Kulturnachrichten

Samstag, 13. Februar 2021

Hans Zimmer erhält Frankfurter Goetheplakette Der Filmkomponist Hans Zimmer wird mit der Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt. Der Oscarpreisträger sei ein großer Sohn der Stadt, der mit seinen Werken die ganze Welt erreiche, erklärte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zur Entscheidung des Magistrats. Zimmer sei "eine Hollywood-Ikone und dabei Kulturbotschafter unseres Landes und unserer Stadt". Er werde die Plakette erhalten, sobald es die Corona-Pandemie zulasse und ein Termin gefunden sei, erklärte eine Sprecherin des Kulturdezernats. Der 63-Jährige Zimmer wurde in Frankfurt am Main geboren und verbrachte seine ersten zwölf Lebensjahre in der Stadt. Von ihm stammt die Musik zu Dutzenden Filmen, darunter auch "Rain Man" und "Fluch der Karibik".

Restaurierung des Olympieion hat begonnen In Athen hat die Restaurierung des Olympieion, des Tempels des Zeus, begonnen.

Es handele sich um "eines der schwierigsten und wichtigsten Instandhaltungsprojekte" der Stadt, schrieb die griechische Tageszeitung "Kathimerini". Kulturministerin Lina Mendoni geht davon aus, dass das Ausmaß der Schäden erst im Laufe der Arbeiten sichtbar wird. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Der Tempel des Zeus mit seinen 17 Säulen wurde vor mehr als 2600 Jahren errichtet und war einer der größten Tempel der Antike.

Antijüdische Stereotype in der Literatur Literatur ist aus Sicht von Kulturwissenschaftlern mitverantwortlich für die Etablierung und Weitergabe antijüdischer Bilder. Ein Experten-Austausch fand am Freitag bei einer Online-Tagung mit dem Titel "Die Wurzeln antijüdischer Stereotype" der Universität Marburg und der Evangelischen Akademie Frankfurt statt. Die Kulturwissenschaftlerin Zohar Shavit von der Universität Tel Aviv sagte, sie habe in der westdeutschen Kinder- und Jugendliteratur einen latenten Antisemitismus gefunden. Auch bei in guter Absicht erstellten Büchern kippe Philosemitismus oft in Antisemitismus um. So hätten jüdische Kinder auf Buchtiteln immer schwarze Haare und dunkle Augen. Laut dem Marburger Literaturwissenschaftler Jan Süselbeck setzt sich die Weitergabe antijüdischer Vorurteile bis in die Gegenwartsliteratur fort, wird aber dort oft nicht erkannt. Er mahnte mehr Aufklärungsarbeit beim Thema Rassismen in der schulischen Erziehung an.

Hohenzollern drohen mit Abzug von Leihgaben Die Hohenzollern haben mit dem Abzug von Leihgaben aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg gedroht. Ihr Verhandlungsführer Jürgen Aretz schrieb in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die zuständigen Stellen in Potsdam, die Geschichte Preußens erstrecke sich nicht nur auf Berlin und Brandenburg. Die angesprochenen Kunst- und Kulturgüter könnten auch außerhalb dieser Länder in angemessenem Rahmen ausgestellt werden, so Aretz. Ihre Bereitschaft dazu hätten - vor dem Hintergrund der bekannten Auseinandersetzungen - öffentliche Einrichtungen anderer Bundesländer signalisiert. Die Gesprächspartner von Bund, Ländern und Hohenzollern hatten 2019 in einer gemeinsamen Erklärung vor Abbruch der Verhandlungen festgehalten, beide Seiten seien sich einig, Leihgaben für öffentliche Einrichtungen zu sichern. Die Verhandlungen ruhen, seit das Land Brandenburg einen Prozess um enteignete Immobilien wieder aufgenommen hat. Im aus Bundessicht schlimmsten Fall müssten Tausende Objekte an die Hohenzollern herausgegeben werden.