwelt zuerst unzugänglich erscheine. In den vergangenen Monaten war das Gebäude wegen Umbaus geschlossen. Die Sanierung kostete rund 900 000 Euro. Nach der Eröffnungsfeier sind zwei Festwochen mit weiteren Veranstaltungen geplant.

Musiker in Prag gegen Corona-Einschränkungen Mehr als tausend Musiker und Kreative haben in Prag an einer Kundgebung unter dem Motto "Für Live-Musik" teilgenommen. Mit der Aktion auf dem Altstädter Ring am Montagabend wollten sie nach Angaben der Veranstalter auf ihre existenziellen Probleme wegen der Corona-Krise hinweisen. Man sehe kein Licht am Ende des Tunnels, hieß es in einem offenen Brief an Ministerpräsident Babis. Fast alle Festivals, Konzerte und anderen Auftrittsmöglichkeiten würden abgesagt. Die Musiker forderten eine schnelle Lockerung der Corona-Einschränkungen und finanzielle Unterstützung. Tschechiens Kulturminister Zaoralek setzt nach eigenen Worten auf einen Dialog mit den Demonstranten. Man müsse sich aber darauf einstellen, dass gewisse Einschränkungen bis zum Jahresende andauern werden, sagte der Sozialdemokrat nach einer Kabinettssitzung.

Konzert für Italiens Zukunft in Genua Eine Woche vor der feierlichen Eröffnung der neuen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua hat das renommierte Orchester der Akademie Nazionale di Santa Cecilia am Fuß des Bauwerks ein Konzert gegeben. Unter Leitung des Chefdirigenten Antonio Pappano hatten die Musiker aus Rom Werke des US-Dirigenten Samuel Barber und Ludwig van Beethovens im Programm.

Der gigantische Bau auf hohen Stelzen ersetzt die Morandi-Brücke, die vor zwei Jahren eingestürzt war. Bei dem Unglück vom August 2018 waren 43 Menschen gestorben. Ehrengäste des als "privat" bezeichneten Konzerts waren auch regionale Politiker und Kirchenobere. Es wurde vom Bauträger organisiert. Die Open-Air-Veranstaltung war zum einen den über 1.000 Männern und Frauen gewidmet, die rund ein Jahr lang an dem Projekt gearbeitet hatten. Außerdem fand sie im Gedenken an die Opfer des Einsturzes statt.

Literaturfest München wegen Corona-Krise nicht wie geplant Das Literaturfest München 2020 wird wegen der Corona-Krise nur eingeschränkt stattfinden, teilten die Stiftung Literaturhaus München, der Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und das Kulturreferat mit. Das Festprogramm des Literaturhauses und das forum:autoren mit internationalen Gästen vor großem Publikum ließen sich nur eingeschränkt oder gar nicht realisieren. In Planung ist weiterhin der zweite große Programmteil des Literaturfests, die Münchner Bücherschau. Durch die parallel entwickelte "digitale Bücherschau" sei es möglich, auch bei geringeren Teilnehmerzahlen vor Ort viele Buchinteressierte zu erreichen und die Ausfallrisiken gering zu halten, sagte Michael Then, Vorsitzender des bayerischen Landesverbands des Börsenvereins.

Ensemble Leipziger Straße in Berlin unter Schutz gestellt Das bauliche Ensemble rund um die Leipziger Straße in Berlin wird unter Schutz gestellt. Es ist eines der bedeutendsten Neubauviertel Ost-Berlins und zentraler Wohnort der Hauptstadt. Damit sollen unerwünschte bauliche Veränderungen verhindert werden, heißt es in einem Erlass des Bezirksamts Mitte. Das Bezirksamt hatte als Grundlage für die Entscheidung ein Architektur-Gutachten in Auftrag gegeben. Darin heißt es, die Verbindung von Hochhaus und Flachbau wie in der Leipziger Straße sei eine Errungenschaft moderner Stadtorganisation. Frühere Pläne zur Neugestaltung des Gebiets würden nun verworfen.