Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. März 2021

Hass-Kampagnen in den USA stark gestiegen Hass-Kampagnen von Rechtsextremisten und weißen Suprematisten sind in den USA stark gestiegen. Das berichtet die Anti-Diffamierungs-Liga in New York. Viele von ihnen hätten die Stimmung während der Corona-Pandemie genutzt, um neue Anhänger ihrer extremistischen Ideen zu finden. Patriotische und nationalsozialistische Gruppierungen hätten während der Regierung von Ex-Präsident Donald Trump Zulauf und Rückendeckung bekommen. Im vergangenen Jahr sind nach dem Bericht 5.125 Fälle von rassistischen, antisemitischen und anderen Hassbotschaften erfasst worden - so viele wie seit zehn Jahren nicht. Die Hass-Propaganda sei über Flugblätter, Banner oder Poster gelaufen. Damit würden die Gruppen auf ihre Online-Aktivitäten hinweisen, sagt eine Direktorin der Anti-Diffamierungs-Liga.

Seltene Porzellanschale für 605.000 Euro versteigert Vom Flohmarkt zu Sotheby's: Eine seltene Schale aus dem China des 15. Jahrhunderts ist für rund 605.000 Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, gibt es nach aktuellem Wissensstand nur sechs weitere solcher Schalen in der Welt, die zumeist in Museen ausgestellt sind. Das weiße Porzellangefäß mit kobaltblauen Blumenverzierungen und anderen Zeichnungen aus der sogenannten Ming-Dynastie hatte laut Sotheby's ein Antiquitätenliebhaber bei einem Hinterhofverkauf in Connecticut entdeckt. Die Person habe sich gedacht, dass die Schale etwas Besonderes sein könnte. Später schickte sie per E-Mail Informationen und Fotos an Sotheby's und bat um eine Schätzung.

Theaterregisseur Françon bei Angriff schwer verletzt Der französische Theaterregisseur Alain Françon ist laut Medienberichten bei einem Angriff schwer verletzt worden. Demnach ereignete sich der Vorfall im Zentrum der südfranzösischen Stadt Montpellier. Der 76-Jährige soll mit einem Messer angegriffen worden sein. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die Polizei schrieb, wurde Françon operiert und war am Abend nicht mehr in Gefahr. Nach Berichten einer Lokalzeitung gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Motiv aus.