Kulturnachrichten

Freitag, 5. November 2021

Hartmannbund-Filmpreis für Doku über Charité Die Doku-Serie "Charité intensiv: Station 43" des rbb ist mit dem Film- und Fernsehpreis des Hartmannbundes 2021 ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer und Co-Autorin Mareike Müller erhielten den Preis im Rahmen der Hauptversammlung des Hartmannbundes, teilte die Medizinervereinigung mit. In der Begründung der Jury hieß es, die Serie

stelle ein "absolutes Ausnahme-Werk" dar, das den Zuschauer "von der ersten Minute an zu fesseln und in das Geschehen vor Ort als stillen Beobachter einzubeziehen" vermag. Es zeige Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte der Berliner Charité, die mit maximalem Einsatz ihrer Profession folgten. Die Reflexionen der Patienten und ihrer Angehörigen, der Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte berührten, machten vor allem die ethische Dimension des täglichen Handelns auf Intensivstationen während der Pandemie fassbar.

Die Filmregisseurin Tamara Trampe ist gestorben Die Filmregisseurin, Autorin und Dramaturgin Tamara Trampe ist tot. Wie Deutschlandfunk Kultur erfuhr, starb sie mit 78 Jahren. Trampe wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Sie arbeitete in der DDR als Dramaturgin bei der DEFA. Nach 1990 lehrte sie regelmäßig an verschiedenen Filmhochschulen, wo sie den Nachwuchs im Dokumentarfilm prägte. Mit ihrem Mann, dem Kameramann Johann Feindt, drehte sie vier eigene Dokumentarfilme. Im vergangenen September wurde sie vom Verband der Deutschen Filmkritik mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt.

Andrea Vilter wird Intendantin am Schauspielhaus Graz Die deutsche Dramaturgin und Professorin Andrea Vilter wird ab 2023 das Schauspielhaus Graz leiten. Zuvor hatte die österreichische "Kleine Zeitung" darüber berichtet. Vilter folgt als Intendantin auf Iris Laufenberg, die an das Deutsche Theater in Berlin wechseln wird. Vilter war in den 90er-Jahren Leiterin der Studiobühne der Freien Universität Berlin. Danach arbeitete sie am Bayerischen Staatsschauspiel in München und war von 2014 bis 2016 Schauspielchefin am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 2016 ist sie Professorin für Dramaturgie und Regie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Außerdem arbeitet Vilter als freie Dramaturgin.

EU-Antisemitismusbeauftragte bekommt Preis der Rabbinerkonferenz Die EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein wird in diesem Jahr mit dem Moshe-Rosen-Preis der Konferenz Europäischer Rabbiner (CER) ausgezeichnet. Sie erhalte ihn "für ihren großen Einsatz zur Bekämpfung von Antisemitismus in Europa", teilte die Konferenz mit. Schnurbein habe es sich zum Ziel gemacht, Antisemitismus und Hassrede in sozialen Medien zu bekämpfen. Die Auszeichnung soll ihr bei der 32. Generalversammlung der CER überreicht werden, die vom 22. bis 24. November 2021 erstmals in München stattfinden wird. Die Veranstalter erwarten zu der Versammlung rund 400 Rabbiner, religiöse Führer und politische Entscheidungsträger aus Europa, Israel und den USA. Die Schwerpunktthemen sind Religionsfreiheit, die weitere Bekämpfung von Antisemitismus und Extremismus sowie die Gestaltung des Gemeindelebens in der Corona-Pandemie.

Welterbe-Experten fordern besseren Schutz Welterbe-Experten und Denkmalschützer fordern einen besseren Schutz der von der Unesco ausgezeichneten Kultur- und Naturerbestätten. Zum Abschluss einer Tagung in Potsdam forderten sie in einer Erklärung eine bessere Finanzierung des Erhalts von Welterbestätten durch die internationale Gemeinschaft, eine Begrenzung des Tourismus und eine Beteiligung nichtstaatlicher Akteure bei Entscheidungen über Unesco-Welterbestätten. Außerdem warnen die Experten vor einem "Werteverlust durch Inflationierung" der Welterbe-Liste. Jährlich kämen zwei Dutzend zusätzliche Stätten hinzu. Es müsse "qualitativ fraglichen Auswahlprozessen" vorgebeugt werden. Staaten, die bereits viele Stätten auf der Welterbeliste haben, werden aufgerufen, auf weitere Nominierungen zunächst zu verzichten.

