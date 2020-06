Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Juni 2020

US-Nationalgarde schützt Denkmäler in Washington Die US-Regierung hat rund 400 Soldaten der Nationalgarde in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzen lassen, um Denkmäler in der Hauptstadt Washington zu schützen. Man werde die lokalen Polizeikräfte unterstützen, um jede Verunstaltung oder Zerstörung zu verhindern, sagte ein Sprecher der Nationalgarde. Hintergrund sind die jüngsten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, die auch eine Debatte über die Erinnerungskultur des Landes angestoßen haben. In der Folge stürzten Demonstranten in mehreren Bundesstaaten Statuen historischer Figuren um, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden.

HBO Max zeigt "Vom Winde verweht" mit Warnhinweisen Nach einer zweiwöchigen Unterbrechnung hat der US-Streamingplattform HBO Max das umstrittene Südstaaten-Epos "Vom Winde verweht" wieder ins Programm genommen. Zur Seite gestellt wurden dem Hollywood-Klassiker historische Hinweise zur Sklaverei in den USA. In einem Vorwort wird darauf verwiesen, dass das Melodram wegen seiner beschönigenden Darstellung von Sklaverei und einem stereotypen Bild von Schwarzen oft kritisiert worden sei. Es sei wichtig, solche Filme im Original sehen zu können, aber auch kritisch über Werte und Geschichte zu reflektieren. "Vom Winde verweht" entstand 1939. Mit Stars wie Vivien Leigh und Clark Gable wird die Geschichte der Gutsherrin Scarlett O'Hara in den US-Südstaaten zu Zeiten des Bürgerkrieges erzählt. Die Probleme der Sklaverei werden in dem Klassiker nicht thematisiert.

Nobelpreisträger sehen Gefahren für die Demokratie Zahlreiche Nobelpreisträger und prodemokratische Organisationen aus aller Welt haben vor den Gefahren der Coronavirus-Pandemie für die Demokratie gewarnt. Sie bedrohe nicht nur das Leben und die Existenzgrundlage von Menschen weltweit, sondern sei auch eine politische Krise, die die Zukunft der freiheitlichen Demokratie gefährde, schrieben sie in einem offenen Brief. "Die Covid-19-Krise ist ein alarmierender Weckruf und eine dringende Warnung, dass die von uns wertgeschätzten Freiheiten in Gefahr sind und wir sie nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen." Zu den mehr als 500 Unterzeichnern zählen unter anderen die Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk, Juan Manuel Santos und Lech Walesa, sowie knapp 60 frühere Staats- und Regierungschefs.

NASA benennt ihr Hauptgebäude nach Mary Jackson Die NASA hat ihr Hauptgebäude in Washington zu Ehren der ersten afro-amerikanischen Ingenieurin im Dienst der US-Raumfahrtbehörde umbenannt. Das Gebäude werde künftig "Mary Jackson" heißen, teilte NASA-Chef Bridenstine mit. Die 2005 gestorbene Ingenieurin hatte ab den frühen 50er-Jahren für die NASA gearbeitet. Sie gehörte zu einer kleinen Gruppe afro-amerikanischer Frauen, die komplizierteste Berechnungen für Raumfahrt-Missionen weitgehend ohne Hilfsmittel durchführte - dafür öffentlich aber keinerlei Anerkennung erfuhr. Erst 2016 wurden Jackson und einige ihrer Kolleginnen durch den erfolgreichen Hollywood-Film "Hidden Figures" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Der Louvre hat 40 Millionen Euro Verlust gemacht Der Pariser Louvre hat in der Corona-Krise 40 Millionen Euro Verlust gemacht. Das gab Museumsdirektor Martinez nach der mehr als dreimonatigen Schließung bekannt. Im Sommer rechnet die Museumsleitung nur mit einem Bruchteil der Menschen, die normalerweise kommen. "75 Prozent unserer Besucher stammen aus dem Ausland", betonte Martinez. Derzeit blieben vor allem Touristen aus Asien und den USA der französischen Hauptstadt fern. Im Pariser Großraum hatte es besonders viele Corona-Fälle gegeben. Am 6. Juli solle das Haus nun wieder öffnen. Tickets müssten vorab im Internet reserviert werden, zudem seien eine Maskenpflicht und Abstandsregeln geplant. Zugleich kündigte Martinez einen Umbau des größten Pariser Museums bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 an. Damit solle der Louvre eine "kulturelle Demokratisierung" erfahren.

Neues Haus der Geschichte am Kiekeberg Ein neues "Haus der Geschichte" im Freilichtmuseum am Kiekeberg thematisiert die Flüchtlingssituation in und um die Hansestadt Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebäude ist ein rekonstruiertes Siedlungsdoppelhaus aus den 1950er-Jahren, wie die Metropolregion Hamburg anlässlich der Eröffnung des Hauses mitteilt. Die Ausstellung im Inneren zeige am Beispiel des Landkreises Harburg, wie Einheimische aber auch Neubürger die Aufbauzeit erlebten. Der Landkreis habe überproportional viele der insgesamt über zwölf Millionen Flüchtlinge, Vertriebenen und Evakuierten in West-Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen, heißt es.

Justizministerium will weitgehend keine Upload-Filter Bei der Umsetzung des neuen europäischen Urheberrechts in Deutschland sollen Plattformen wie Youtube weitgehend ohne die umstrittenen Upload-Filter auskommen. Das sieht der jüngste Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor. Die europäische Urheberrechtsrichtlinie war vor gut einem Jahr verabschiedet worden und muss nun in nationales Recht umgesetzt werden. Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. Der Verabschiedung war heftiger Protest vorausgegangen, vorwiegend von jungen Menschen. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums sieht nun vor, dass Nutzer ausdrücklich eine Erlaubnis erhalten, geschützte Inhalte zu parodieren oder nachzuahmen, um die Meinungs-, Kunst- und Kommunikationsfreiheit zu wahren.

Einheitsfeier in Potsdam auf 30 Tage verlängert Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit wird zum 30. Jubiläum in Potsdam wegen der Corona-Pandemie auf 30 Tage verlängert. Ein Streifzug durch die Bundesländer oder ein Besuch von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung soll dann anders aussehen: Es soll keine Zelte und keine zentrale Feier an wenigen Tagen mit Hunderttausenden Besuchern geben. Ein Festakt als Höhepunkt am 3. Oktober ist zwar geplant, aber mit viel weniger Gästen. Jedes Jahr ist ein anderes Land Gastgeber der Einheitsfeier, diesmal Brandenburg. Ab 5. September können Besucher unter dem Motto "30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutschland" in der Potsdamer Innenstadt eine Reise durch Deutschland unternehmen.