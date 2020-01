Kulturnachrichten

Dienstag, 14. Januar 2020

Haus der Kunst bekommt neuen Geschäftsführer Der Kulturmanager Wolfgang Orthmayr wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer am Haus der Kunst in München. Der 59-Jährige werde seinen Posten am 25. Februar antreten, teilte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in München mit. Orthmayr war unter anderem Interims-Geschäftsführer der documenta und am Museum Fridericianum in Kassel. Er wird das Haus der Kunst gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Andrea Lissoni führen, der zum 1. April von der Tate Modern in London nach München wechselt.

Beschlagnahmtes Gemälde geht zurück nach Leipzig Der Bayer-Konzern gibt ein von den Nationalsozialisten beschlagnahmtes Gemälde des Malers Oskar Moll an das Leipziger Museum der bildenden Künste zurück. Das "Stillleben mit Mohn und schwarzer Kanne" war 1937 als "entartet" eingezogen worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg landete das Werk im Kunsthandel und wurde von Bayer gekauft. Im Rahmen der Herkunftsforschung Bayers sei zweifelsfrei geklärt worden, dass es sich um das beschlagnahmte Gemälde Molls handelt. Da die Bayer AG das Bild 1951 rechtmäßig erworben habe, bestehe keine Verpflichtung zur Rückgabe. Der Konzern hoffe jedoch, dass die Schenkung "zu einem Beispiel für ein neues Verständnis von gesellschaftlicher und kultureller Verantwortung im 21. Jahrhundert" werde.

Regisseur Ruggia in Polizeigewahrsam in Paris Der französische Regisseur Christophe Ruggia ist nach einer Missbrauchs-Anzeige der Schauspielerin Adèle Haenel in Polizeigewahrsam. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Medienberichte. Es gehe um die laufenden Ermittlungen gegen den 55-Jährigen wegen sexueller Übergriffe auf eine Minderjährige, hieß es von der Justiz. Die heute 31-jährige Schauspielerin Haenel gibt an, der Regisseur habe sie beim Dreh zu ihrem ersten Film "Les Diables" ("Kleine Teufel") belästigt, der 2002 in die Kinos kam. Sie spricht von "sexueller Belästigung", Küssen in den Nacken und anderen Berührungen. Ruggia hat zwar "Fehler" im Umgang mit Haenel eingeräumt, bestreitet aber jeden Missbrauch.

Webseite zu "vergessenen" Außenlagern von Auschwitz Eine neue Webseite informiert über die "vergessenen" Außenlager von Auschwitz. Unter subcamps-auschwitz.org enthält sie in englischer Sprache zahlreiche bisher unbekannte historische Dokumente, Lagepläne und Fotos. Das teilte die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin mit. Zum nationalsozialistischen Lagerkomplex Auschwitz gehörten neben dem Stammlager Auschwitz I, dem Vernichtungslager Auschwitz II (Birkenau) und dem Lager Auschwitz III (Monowitz) insgesamt 44 Außenlager. Diese gelten laut Stiftung - abgesehen von den Veröffentlichungen des Staatlichen Museums Auschwitz - als nahezu unerforscht.

Ex-Papst Benedikt will nicht Co-Autor sein Der frühere Papst Benedikt war nach eigenen Angaben nicht darüber informiert, dass er als Co-Autor des Buches betitelt wird, in dem er den Zölibat verteidigt. Sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, sagte, er habe den Autor, Kurienkardinal Robert Sarah, gebeten, den Namen und das Bild Benedikts XVI. vom Bucheinband entfernen zu lassen. Den Text über das Priestertum habe der emeritierte Papst zwar im Sommer 2019 geschrieben und Sarah zur freien Verfügung überlassen. Er habe aber keinen Vertrag mit dem Verlag unterschrieben. In dem Text plädiert der emeritierte Papst für die strikte Beibehaltung des Zölibats. Vatikan-Experten werteten dies als öffentliche Kritik an der Haltung von Papst Franziskus in dieser Frage.