Deutscher Kinderhörspielpreis für Thilo Reffert Der Dramatiker und Hörspielautor Thilo Reffert wird zum zweiten Mal nach 2011 mit dem Deutschen Kinderhörspielpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung bekommt er für das vom Deutschlandfunk Kultur produzierte Hörspiel "Herr der Lügen", teilte die Film- und Medienstiftung NRW mit. Der Preis wird am 13. November im Rahmen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe verliehen. "Herr der Lügen" handelt von Ronny, der an seiner neuen Schule die Aufmerksamkeit seiner Klassenkameraden sucht. Dazu erzählt er ihnen die Geschichten des Lügenbarons Münchhausen so, als habe sein Opa diese erlebt - bis er auffliegt. "Psychologisch genau zeichnet Reffert das Porträt eines Jungen, der mit Aufschneidereien auf sich aufmerksam machen will, dabei aber noch tiefer in seine Rolle hineingerät", lobte die Jury. Reffert beleuchte treffend welche Rolle die ewige Sehnsucht nach Freundschaft in diesem Zusammenhang spielt.

Sachsen-Anhalt gibt Artefakte an Guatemala und Mexiko zurück Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurückgegeben. Die insgesamt 13 Artefakte wurden nach einer Information des vormaligen Besitzers auf einem Grundstück in Klötze in der Altmark entdeckt. Sie stammen aus der Zeit um 250 bis 850 n. Chr. und wurden wahrscheinlich bei Raubgrabungen entwendet. Die Übergabe der Kulturgüter erfolgte durch Ministerpräsident Reiner Haseloff an die Botschafter von Guatemala und Mexiko.

Inhaftierte Bloggerin Zhang Zhan offenbar in kritischem Zustand Der in China wegen ihrer Corona-Berichte inhaftierten Bloggerin Zhang Zhan geht es offenbar sehr schlecht. Ihr Bruder schrieb auf Twitter, sie sei wegen ihres Hungerstreiks stark untergewichtig. Sie lebe vielleicht nicht mehr lange. Die 38-Jährige verweigert seit Wochen die Nahrungsaufnahme und wird zwangsernährt. Amnesty International und Reporter ohne Grenzen forderten Zhangs sofortige Freilassung. Die Bloggerin war vergangenen Dezember wegen ihrer Berichte über die Ausbreitung des Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Neues Museum für christliches Erbe im Irak geplant Im Nordirak ist ein neues Museums- und Forschungszentrum für religiöses Schrifttum geplant. Darin sollen christliche, aber auch islamische Bücher und Manuskripte, die vor der Zerstörung durch die Terrormiliz Islamischer Staat gerettet wurden, ihren Platz finden, teilte der Pro-Oriente-Informationsdienst mit.

Das neue Zentrum wird in Ankawa, einem Vorort der nordirakischen Stadt Erbil, errichtet. An der Umsetzung ist auch der Dominikanerorden beteiligt. Hauptverantwortlich für das Projekt ist der Erzbischof von Mossul, Michael Najeeb Moussa. Als der IS im Sommer 2014 Mossul überfiel, organisierte Najeeb die Rettung der antiken Manuskripte. Sie gingen zunächst nach Karakosch, später nach Erbil.

Hoher Performance-Druck in Orchestern Professionelle Musikensembles in Deutschland tun nach Ansicht der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) noch zu wenig für die psychische Gesundheit ihrer Musiker. Explizite Angebote seien nach wie vor eher die Ausnahme, sagte DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens der Deutschen Presse-Agentur. Mertens hält den Leistungsdruck in Orchestern für sehr hoch. Die wechselseitige Kontrolle untereinander im täglichen Proben- und Aufführungsbetrieb sei im gesamten Orchester sehr groß. Er vergleicht einen Patzer im Konzert mit einem verschossenen Elfmeter beim Fußball. Gute Ansätze bei der Krankheitsprävention sieht Mertens etwa bei Bundesjugendorchester oder Junge Deutsche Philharmonie. Sie machten immer mehr Angebote wie Aufwärmen, Stretching sowie Techniken zur Konzentration und Entspannung. Auch in der Ausbildung durch Musikschulen und Musikhochschulen bekämen Themen eine höhere Aufmerksamkeit.

