Harmonie Bernbach Die Gemeinschaft zählt

Der Männerchor hat Tradition im Ort. Zum Teil singen drei Generationen einer Familie im Chor. Nachwuchssorgen hat der Chor nicht. (G.V. Harmonie 1879 Bernbach)

Der Männerchor gehört in Bernbach seit mehr als 140 Jahren zum Leben dazu. Dass einem traditionsreichen Männerchor ein etwas verstaubtes Image anhaftet, stört in Bernbach niemanden. Denn dieser Chor hat ein modernes Programm und international Erfolg.

In manchen Familien singen Männer aus drei Generationen im Männerchor der Harmonie Bernbach. "Ich war 14 als ich zum Chor kam", sagt Marc Krause. "Ich habe damals zusammen mit meinem besten Freund dort angefangen und wir sind beide bis heute dabei", sagt er. Das Miteinander der verschiedenen Generationen sei für ihn etwas ganz Besonderes.

Chorleiter Matthias Schmitt sagt, so ein Männerchor sei ein toller Klangkörper, weil die Männerstimmen ein breites Spektrum abdecken können. Ein besonderes Erlebnis sei für ihn eine Reise nach Cornwall in England gewesen. Dort nahm der Chor an einem Männerchor-Wettbewerb teil und habe tolle Konzerte erlebt, viele Freundschaften mit anderen Chören geschlossen und beim Wettbewerb den zweiten Platz belegt. Ein Erfolg, an den alle gerne zurückdenken.

