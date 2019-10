Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Harvey Weinstein gerät weiter unter Druck Die Schauspielerin Rose McGowan wirft ihm vor, sie angesichts von Vergewaltigungsvorwürfen mundtot machen zu wollen. Deswegen hat sie bei einem Gericht in Los Angeles Klage eingereicht. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Verletzung der Privatsphäre und Betrug. Weinstein habe, nachdem McGowan über die mutmaßliche Vergewaltigung schreiben wollte, eine Spionageagentur und zwei Anwälte angeheuert, um sie unter Druck zu setzen. McGowan gibt an, 1997 von dem Produzenten vergewaltigt worden zu sein. Sie ist eine der ersten Frauen, die damit an die Öffentlichkeit gegangen ist - wenig später berichteten unter dem #MeToo viele Frauen über Erfahrungen mit sexueller Gewalt.

Hamburg erlaubt Bestattung von Mensch und Tier Die gemeinsame Bestattung von Mensch und Haustier soll in Hamburg künftig möglich sein. Ein entsprechendes Gesetz beschloss die Hamburgische Bürgerschaft. Damit soll es erlaubt sein, in einer vorab erworbenen Grabstätte die Urne mit der Asche eines Tieres beisetzen zu lassen, in der man später selber bestattet werden möchte. Auf den Friedhöfen sollen dafür spezielle Flächen bereitgestellt werden, um die Gefühle derer nicht zu verletzen, die mit solchen Bestattungsformen nicht einverstanden sein könnten, sagte Ulrike Sparr, umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, im Rathaus.

Studie: Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch Jeder vierte Deutsche hegt laut einer Studie des Jüdischen Weltkongresses antisemitische Gedanken. In der Umfrage äußerten 41 Prozent die Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Auch Aussagen wie Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt seien auf relativ große Zustimmung gestoßen. Für die repräsentative Erhebung wurden vor zweieinhalb Monaten, also vor dem Anschlag in Halle vom 9. Oktober, 1.300 Menschen befragt. Fast zwei Drittel der Deutschen nehmen laut der Umfrage einen wachsenden Antisemitismus wahr und bringen diesen mit dem Erfolg rechtsextremer Parteien in Verbindung, wie es weiter hieß. Zugleich wachse aber auch die Bereitschaft der Deutschen, gegen Antisemitismus vorzugehen.

Francos Gebeine werden umgebettet In Spanien werden heute die sterblichen Überreste des früheren Diktators Franco umgebettet. Sie sollen am Vormittag aus einem monumentalen Mausoleum bei Madrid geholt und anschließend auf dem staatlichen Friedhof von Pardo bestattet werden. Dort ist das Grab von Francos Ehefrau. Der Umbettung vorausgegangen ist eine lange Debatte. Die Familie Franco versuchte die von der Regierung beschlossene Exhumierung zu verhindern. Das Mausoleum war zu einer Pilgerstätte für Anhänger des 1975 gestorbenen Diktators geworden.

Komponist und Dirigent Hans Zender ist tot Er war nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch Autor verschiedener Essay-Bände. Hans Zender starb nach längerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Er gestaltete die Musikgeschichte eigenwillig mit. Zender war Opernchef in Bonn, Kiel und Hamburg, Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Saarländischen Rundfunks und des Niederländischen Radiokammerorchesters, Kompositionsprofessor in Frankfurt und ständiger Dirigent beim SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das ihn 2011 zum Ehrenmitglied machte. Und er erfand sogar ein eigenes Genre: die komponierte Interpretation. Berühmt wurde vor allem seine Interpretation von Schuberts Winterreise.

Israelische Archäologen entdecken Kirche Israelische Archäologen haben die Überreste einer rund 1500 Jahre alten byzantinischen Kirche westlich von Jerusalem entdeckt. Die Kirche habe "spektakuläre Mosaike" mit Blättern, Früchten, Vögeln und geometrischen Elementen gehabt sowie eine Gruft, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit. Außerdem sei eine griechische Widmung der Kirche für einen "glorreichen Märtyrer" gefunden worden. Bei den Ausgrabungen sei eine Anlage auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern mit der Kirche im Zenrum entdeckt worden. Die Ausgrabungen wurden bei Vorbereitungen für ein neues Wohnviertel in Beit Schemesch gefunden.

Holocaust-Überlebende Hanni Lévy gestorben Ihre Geschichte ist Teil des Films "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben": Die Holocaust-Überlebende Hanni Lévy (95) ist tot. Filmregisseur Claus Räfle würdigte die Zeitzeugin, die ihre Geschichte auch Schülern erzählte, als "großartige, herzliche und vor allem mutige Person". In Räfles Film geht es um das Schicksal von Holocaust-Überlebenden, die sich vor den Nazis verstecken konnten. Lévys Rettung war: Sie wandte sich hilfesuchend an die Kartenabreißerin im Kino, deren Sohn sie zufällig kennengelernt hatte. Die habe sie aufgenomm en, erzählte sie. "Und dann fingen wir an, miteinander zu leben, wie Mutter und Tochter." 2018 hatte Lévy auf dem Grünen-Parteitag in Hannover eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. "Früher hat man gesagt, die Juden sind an allem schuld, heute sind es die Flüchtlinge."