Schweizer Grand Prix Literatur 2020 an Sibylle Berg Der Schweizer Grand Prix Literatur 2020 geht an Sibylle Berg. Die Autorin werde für ihr Gesamtwerk geehrt, teilte das Bundesamt für Kultur in Bern mit. Die Jury würdigte sie als innovative, engagierte und bedeutende Stimme der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. Berg wurde in Weimar geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Zürich. Sie hat 15 Romane sowie zahlreiche Theaterstücke und Hörspiele verfasst. Für ihren Roman "GRM Brainfuck" erhielt sie 2019 den Schweizer Buchpreis. Der Schweizer Grand Prix Literatur ist mit 40.000 Franken, umgerechnet 37.000 Euro, dotiert.

Berliner Schinkel-Kirche öffnet nach Sanierung Die wegen schwerer Bauschäden seit 2012 geschlossene Friedrichswerdersche Kirche nahe dem Berliner Schlossplatz wird von Sommer an wieder als Museum genutzt. Bereits ab dem 18. Januar wird der einzige in der Berliner Innenstadt erhaltene Kirchenbau Karl Friedrich Schinkels wieder für Führungen zugänglich sein, kündigte der Leiter der Alten Nationalgalerie, Ralph Gleis, an. Die Friedrichswerdersche Kirche gilt als ein Hauptwerk der deutschen Neu-Gotik. In die Schlagzeilen geriet der Backsteinbau in den vergangenen Jahren durch Neubauten, die nahe der Kirche errichtet wurden. Dies führte zu massiven Rissen in dem Sakralbau, die Kirche senkte sich ab, das Gewölbe drohte einzustürzen.

Göttingen hat größte Buchhandelsdichte Göttingen ist die Stadt mit der höchsten Buchhandelsdichte in Deutschland. Bei knapp 120.000 Einwohnern gab es dort zum Zeitpunkt der Zählung genau 18 Buchhandlungen samt Antiquariate, also ein Laden für je 6.600 Einwohner. Das geht aus einem Dossier des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hervor. Auf Platz zwei folgt Heidelberg mit einer Buchhandlung für je 7.300 Einwohner, auf dem dritten Platz liegt Regensburg mit einer Buchhandlung für je 7.800 Einwohner. Die meisten Buchhandlungen - nämlich 230 Geschäfte - hat Berlin. In ganz Deutschland existieren noch ca. 6.000 Buchhandlungen.

Vielleicht schon bald ein Jan-Fedder-Platz in Hamburg Die Stadt Hamburg bekommt möglicherweise schon bald einen Jan-Fedder-Platz. Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat bereits einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. Fraktionschef André Trepoll schlug den Spielbudenplatz direkt vor der Davidwache der Polizei in St. Pauli als möglichen Ort für die Namensänderung vor. Da der Schauspieler Hamburg "weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt machte", sei es selbstverständlich sein Andenken für die Nachwelt zu erhalten, sagte Trepoll. Der Schauspieler, der vor allem durch die ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" bekannt geworden ist, ist Ende Dezember im Alter von 64 Jahren gestorben. Ihm wird heute mit einer Trauerfeier im Hamburger Michel gedacht.

Quadbeck geht von der "Rheinischen Post" zum RND Die stellvertretende Chefredakteurin der "Rheinischen Post" und Leiterin des Parlamentsbüros, Eva Quadbeck, wechselt zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie übernehme zum Januar 2021 die Position der stellvertretenden RND-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion in Berlin, teilte die Mediengruppe Madsack mit. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland erstellt überregionale Inhalte unter anderem für die Zeitungen, die zur Madsack Mediengruppe gehören. Dazu zählen unter anderem die "Leipziger Volkszeitung", die "Hannoversche Allgemeine" und die "Märkische Allgemeine".

