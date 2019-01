Happy Birthday, Kunst! Art’s Birthday 1 Zusammenstellung: Golo Föllmer

Die Kunst hat Geburtstag und das verdankt sie dem Fluxuskünstler Robert Filliou. Er erfand im Jahr 1963 den "Art’s Birthday" und legte zugleich ihr Alter fest: Eine Million Jahre. Seither feiern am 17. Januar Menschen und Institutionen weltweit diesen großen Tag.

Die EURORADIO Ars Acustica Gruppe vernetzt aus diesem Anlass Konzerte und Performances in über 20 Städten weltweit. Wir senden einen Querschnitt.

Deutschlandfunk Kultur beteiligt sich mit einer Veranstaltung rund um den Kultfilm "Step Across the Border" von Nicolas Humbert und Werner Penzel im Berliner Kino Babylon (siehe Sendung vom 15. Februar).



Ursendung

Happy Birthday, Kunst!

Art’s Birthday 1

Klangkunst von verschiedenen Autor*innen

Produktion: EURORADIO Ars Acustica Group 2019

Länge: ca. 54'30