Historischer Fund in Peru Bei Straßenarbeiten in der peruanischen Hauptstadt Lima sind Arbeiter auf eine historischen Grabstätte mit 2.000 Jahre alten Keramikgefäßen gestoßen. Bisher seien die Überreste von sechs menschlichen Körpern geborgen worden, darunter Kinder und Erwachsene, zusammen mit einer Reihe von Keramikgefäßen, die speziell für ihre Bestattung hergestellt wurden, sagte eine Archäologin der Nachrichtenagentur AFP. Die Experten gehen davon aus, dass die Fundstücke aus dem Bezirk La Victoria mit der "Blanco sobre Rojo"-Kultur in Verbindung stehen könnten. Sie war an der zentralen Küste Perus in mehreren Flusstälern verbreitet.

Digitales DDR-Archiv mit Zeitzeugen-Interviews Die Universität Erfurt will die Erinnerungen und Erfahrungen von Menschen mit DDR-Geschichte in einem bundesweiten Archiv bündeln. Es soll eine Homepage mit Zeitzeugen-Interviews aufgebaut werden, wie die Leiterin der Forschungsstelle, Christine Kuller, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit könne eine Grundlage für weitere DDR-Forschungsprojekte geschaffen werden, so Kuller.

Nach ihrer Aussage soll ein besonderes Augenmerk auf postkoloniale und migrantische Erfahrungen gelegt werden. Dabei gehe es um ehemalige Vertragsarbeiter und Studierende, beispielsweise aus Vietnam oder Mosambik, die in die DDR gekommen seien und dort die Wiedervereinigung erlebt hätten.

Kultband "Abba" ist zurück Die schwedische Kultband ABBA veröffentlicht heute ihr erstes Album mit neuen Songs seit 40 Jahren. Erste Stücke aus dem Album "Voyage" wurden bereits herausgegeben. In den offiziellen deutschen Single-Charts kamen "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" auf die Plätze drei und fünf. Zusätzlich zum neuen Album soll es im nächsten Jahr eine Hightech-Konzertshow in London mit Hologrammen der Bandmitglieder - sogenannte Abbatare - geben. ABBA wurde mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und "Mamma Mia" weltberühmt. 1982 löste sich die Band auf.

Kim Sherwood wird erste 007-Autorin Die britische Schriftstellerin Kim Sherwood schreibt als erste Frau neue Romane über den fiktiven Geheimagenten James Bond. Die Londonerin teilte mit, dass sie im Auftrag der Ian Fleming Publications an einer Trilogie um den Agenten 007 arbeite. Das erste, noch unbetitelte Buch, soll im September 2022 erscheinen. Bond-Erfinder Ian Fleming hatte zwölf Romane über den Geheimagenten geschrieben, nach seinem Tod 1964 übernahmen verschiedene Autoren.

Bardot wegen rassistischer Beleidigung verurteilt Wegen rassistischer Beleidigung hat ein Gericht die französische Ex-Schauspielerin Brigitte Bardot zu einer Strafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt. Ihr Pressesprecher muss 4.000 Euro Strafe zahlen, wie ein Gericht in Saint-Denis auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean mitteilte. Die militante Tierschützerin hatte die Einwohner der Insel als "degenerierte Bevölkerung mit barbarischen Traditionen" bezeichnet. Die dort lebenden Menschen seien "Eingeborene, die die Gene der Wilden bewahrt haben", schrieb sie in einem Brief an den Präfekten im März 2019, mit dem sie gegen angebliche Tierquälerei auf La Réunion protestieren wollte. Bardot hatte später um Verzeihung gebeten und ihre Wut mit dem "tragischen Schicksal" der Tiere erklärt.