"Klimahysterie" ist "Unwort des Jahres" 2019 Das "Unwort des Jahres" 2019 heißt "Klimahysterie". Mit dem Wort würden Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und wichtige Debatten zum Klimaschutz diskreditiert, begründete die Jury der sprachkritischen Aktion ihre Wahl. Der Begriff pathologisiere das zunehmende Engagement für den Klimaschutz als eine Art kollektiver Psychose. Das Wort sei gleich von mehreren Vertretern von Politik, Wirtschaft und Medien benutzt worden. Das Unwort wird seit 1991 gekürt. Im vergangenen Jahr war es "Anti-Abschiebe-Industrie", 2017 fiel die Wahl auf "Alternative Fakten".

Die bpb expandiert in den Osten Die Bundeszentrale für politische Bildung, bpb, will nach Bonn und Berlin jetzt auch einen Standort in Ostdeutschland errichten. Das hat ihr Präsident Thomas Krüger angekündigt. Insgesamt wird es 58 zusätzliche Stellen geben, von denen elf auf einen neuen Fachbereich mit einem Standort in den östlichen Bundesländern entfallen werden. Cottbus oder Halle, das sei noch offen. Dieser neue Fachbereich erhält die Aufgabe, Fragen politischer Bildung in Transformationsräumen bundesweit zu behandeln. Dabei geht es laut bpb-Chef Krüger zum Beispiel um Gebiete, in denen keine Kohle mehr abgebaut wird. Die Bundeszentrale wolle Konzepte entwickeln, wie man "diesen Wandel mit einem positiven Effekt für eine demokratische und offene Gesellschaft unterstützen" könne.

Bayern gibt Nazi-Beute zurück Bayern hat von den Nationalsozialisten geraubte Kunstobjekte an die Nachfahren Münchner Juden zurückgegeben. Sechs Silberobjekte - einen Pokal, ein Gewürzgefäß, drei Leuchter und einen Kelch - überreichte Wissenschaftsminister Bernd Sibler, CSU, im Bayerischen Nationalmuseum den Nachkommen von zwei Familien. Von 1939 an hatten die Nationalsozialisten Juden gezwungen, Gold, Silber und Edelsteine bei kommunalen Leihhäusern abzugeben. Das Bayerische Nationalmuseum hatte damals 322 Objekte gekauft, von denen bereits über die Jahre mehr als 200 an ihre Eigentümer zurückgegeben wurden. Die übrigen mehr als 100 Stücke werden seit dem vergangenen Jahr in der Ausstellung "Silber für das Reich" ausgestellt. Diese soll öffentliche Aufmerksamkeit schaffen und so dabei helfen, die Erben der Objekte ausfindig zu machen.

Neues Holocaust-Museum in Amsterdam Die Bundesregierung unterstützt den Bau des neuen Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam mit vier Millionen Euro. In den Niederlanden habe die "Vernichtungsmaschinerie der Nazis auf grässlichste Weise gewirkt", sagte Außenminister Heiko Maas. Der Umbau zweier historischer Gebäude zum "Nationalen Holocaust Museum" in Amsterdam soll Anfang Februar starten und bis zum Jahr 2022 fertiggestellt sein. Bei den Gebäuden handelt es sich um die Hollandsche Schouwburg, ein Theater, das als Sammelplatz für Deportationen diente, und um die ehemalige reformierte Pädagogikschule, aus der 600 jüdische Kinder gerettet wurden. Von den 140.000 Jüdinnen und Juden, die zum Zeitpunkt der deutschen Besatzung im Mai 1940 in den Niederlanden lebten, wurden 107.000 in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Nur rund 5000 Deportierte überlebten.

LKA übernimmt Ermittlungen zu Pöbeleien im Kabarett Nach ausländerfeindlichen und verachtenden Zwischenrufen bei einer Vorstellung im Dresdner Kabarett "Die Herkuleskeule" hat das Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen übernommen. Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum prüfe eine politische Motivation, wie eine LKA-Sprecherin sagte. Die mutmaßlich rechten Pöbler hatten die Aufführung des Stückes "Betreutes Denken" am Samstagabend massiv gestört, sie war daraufhin unterbrochen worden. Als zwei Darsteller die Gruppe zur Rede stellten, war ein 37 Jahre alter Schauspieler mit einem Bierglas beworfen und am Kopf leicht verletzt worden.