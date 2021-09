Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. September 2021

Harry Potter in China: Größter Themenpark von Universal Der weltgrößte Vergnügungspark von Universal Studios hat in Peking seine Tore für geladene Besucher geöffnet. Für die breite Öffentlichkeit wird der Park ab dem 20. September zugänglich, einen Tag vor dem chinesischen Mondfest. Mehr als zehn Millionen Gäste und ein Umsatz von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro werden pro Jahr erwartet, wie Staatsmedien berichteten. Das "Universal Beijing Resort" hat einen eigenen U-Bahnhof und liegt rund 30 Kilometer vom Zentrum der chinesischen Hauptstadt. 37 Attraktionen um populäre Themen wie Harry Potter, Transformers, Kung Fu Panda, Jurassic Park, Minions und Waterworld werben um die Besucher. Es ist nach Hollywood, Orlando, Singapur und Osaka der fünfte Vergnügungspark von Universal Studios weltweit. Mit vier Quadratkilometern Fläche ist es auch der größte in der Welt. Mit dem Bau war 2015 begonnen worden.

Neue Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau Die neue Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, hat am Mittwoch ihr Amt angetreten. "Die Stiftung Bauhaus Dessau zu leiten, ist Freude und Herausforderung gleichermaßen", sagte Steiner an ihrem ersten Tag im Amt. Die promovierte Kunsthistorikerin aus Österreich wurde aus 32 internationalen Bewerberinnen und Bewerbern vom Stiftungsrat ausgewählt. Sie folgt auf Claudia Perren, die die Stiftung für etwa sechs Jahre (bis Juli 2020) geleitet hatte. Unter Steiners Leitung werde man sich in die Initiative Neues Europäisches Bauhaus einbringen, teilte die Stiftung mit. Gemeinsame Projekte mit der Bauhaus-Kooperation Berlin Dessau Weimar sowie der Hochschule Anhalt und anderen Partnern im Land seien im Gespräch. Außerdem soll das Bauhaus Museum Dessau als Ort für "Veranstaltungen, Kunst und Begegnung" weiter ausgebaut werden.

Medienschaffende protestieren gegen "Agentengesetz" Medienschaffende in Russland haben in einem offenen Brief Änderungen am sogenannten "Agentengesetz" gefordert. Der Brief ist an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, an seinen Sprecher und an den Justizminister adressiert. Hintergrund des Protests ist die Einstufung des unabhängigen TV-Sender Doschd als "Ausländischer Agent". Über diesen Status müssen Betroffene ständig Auskunft geben und ihre Finanzen offenlegen. Die Medienschaffenden fordern nun, das "Agentengesetz" anzupassen und klarer zu definieren, um politischer Willkür vorzubeugen. So solle u.a. die Aufnahme in die Liste der ausländischen Agenten nur auf gerichtlichen Beschluss erfolgen. Bisher entscheidet allein das Justizministerium.

Frankreich: Google kündigt Einspruch gegen Bußgeld an Der US-Internetkonzern Google hat Einspruch gegen ein in Frankreich verhängtes Bußgeld von 500 Millionen Euro angekündigt. Es sei unter anderem "unverhältnismäßig", erklärte der Konzern. Das Bußgeld hatte die Kartellbehörde Mitte Juli verhängt, weil Google es im Urheberrechtsstreit mit der Presse versäumt habe, "in guter Absicht" über individuelle Lizenzabkommen mit Medienhäusern zu verhandeln. Dazu hatten Frankreichs Kartellwächter den Konzern im vergangenen Jahr verpflichtet. Kern des Konflikts ist eine Vergütung für das Anzeigen von urheberrechtlich geschützten Medieninhalten, wie es die EU seit 2019 vorsieht. Konkret geht es um Nachrichten, Fotos und Videos von Medien, die bei Google oder Youtube angezeigt werden. Die Medienhäuser argumentieren, Google verdiene mit ihren Inhalten Geld durch Werbung, zahle aber keine Nutzungsgebühren.

Berlin soll Zentrum zum Erhalt bedrohter Sprachen werden Berlin soll zu einem Zentrum für die Dokumentation und den Erhalt bedrohter Sprachen werden. Die Grundlage hierfür soll ein Stipendienprogramm bilden, das von der in London ansässigen Arcadia-Stiftung in den nächsten zehn Jahren mit 21 Millionen Euro gefördert wird, berichtet der Informationsdienst der Wissenschaft. Aus den Mitteln soll unter anderem an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ein digitales Humboldt-Sprachenarchiv aufgebaut werden. Mit diesem neuen Berliner Zentrum für die Dokumentation bedrohter Sprachen werde das vor 200 Jahren begonnene Werk von Wilhelm von Humboldt in Berlin fortgesetzt, hieß es.

Literaturpreis für Ulrike Draesner Die Autorin Ulrike Draesner erhält den mit 50 000 Euro dotierten "Großen Preis des Deutschen Literaturfonds". Die 59-Jährige schreibt vor allem Lyrik und Prosa, unterrichtet am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und wurde vielfach ausgezeichnet, etwa 2020 mit dem Bayerischen Buchpreis für ihren Roman "Schwitters". Sie hat außerdem Gedichte der aktuellen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück ins Deutsche übersetzt. Ulrike Draesner sei in vielen literarischen Gattungen zuhause und habe für jede eine eigene Form und Sprache entwickelt, heißt es in der Begründung der Jury. Sie "konfrontiert uns mit Unvereinbarem und Schmerz. Sie experimentiert mit literarischen Formen und fordert die Sprache heraus, ohne ihr Publikum dabei aus den Augen zu verlieren." Der Preis wird am 11. Oktober im Literaturhaus Leipzig überreicht.

China: Xi-Jinping-Kunde für Schüler In China werden ab heute alle Schülerinnen und Schüler in Xi-Jinping-Kunde unterrichtet. Das Fach ist nach dem Staatspräsidenten und Generalsekretär der Kommunistischen Partei benannt. Die jungen Menschen sollen damit angeleitet werden, auf die Partei zu hören und ihr zu folgen, heißt es in dem Erlass des Erziehungsministeriums. Es gehe darum, eine korrekte Weltanschauung und Lebenseinstellung herauszubilden. Der Schritt ist ein weiteres Beispiel für den Personenkult um Chinas Machthaber. Außerdem wurde der Einfluss der Partei auf Bildung, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft in China ausgebaut.

Kritik an Öffnung der Berliner Clubs In Berlin dürfen Clubs und Diskotheken für Geimpfte und Genesene wieder öffnen. Das hat der Berliner Senat beschlossen und so eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts umgesetzt. Damit darf voraussichtlich ab Samstag wieder getanzt werden. Dennoch gibt es Kritik: Der Berliner Clubcommission etwa geht die Regelung nicht weit genug. Sie hätte sich auch eine Option für PCR-Getestete gewünscht. Außerdem werden Forderungen laut, die Regelung müsse auch für Konzerthallen gelten. Dort gilt zur Zeit die 3G-Regelung, allerdings mit Abstand und festen Sitzplätzen.