Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. Oktober 2021

Hebäisches Gebetsbuch für Rekordpreis versteigert Ein hebräisches Gebetsbuch, das vor rund 700 Jahren im heutigen Bayern entstand, ist in New York für rund 8,3 Millionen Dollar (etwa 7 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein hebräisches Manuskript bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Zuvor war das "Luzzatto High Holiday Mahzor" - von einer jüdischen Kulturorganisation zum Verkauf angeboten - auf einen Preis zwischen vier und sechs Millionen Dollar geschätzt worden. Mehrere Bieter hätten sich eine minutenlangen Wettstreit um das Gebetsbuch geleistet, hieß es von Sotheby's. Meistbietender wurde schließlich ein US-amerikanischer Sammler, der anonym bleiben wollte.

Kunstkompass: Gerhard Richter wichtigster Künstler Der deutsche Maler Gerhard Richter (89) wird im Ranking "Kunstkompass" weiterhin als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit 18 Jahren behauptet der gebürtige Dresdner die Spitzenposition. Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-Künstler Bruce Nauman, dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel. Die Liste der "Stars von morgen" wird von der Japanerin Yayoi Kusama angeführt, obwohl sie 92 Jahre alt ist. Das Ranking listet jedoch die Künstlerinnen und Künstler auf, die im vergangenen Jahr die meisten Punkte zugelegt haben, aber noch nicht zu den Top 100 der größten lebenden Künstler gehören. Der "Kunstkompass" wird jährlich von der Journalistin Linde Rohr-Bongard aus Köln erstellt und erscheint im Magazin "Capital". Bewertet und mit Punkten gewichtet werden unter anderem Ausstellungen von fast 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museen und Auszeichnungen. Verkaufspreise und Auktionserlöse werden dagegen nicht berücksichtigt.

Facebook möglicherweise vor Umbenennung Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook will sich offenbar umbenennen. Das berichtet das US-Technikportal und Mediennetzwerk "The Verge" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Unternehmenschef Mark Zuckerberg plane, auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober den neuen Markennamen zu enthüllen, heißt es. Facebook werde durch die Änderung neben seinen Diensten Instagram, WhatsApp, Oculus und weiteren Plattformen unter einer Muttergesellschaft positioniert. Facebook erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, das Unternehmen kommentiere Gerüchte und Spekulationen nicht.

73. Frankfurter Buchmesse eröffnet Kulturstaatsministerin Grütters hat die 73. Frankfurter Buchmesse eröffnet. Die Messe sei die weltweit größte Plattform für die Buch- und Verlagsbranche. Anlässlich des Auftritts des Gastlandes Kanada, lobte die CDU-Politikerin die Rolle der Übersetzer. Vielfalt brauche Übersetzerinnen und Übersetzer, und die fähigste Übersetzerin sei die Literatur selbst, sagte Grütters. Wegen der Corona-Pandemie findet die Buchmesse in diesem Jahr teils in Präsenz und teils digital statt. Es beteiligen sich 2.000 Aussteller aus 80 Ländern. Ab morgen wird die Bücherschau für Fachbesucher geöffnet sein, am Wochenende für das breite Publikum.

Teleskop soll Entstehung der Milchstraße erforschen Mit einem neuen Teleskop will die Nasa die Entstehung der Milchstraße erforschen. Das sogenannte "Compton Spectrometer and Imager" (Cosi) solle 2025 starten, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Es wurde aus 18 Vorschlägen für Weltraum-Teleskope ausgewählt, die die Raumfahrtbehörde 2019 gesammelt hatte. Die Mission soll rund 145 Millionen US-Dollar kosten, dazu kommen noch die Kosten für die Beförderung des Teleskops ins Weltall. "Cosi" soll Gammastrahlen von radioaktiven Atomen untersuchen, die von explodierenden Sternen produziert wurden, um so herauszufinden, wo in der Milchstraße chemische Elemente entstanden. Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich unser Sonnensystem mit der Erde befindet.

Night Shyamalan wird Jurypräsident der Berlinale Der Filmemacher M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense»", "Glass") wird Jurypräsident der nächsten Berlinale. Der 51-Jährige soll 2022 die Internationale Jury leiten, wie die Filmfestspiele bekanntgaben. Der US-amerikanische Regisseur, der in Indien geboren wurde, fessele "mit seinen Genrefilmen seit drei Jahrzehnten weltweit das Publikum". Die Festivalleitung lobte den Drehbuchautor, Regisseur und Produzenten als einen der renommiertesten Namen der Filmbranche. Mit seinen Filmen habe er ein Universum geschaffen, "in dem Ängste und Sehnsüchte eng beieinanderstehen, und junge Menschen nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch die treibenden Kräfte sind, um Ängste zu überwinden". Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die nächste Ausgabe ist vom 10. bis 20.Februar 2022 geplant - dann wieder als Präsenzveranstaltung.