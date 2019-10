Kulturnachrichten

Montag, 14. Oktober 2019

Hans-Ehrenberg-Preis an Norbert Lammert verliehen Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ist in Bochum mit dem diesjährigen Hans-Ehrenberg-Preis ausgezeichnet worden. Die von der Evangelischen Kirche Bochum verliehene Auszeichnung gehe an den 70-jährigen Politiker, weil er mit Leidenschaft, Esprit und Stil die demokratische Kultur Deutschlands geprägt habe, erklärte der Bochumer Superintendent und Vorsitzende der Findungskommission, Gerald Hagmann. Der Preis erinnert an den Theologen und Philosophen Hans Ehrenberg (1883-1958). Er wirkte als Pfarrer in Bochum, gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten des kirchlichen Widerstands gegen den Nationalsozialismus und wandte sich vehement gegen Antisemitismus.

Der Deutsche Kulturrat wendet sich gegen einen Generalverdacht gegenüber der Gaming-Szene Der Deutsche Kulturrat wendet sich im Zusammenhang mit dem Anschlag in Halle gegen einen Generalverdacht gegenüber der Gaming-Szene. Computerspiele würden von Rechtsextremisten ebenso wie andere Kunstformen dazu genutzt, menschenverachtendes Gedankengut zu verbreiten, heißt es in einer Mitteilung des Spitzenverbands der Bundeskulturverbände. Hieraus aber eine besondere Gefährdung durch Games abzuleiten, verkenne die wahren Gefahren. Stattdessen müsse der Rechtsextremismus endlich energisch bekämpft werden. Jüdisches Leben müsse in Deutschland in seiner ganzen Vielfalt jeden Tag gelebt werden können, hieß es weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte in einem ARD-Interview gesagt, viele Täter oder potenzielle Täter kämen aus der Gamerszene. Man müsse genau hinschauen, ob es noch um ein Computerspiel gehe oder aber um eine verdeckte Planung für einen Anschlag.

Heinrich-Schütz-Preis für Dirigent Roger Norrington Der britische Dirigent Sir Roger Norrington ist mit dem Heinrich-Schütz-Preis geehrt worden. Der 85-Jährige Brite wird damit für seine Verdienste um die Pflege und Verbreitung der Musik des deutschen Frühbarock-Komponisten ausgezeichnet. Norrington sei "einer der wichtigsten Pioniere der historisch-informierten Aufführungspraxis", hieß es zur Begründung. Die Verleihung fand im Rahmen des diesjährigen Heinrich Schütz Musikfestes in Dresden statt.

Dresden gibt über 12.700 Ausstellungsstücke zurück Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben im Zuge der Provenienzforschung bisher mehr als 12.700 Stücke aus ihren Museen an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Darunter waren fast 660 Objekte der sogenannten NS-Raubkunst. Wie der Leiter des Forschungsprojekts "Daphne", Gilbert Lupfer, der Deutschen Presse-Agentur erläuterte, sind darunter auch über 8.100 Werke, die im Zuge von DDR-Unrecht in die Sammlungen kamen. Sie gingen nach genauer Prüfung an die früheren Besitzer zurück. In dem Projekt klären die Kunstsammlungen seit 2008 die Herkunft der seit 1933 erworbenen Ausstellungsstücke und erfassen ihre Bestände elektronisch.